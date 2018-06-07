В ФИНАЛАХ С 1-3 НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Нет, «Кэпиталс» не отдадут серию. В это поверить очень тяжело. «Вашингтон» готов забирать Кубок Стэнли - все игроки «столичных» прекрасно осознают важность момента. И хоть и немного, но превосходят оппонентов в мастерстве.

Вытащить серию с 1-3 и так в большинстве случаев непосильная задача, а сделать это в финале… «Вегас», конечно, похож на историю про супергероев, но здесь им не вывезти. В первую очередь, потому, что им не так уж и нужен этот Кубок Стэнли. Да, они много работали, чтобы попасть в этот финал, но «Вашингтон» идет к титулу уже десять лет. Как говорится, настрадались.

Хотя болельщики «кэпс» все равно нервничают. Их команда не один раз в своей истории проигрывала серии, в которых вела 3-1. Из последнего сразу вспоминается 2015-й год, когда до выхода в финал конференции «Вашингтону» не хватило каких-то полторы минуты. «Рейнджерс» сравняли счет в пятой игре незадолго до сирены, а потом нокаутировали «кэпс» в овертайме. После этого «столичные» запаниковали и бездарно слили серию. Это был пятый случай в истории франшизы. Но в финалах с 1-3 не возвращался никто, начиная с 1942 года.

ТРИБУНЫ И ФЛЕРИ

И все-таки сегодня ночью должен победить «Вегас». На это есть целый ряд причин. Во-превых, «рыцари» потрясающе играют дома и нынешний плей-офф это подтверждает – 7 побед при всего лишь двух поражениях в матчах, которые команда Жерара Галлана контролировала.

На арене «Вегаса» нереальная атмосфера. Даже удивительно, как в таком, казалось бы, неспортивном городе быстро приняли хоккей и научились поддерживать своих. А когда команда находится на краю пропасти, ее очень часто спасает поддержка болельщиков. «Вашингтон» вряд ли сломается под давлением «Ти-Мобайл Арены», но Уильям Карлссон и партнеры точно побегут еще быстрее, чем обычно.

По движению «Вегас» и так зачастую превосходил соперника в отдельных отрезках, но это не всегда давало плоды. Достаточно вспомнить первый период четвертого матча, когда «рыцари» благодаря ураганному темпу создали 18 голевых шансов, но проиграли отрезок со счетом 0:3. Обстучали все штанги, Джеймс Нил не попал в пустые ворота, но так бывает.

Разумеется, Галлан и хоккеисты сделали выводы. В первую очередь, Марк-Андре Флери. Он провел потрясающий сезон, и без него этот успех «Вегаса» был бы невозможен. Но в финале Цветок отражает всего 84,5% бросков, и это бьет по его самолюбию. Так что сегодня ночью Флери сделает все, чтобы остановить Александра Овечкина и Евгения Кузнецова. Его поддерживает и Галлан.

- Мы не так давно разговаривали с вами, ребята-журналисты, сразу после матча. И я тогда сказал, что Флери не мог ничего сделать с пропущенными шайбами. Там нет его вины, Марк-Андре играл хорошо. Отличный вратарь, который здорово справляется со своей работой.

Нам нужно лучше действовать в обороне, вот что я скажу. Надо лучше контролировать свою зону, потому что мы позволяем их умелым форвардам, таким как Кузнецов или Бэкстрем, вести свою игру. И мы на своем примере видим, как классно эти ребята раздают пасы. Нужно этого не допускать, - заявил тренер «Вегаса» накануне пятого матча.

БОЛЬШИНСТВО И ПЕХОТА

Кроме того, «рыцари» сто процентов что-нибудь придумают против меньшинства «Вашингтона», которое во многом сломало их в четвертой игре. Тройка Эрика Хаулы достойно смотрелась в розыгрыше, но завершение было просто кошмарным. Моменты порол не только Нил, но и Томаш Татар. Второй раз «Вашингтону» так не повезет. Фолы с их стороны неизбежны, учитывая интенсивность игры, которую показывает команда Галлана.

Тренер «рыцарей» уже не раз по ходу этой серии отмечал, что его хоккеисты должны располагаться на площадке плотнее друг другу. Особенно это касается игры под воротами. Но это касается и действий в защите. Начиная с третьего матча «Вегас» начал хуже перестраиваться из атаки в оборону – появились разрывы между линиями, которые облегчают жизнь Кузнецову и Никласу Бэкстрему, которым нельзя давать набирать скорость.

У «рыцарей» габаритная и медленная защита. Откатываясь спиной к воротам без поддержки своих нападающих игроки обороны «Вегаса» практически бессильны против форвардов из топ-6 «Вашингтона». В начале серии таких проблем у команды Галлана не было. Когда-то они должны ее решить. Вариант один – надо собраться и действовать правильно уже сегодня ночью.

И последнее, на что следует обратить внимание Галлану, – игра «боттом-лайн». В первых матчах чеккеры «Вегаса» просто уничтожали звенья Ларса Эллера и Джея Бигла, но Барри Тротцу удалось переломить эту тенденцию. В третьей и четвертой играх серии Деванте Смит-Пелли и тот же Бигл отвесили мощный панч Райану Ривзу и Томашу Носеку. Теперь пехота «Вегаса» должна отвечать. В той игре, которую навязывают сопернику «рыцари», от этих микроматчей зачастую зависит результат.

Хоккеистам и болельщикам «кэпс», безусловно, не нужна нервотрепка. Они бы с удовольствием согласить забрать чашку сегодня и посмотреть на нее уже на чемпионском параде. Но с точки зрения драматургии будет круче, если Александр Овечкин поднимет над головой Кубок Стэнли на «Кэпитал Уан-арене», а мы с вами удивим на одну игру больше в этой блестящей серии.