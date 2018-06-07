Общались мы в Казани, где центрфорвард легендарного звена ЗЗМ (Зарипов – Зиновьев – Морозов) давал мастер-класс для местных детишек.

- Сергей, когда возникла допинг-история с Данисом Зариповым, были сомнения в его невиновности?

- Я не знал ту ситуацию изнутри. Но я знаю Даниса. Вообще мало сомневался, что это выльется в большую дисквалификацию. Тем более это происходило накануне Олимпиады, а вы сами видели, как там предвзято относились вообще к российским спортсменам. В общем контексте, как думаю, зацепили и Зарипова.

Но в итоге все разрешилось хорошо. Суд в Лозанне оправдал наших спортсменов, было много надуманных предлогов. Данис же вернулся на лед и помог «Ак Барсу» завоевать еще один Кубок Гагарина.

- Объясните тем, кто поверхностно следит за хоккеем – что произошло в Новокузнецке за тот год, когда команда была исключена из КХЛ? Правда, что детскую школу «Кузни» передают на содержание «Ак Барсу»?

- У меня такая же информация, как у вас. Я где-то слышал, хотят заключить такой договор. Думаю, это абсурд. Иметь такие традиции, команду мастеров в своем городе – и передать основу основ в Казань? Много непонятного, неэфирного.

Но мы все прекрасно понимаем, что школа не должна существовать отдельно от профессиональной команды. Тем не менее, это шло из года в год, копилось. И вот мы видим, во что вылилось. Команды в КХЛ больше нет. И школа непонятно как будет существовать. Вроде бы она принадлежит муниципалитету. Но в то же время знаем еще кое-что, о чем нельзя говорить в эфире.

Может, и заключат соглашение с «Ак Барсом». Но каким это сотрудничество окажется для Новокузнецка? Ведь в республике Татарстан тоже много спортсооружений. Есть много талантливых ребят, с кем можно работать, из кого выбирать. Как сюда школу «Кузни» внедрить? Может, мои сомнения – это крик в пустоту, но вы сами задумайтесь над вопросом. Как это может быть?!

- Хиреет большой хоккей в Новокузнецке?

- Точно не растет, не развивается. Еще как-то движется по старой инерции. Но прошел сезон, и мы видим, что идут звонки, сигналы. Вот со школой что-то непонятное. Разве это хорошо?

- Все упирается в деньги.

- Эти проблемы были, и никуда не исчезли. Чтобы хорошо существовать, нужен солидный бюджет. В рамках нынешних денег тоже можно работать. Но никогда не думал, что школу можно отделить от клуба. Свои воспитанники по вертикали должны идти в первую очередь в главную команду города, то есть в «Металлург», а не в «Ак Барс». Эту тревожную ситуацию нужно обсуждать, находить верное решение.

- Как вы оцените игру воспитанника новокузнецкого хоккея Кирилла Капризова в этом сезоне? Он забил золотой гол на Олимпиаде. Если бы представить как в сказке, что Капризов остался в «Кузне», он бы смог так прогрессировать?

- Новокузнецк в этом смысле был важным клубом для КХЛ. В силу своей финансовой, скажем так, невозможности «Кузня» ставила в состав много молодых ребят, которые еще не до конца созрели для клубов-грандов. Но в Новокузнецке они могли себя проявить в полной мере.

Посмотрите, за «Ак Барс» уже играют наши воспитанники Никита Лямкин, Тимур Фаткуллин. Проявил себя тот же самый Капризов. Многие ребята вскочили на подножку последнего вагона в поезде КХЛ. Теперь мы видим, что Капризов обкатался в «Металлурге», получил практику. И пошел-пошел вверх – Уфа, потом Москва. И вот он забивает золотой гол на Олимпиаде.

Вот вам и ответ на вопрос – нужны ли такие клубы в КХЛ, как новокузнецкий «Металлург». Конечно, да! А когда команда оказалась в высшей лиге… Что тут скажешь, вы сами все видите.