- В каком смысле?

- Евгений Кузнецов повторил ваше достижение среди россиян, набрав 31 очко в одном плей-офф.

- А кому принадлежит рекорд?

- Евгению Малкину – 36 очков, он был установлен в 2009 году.

- Ого, круто. Я очень рад, что наши ребята являются лидерами мирового хоккея. За них болеет вся страна. Ну а рекорды нужны для того, чтобы их бить.

- Кузнецов сказал в интервью после матча, что вырос на хоккее Русской Ракеты, и даже в детстве носил длинные волосы «под Буре».

- Правда что ли? Очень приятно, - улыбается Павел. – А вот я, если честно, даже не помню себя длинноволосым. Так давно это было! И я разные прически носил. Хочу пожелать успеха Жене Кузнецову, Саше Овечкину, Диме Орлову. Счет в серии уже 3-1, осталось совсем немного. Приятно видеть, как хорошо играет «Вашингтон». Но нужно сделать последний шаг. Вы – лидеры своей команды, одни из лучших в плей-офф. От вас во многом зависит результат.

- Вы согласны с теми, что Кузнецов похож по стилю на Сергея Федорова? Такой же объем катания, легкость, техника. Вы ведь играли с Федоровым в одной тройке.

- Нет, не соглашусь. И вообще думаю, это неправильно – сравнивать поколения. У каждого игрока есть свой стиль, да и правила меняются, форма, хоккейная мода. Каждый хорош по-своему. В мои времена Сергей Федоров был одним из лучших хоккеистов планеты. Кстати, он завершил карьеру в НХЛ как раз в «Вашингтоне». Ну а сегодня Женя Кузнецов – один из лучших. Приятно, что это наши ребята. Но Кузя на Федю не похож, нет.

- Овечкин набрал 26 очков, не так уж сильно отстает от Кузнецова по очкам. Если бы решение зависело конкретно от вас, кому бы вы отдали «Конн Смайт Трофи»?

- Как я помню, обладателя этого приза определяют журналисты. А я вроде бы заметки еще не пишу, - улыбается Буре. – На сегодняшний день и Кузнецов, и Овечкин достойны этого приза. Каждый делает все, что может для команды. Из этого складывается общий успех. Все-таки нужно иметь в составе несколько человек высочайшего уровня, чтобы что-то выиграть. Одиночкам не место в хоккее.

- Давайте отдадим Овечкину.

- Не хочу принимать чью-то сторону. И у меня нет права голоса. Но поверьте, я искренне рад, что ребята играют так здорово.

- В чем опасность, когда ты ведешь 3-1 в серии? Есть ли шанс у «Вегаса», который два матча из трех проводит на своей площадке?

- Я изначально говорил, что «Вашингтон» является фаворитом финала. «Голден Найтс» - хорошая команда. Многого добилась, это огромный сюрприз по меркам НХЛ. Но у них нет игроков суперкласса. И я считаю, что «Кэпиталз» сильнее. Им нужно дожимать соперника и брать Кубок Стэнли.

- Как же не потерять концентрацию, когда сладостный миг триумфа уже близок?

- Да о чем тут говорить? Надо просто играть в свой хоккей. «Вашингтон» показал, что все умеет. Забил много голов в четвертом матче серии (6:2). Не надо изменять себе, и все получится.

- Вы никогда не играли в Лас-Вегасе, потому что местный клуб вступил в НХЛ только в этом сезоне. Но как не расслабиться в городе-казино? Там ведь развлечения на каждом углу, соблазны…

- В плей-офф на это никто не отвлекается. И вообще вы нашли, у кого спрашивать. Я сам несколько лет выступал в Майами за «Флориду». Это ведь тоже считается курортом. Но одно дело, когда ты приезжаешь туда погостить. Ты – только турист, пытаешься везде побывать: пляжи, дискотеки, магазины, казино. А когда ты там живешь и работаешь, то перестаешь обращать внимание на антураж. Думаешь только о хоккее, пусть вокруг и жара в 30 градусов, и на каток ты едешь в шлепанцах.

И понятно, когда тебе остался один шаг до Кубка Стэнли, и мечта совсем рядом, перед игрой ты в казино не пойдешь. Все вокруг – профессионалы, и глупостями заниматься не станут.