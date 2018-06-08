Ныне центрфорвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов в фаворе. Но год вполне мог взять паузу в НХЛ и вернуться домой. Как тогда сложилась бы его карьера?

Как известно, лишь в прошлом июле «Вашингтон» предложил Кузнецову нормальный контракт – 62,4 миллиона долларов на восемь лет. К тому времени у него было предложение от СКА – клуб из Санкт-Петербурга выкупил и «Трактора» права на игрока. И Кузнецов готов был его принять. Как рассказал недавно «Советскому спорту» бывший главный тренер сборной, а потом питерских армейцев Вячеслав Быков, он убедил своего земляка остаться в сильнейшей лиге мира. Тем более что Кузнецов уже не был в ней белой вороной, отстоял право играть по-своему, не подстраиваясь под вертикальный хоккей. Впрочем, с вертикальным хоккеем как образцом для подражания было покончено на Кубке мира, где Евгений смотрелся весьма нарядно. Как и на ЧМ-2017 в Кельне и Париже и с натяжкой в Москве-2016.

Ну а о его об успехах в этом сезоне и особенно в плей-офф написано-сказано столько, что и добавить нечего.

Вспоминаются искренние слова Жени, произнесенные в диктофоны во время «Русской классики» в Челябинске. Дело было в январе 2014 года, когда Зинэтула Билялетдинов объявил олимпийский состав на Игры в Сочи. Фамилия Кузнецова в списке не значилась.

- От меня здесь теперь даже собаки отворачиваются, - горестно вздыхал Евгений.

Его свитер, поднятый под своды «Арены «Трактор», быстро сняли.

- Значит, недостоин, спасибо людям, которые это сделали, - искренне заявил Кузнецов.

В Челябинске традиция такая – поднимать именные стяги чемпионов мира из «Трактора». Их, к слову, немного – братья Макаровы, Мыльников, Карпов, Варицкий, Астраханцев, Кузнецов…

В финале ЧМ-2012 со Словаками Билл на лед его не выпустил, а в полуфинале с финнами дал всего пару смен. В качестве подарка на 20-летие.

А через два года в Минске Кузнецова, уже энхаэловца, и вовсе на золотой матч не раздели.

Он сидел в чемпионской раздевалке рядом с довольным капитаном сборной и своим одноклубником по «Вашингтону» Александром Овечкиным с отрешенным взглядом. Никто из репортеров к нему не подошел, ни одного вопроса.

- Кузя, иди сюда, - инициативу перехватил Ови. – Ты, говорят, что-то там сдал, играешь не так. Скажи нам.

- Да не буду я ничего говорить, - нехотя повернул голову Кузнецов и опустил глаза.

- И не надо, вот она, медалька, а остальное не е…- Овечкин дотронулся до награды на шее Евгения.

Через год Овечкина вызвали на ЧМ-2015 в Прагу, он успел только к полуфиналу с американцами (4:0), в котором забил гол. О Кузнецове тренеры сборной забыли. Игрок стало обидно. Ведь тот сезон в «Вашингтоне» он провел обнадеживающе ударно, это был совсем другой Кузнецов, сумевший в НХЛ сохранить свое очень симпатичное лицо, переучиваться, плясать под чужую дудку было не в его правилах.

И все-таки как повернулась бы карьера Евгения, вернись он прошлым летом в КХЛ? Однозначно в СКА он заменил бы уехавшего в «Вегас» Вадима Шипачева. И наверняка стал бы олимпийским чемпионом. Тоже круто! Об этом мечтают все. Даже мегазвезды НХЛ, которых недальновидным решением отлучили от Игр-2018 в Пхенчхане. Не знаю, успеет ли или сумеет ли выиграть Олимпиаду Овечкин, трижды олимпиец. Или трехкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин.

Впрочем, неизвестно, когда в следующий раз «Вашингтон» завоюет главный трофей НХЛ. Давно читал интервью ведущего форварда «Калгари» Тео Флери, выигравшего Кубок Стэнли в 1989-м:

- Как же я был наивен, представляя, как через год мы снова возьмем трофей. Не понимал, что Кубки Стэнли планировать нельзя.

Как, впрочем, нельзя планировать победы на Олимпиадах.

Будем верить, что Илье Ковальчуку покориться Кубок Стэнли, а наша сборная вернется из Пекина-2022 с золотом. Как вернется на Белые Игры НХЛ. Для Овечкина, Малкина это будет последний шанс. А лидерами той команды мечты стану представители нового поколения в НХЛ Кузнецов, Кучеров, Орлов…

А в Челябинске на арене Валерия Белоусова пусть вернут свитер Евгения. Теперь он это точно заслужил. Это можно сделать в торжественной обстановке, когда чемпион привезет в родной город Кубок Стэнли.