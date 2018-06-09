Конечно, у победы «Вашингтона» в Кубке Стэнли есть два главных героя – Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Плюс вся остальная команда, которая героически сражалась и в финале действительно стала мощным кулаком. Нокаутировала-таки «Вегас», который сбить с ног, казалось, в этом сезоне вообще невозможно.

Но мне лично особенно отрадно, что в составе «Вашингтона» было три россиянина. Конечно, Дмитрий Орлов вряд ли может тягаться в популярности с народными любимцами по обе стороны океана - Ови и Кузей. Как, впрочем, любому защитнику трудно соперничать в славе с лидерами в списке бомбардиров. Чтобы делать это, надо быть Вячеславом Фетисовым в лучших сезонах «Красной машины». Не меньше.

И все же здорово, что Кубок Стэнли побывал этим летом в руках не просто трех российских игроков, а у представителей трех наших известных хоккейных школ – динамовской, челябинской и новокузнецкой.

О первых двух сейчас говорить не буду. И «Динамо», и «Трактор», что называется, на ходу. Уральцы здорово выступили в нынешнем сезоне. Бело-голубые обещают устроить большой шухер на Западе в следующем. А вот «Кузня» - разговор особый.

Я уже не раз писал о феномене игроков этого клуба в КХЛ. И чемпионство Орлова требует сделать это снова.

А феномен очень простой и показательный. Не имея за спиной мощных спонсоров и возможности покупать на рынке крутых игроков, новокузнецкий «Металлург» был вынужден сделать ставку на собственную школу.

«Кузня» сделала это не от хорошей жизни, не из-за любви к своим доморощенным талантам. Тут душой кривить не надо – клуб так выживал. Но каков же был результат – целая плеяда ярких игроков на самых разных позициях! Пятеро из них – твердые игроки основного состава сборной России!

Возьмем того же Орлова. Благодаря проблемам «Кузни» Дмитрий начал выступать в КХЛ в 17 лет. И тогда же отправил свою первую шайбу в ворота «Спартака». Потом последовало еще два полноценных сезона в нашей лиге. И только после этого сибирский паренек отправился покорять НХЛ. И вскоре после этого прописался в «Вашингтоне», а затем и в сборной России.

При этом физиологические показатели у Орлова для защитника были далеко не выдающиеся. Во время выступления за «Кузню» он имел рост 178 см и вес 84 кг. Все остальное – характер, желание работать и заявить о себе на высшем уровне.

Есть и другие примеры – голкиперы Сергей Бобровский и Илья Сорокин. Форвард оборонительного плана Иван Телегин, бомбардир Кирилл Капризов. Это все железные игроки сборной России. А так можно вспомнить еще и нападающего Максима Кицына, и защитника Захара Арзамасцева, и вратаря Ивана Налимова…

Все они выросли в неблагополучные для новокузнецкого хоккея годы. При этом я замечу, что при всей своей бедности «Металлург» законов КХЛ не нарушал. Зарплаты были маленькие, игроки играли больше не за них, а за свое будущее. Но хронических долгов у «Кузни» не было.

Вот он путь воспитания кадров для сборной России! Родившийся стихийно, сам собой, на наших глазах, при минимальных затратах! Казалось бы, задумайтесь, проанализируйте, возьмите за пример…

Подумали. Проанализировали. И выкинули «Кузню» из КХЛ. Под разговоры о том, что у нас «все для Олимпиады», «все для сборной».

Ну где же логика?! Хотя бы элементарная?!! Ведь завтра люди, понизившие новокузнецкий хоккей в ранге, будут на камеру жать Орлову руку и поздравлять с победой в Кубке Стэнли.

И я уверен, что Дмитрий – не последний представитель новокузнецкой школы, который поднял над головой этот трофей. Возможно, через несколько лет это сделают Капризов или Бобровский. Может, до этого дорастут Никита Язьков и Никита Лямкин, которые также успели стартовать в КХЛ в Новокузнецке, а в этом сезоне уже сражались за чемпионский «Ак Барс».

А вот после них – не знаю. Феномен «Кузни» безжалостно уничтожен. Школа? Без клуба КХЛ ее лучших воспитанников еще лет в 14 растащат в места с более мягким климатом и солидным хоккейным хозяйством. А пробьются ли они потом там в топ-команды КХЛ? Не уверен. Скорее, рванут в 17 лет искать счастья не в родном клубе (что было бы логично), а в юниорских канадских лигах. И хорошо еще, если там не сгинут безвозвратно.