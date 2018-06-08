ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ СТЭНЛИ

На табло застыли шесть десятых секунды, было вбрасывание в зоне «Вашингтона». Я еще подумал: «А если щелкнуть по шайбе, когда она только приземлится на лед – и вонзить точно в девятку ворот Холтби. Это же будет гол, и «Вегас» сравняет счет. Опа-асно…»

Но Александр Овечкин об этом не думал вообще. Он пританцовывал на скамейке запасных, тормошил своих пацанов и кричал им в уши: «Эге-гей, мы взяли Кубок Стэнли! Эта чашка уже никуда от нас не денется! Это наш день!»

И правда, бросить так с точки никто из «Голден Найтс» не сумел. И вот уже на льду забурлила куча-мала. Впервые в истории «Вашингтон» завоевал Кубок Стэнли. Они сделали это – команда, за которую, как за родную, болела вся Россия!

На лед вышел комиссар лиги Гари Беттмэн, и его традиционно освистали. Алле, граждане, когда вы этому научились? «Вегас» ведь только вступил в НХЛ. Спасибо сказали бы Гари за то, что подарил городу такой клуб. А клубу – за то, что в первый же год дошел до финала. Золушка прикатила на бал, но в самый пикантный момент ее карета превратилась в тыкву.

«Самым ценным игроком плей-офф НХЛ назван…» - я даже не сомневался, что Беттмэн объявит Овечкина. И вот бородатый, как Емелька Пугачев, Александр Великий прикатил за «Конн Смайт Трофи», который в истории российского хоккея брал только великий Евгений Малкин в 2009 году.

Но фонтан радости внутри Овечкина еще не взорвался адреналиновым фейерверком, кое-что осталось. И вот…

«Обладателем Кубка Стэнли стал «Вашингтон», - продекламировал Беттмэн. – Александр Овечкин, срочно подойдите и заберите свой приз с моего столика немедленно, спасибо-пожалуйста».

И вот здесь случился экстаз у тех, кому хоть немного симпатичен этот парень с дыркой вместо зуба. Кто застал хотя бы один день из его 13 лет мытарств в НХЛ без серебряной чаши.

Александр Овечкин с Кубком Стэнли над головой. И мощный рык, как у йети в весеннем лесу. Эхо прокатилось через Лас-Вегас до самого Вашингтона, где в VerizonCenterи на улицах собрались 70 тысяч болельщиков – и долетело до березок в среднерусской полосе, потому что этой ночью в нашей стране мало кто спал. Если, конечно, вам интересен хоккей. Такой исторический день пропускать было нельзя.

УДАР ПО ФЛЕРИ

Вообще мне не нравился «Вашингтон» перед пятым матчем финала. Темнокожий форвард Деванте Смит-Пелли всерьез рассуждал, что не придет в Белый дом на прием по случаю завоевания Кубка Стэнли, потому что Дональд Трамп – расист. Минуточку, Деванте, ты эту чашу сначала выиграй.

А эйфория вокруг того, что Овечкин наконец-то станет чемпионом, вообще стала безумной. Да, в истории НХЛ лишь однажды команда спасалась со счета 1-3 в финальной серии. Это «Детройт» в 1942 году умудрился проиграть «Торонто» в четырех матчах подряд, хотя вел 3-0.

Александр крепился как мог. Даже когда Илья Брызгалов накануне заглянул в раздевалку в роли репортера и шутливо поболтал с Евгением Кузнецовым, Овечкин отказался отвечать на вопросы своего бывшего товарища по сборной.

Какие могут быть шутки в такой момент? Все мысли – только о работе.

Тем более «Вегас» здорово играет на своей площадке. Первый период прошел в трудной борьбе, счет открыт не был. Запомнилось только, как перед матчем Овечкин пытался вывести голкипера Марка-Андре Флери из себя. Проехал мимо него на раскатке, шлепнул клюшкой по щиткам. Флери разгневался и начал гоняться за Овечкиным, не пересекая красную линию. И все-таки врезал ему в ответ. Показалось, этим хитрым ходом Александр немного вратаря расшатал.

ЧУДЕСНОЕ УТРО

Счет открыл форвард «Кэпиталз» Якуб Врана, изумительно бросив в дальнюю девятку. Атаку начал Кузнецов, обогнавший Павла Буре (31) и сумевший набрать 32 очка в одном плей-офф. Впереди из россиян – только великий Малкин (36).

На это шайбой ответил защитник Нэйт Шмидт, еще в прошлом сезоне выступавший за «Кэпиталз» - но его не защитили на драфте расширения.

А потом – большинство, и Овечкин здорово стреляет из своего офиса, из левого круга вбрасывания. 15 голов Александра в одном плей-офф, и это клубный рекорд «Вашингтона».

Потом, правда, забил Давид Перрон, а в конце второго периода удаление схватил Овечкин, когда упал на лед и пытался выбить шайбу у соперника, но свалил его с ног хлестким ударом клюшки. Райлли Смит реализовал это большинство.

И только я подумал, что шестой матч серии в Вашингтоне – не такая уж плохая идея, как в середине третьего периода прекрасный гол забил Смит-Пелли. Это его седьмая шайба в плей-офф. Форвард-трудяга раскрылся в «Кэпиталз» невероятно! А через две минуты с небольшим датчанин Ларс Эллер забил золотой гол плей-офф, сделав счастливым весь интернационал «Вашингтона».

...Это были изумительные пять месяцев: Россия впервые с 1992 года завоевала золото Олимпиады, а Александр Овечкин впервые в жизни выиграл Кубок Стэнли. Скажи кто об этом еще 1 января 2018 года – не поверил бы. Слишком похоже на новогоднюю сказку.

Но вот, сбылось. И это сказка наяву. Овечкин, заливая бороду слезами счастья катался по льду с Кубком Стэнли, а в России наступало утро.

Счастливое хоккейное утро нового дня.