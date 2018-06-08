ОВЕЧКИН: ИДУ К СВОИМ БРАТЬЯМ

- Вы так долго охотились за Кубком Стэнли! И вот спустя столько лет серебряная чаша над вашей головой. Что вы сейчас чувствуете?

- О, это все сразу! Момент, которого я ждал очень-очень долго. С того самого дня, когда хозяин клуба Тэд Леонсис пригласил меня к себе домой. Я встретился с его семьей, мы плавали в бассейне. И он сказал мне, что однажды мы завоюем Кубок Стэнли. Это было в мой первый сезон в НХЛ. Я толком не познакомился с командой.

Но знал, как сильно Тэд этого хочет, как к этому стремился весь «Вашингтон». Приятно быть в этой организации столько лет. Одно слово – радость. У нас были трудные времена, но мы честно сражались за результат.

- Что вы скажете об игре Евгения Кузнецова?

- Он был великолепен, как и вся команда. «Конн Смайт Трофи» - это приз не мой, а всего коллектива. Я очень рад за всех и доволен.

- На вас было удивительно смотреть в последние минуты матча, какими сильными были эмоции.

- Я просил помощи свыше – у Бога, у родных. Чтобы мы могли завершить эту тяжелую серию и выиграть Кубок Стэнли.

Что дальше? Будем праздновать. Пойду к моим братьям, чтобы отдыхать, наслаждаться и получать удовольствие.

Вы знаете, я себя сейчас чувствую почти как во сне. Это был долгий и трудный сезон. Мы так тяжело трудились, столько всего прошли за эти годы.

Мы пережили много трудных времен, но теперь едем домой к нашим родным, к нашим болельщикам. Я сейчас невероятно взволнован и мне сложно говорить.

…Хотя когда Александр Великий находился на льду, он обратился к болельщикам, издав победный клич: «Ребята, мы сделали это! Берите пивко, что-нибудь еще. И начинайте праздновать! Мы – обладатели Кубка Стэнли! «Вашингтон Кэпиталз», детка!»

КУЗНЕЦОВ: НАВАЛИЛАСЬ УСТАЛОСТЬ

Евгений Кузнецов набрал 32 (12+20) очка в 24 матчах плей-офф, став лучшим бомбардиром этого розыгрыша. Вот что он рассказал корреспондентам NHL.com/ru:

- Я ждал, что у меня будут суперэмоции. Но когда прозвучала финальная сирена, внутри случилось опустошение. Сразу навалилась усталость. И в то же время я счастлив, что сезон завершился на такой ноте. Уже хочется побыстрее раздеться и открыть баночку пива.

- Что вы скажете о ходе пятого матча?

- Игра шла равная, преимущество переходило из рук в руки. Но у нас была уверенность, что мы сравняем счет. Нужно было дождаться момента. И у нас получилось сделать все, что мы планировали.

- «Конн Смайт Трофи» достался Овечкину, а не вам.

- Я очень счастлив за Сашу. Он проделал большую работу для клуба и города. Провел много хороших игр. Хоккейный бог дал ему шанс выиграть Кубок, которым он сразу воспользовался. Это дорогого стоит.

ОРЛОВ: МЫ ДРУГ В ДРУГА ВЕРИЛИ

- И вот сбылась ваша мечта!

- Я заранее этот момент не представлял, хотя в голове крутилось очень много мыслей. Выиграть сегодня хотелось очень сильно. Это же Кубок Стэнли, приз, к которому стремятся все хоккеисты.

В нас никто не верил, но мы доказали, что у нас хорошая команда. Мы друг в друга верили, работали друг на друга. Спасибо всем болельщикам и родным. Это невероятное ощущение. Думаю, что в России сейчас тоже все с ума сходят. Наконец-то Саша Овечкин выиграл Кубок Стэнли, наконец-то это сделал «Вашингтон»! Мы будем праздновать на всю катушку. Думаю, что мы можем себе это позволить.

Все происходящее - словно сказка. Лучше и быть не может.