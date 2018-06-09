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Конечно, у победы «Вашингтона» в Кубке Стэнли есть два главных героя – Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Плюс вся остальная команда, которая героически сражалась и в финале действительно стала мощным кулаком. Нокаутировала-таки «Вегас», который сбить с ног, казалось, в этом сезоне вообще невозможно.

Но мне лично особенно отрадно, что в составе «Вашингтона» было три россиянина. Конечно, Дмитрий Орлов вряд ли может тягаться в популярности с народными любимцами по обе стороны океана - Ови и Кузей. Как, впрочем, любому защитнику трудно соперничать в славе с лидерами в списке бомбардиров. Чтобы делать это, надо быть Вячеславом Фетисовым в лучших сезонах «Красной машины». Не меньше.

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Верните свитер Кузнецова! А если б Кузя уехал из НХЛ…

И все же здорово, что Кубок Стэнли побывал этим летом в руках не просто трех российских игроков, а у представителей трех наших известных хоккейных школ – динамовской, челябинской и новокузнецкой.

О первых двух сейчас говорить не буду. И «Динамо», и «Трактор», что называется, на ходу. Уральцы здорово выступили в нынешнем сезоне. Бело-голубые обещают устроить большой шухер на Западе в следующем. А вот «Кузня» - разговор особый.

Я уже не раз писал о феномене игроков этого клуба в КХЛ. И чемпионство Орлова требует сделать это снова.

А феномен очень простой и показательный. Не имея за спиной мощных спонсоров и возможности покупать на рынке крутых игроков, новокузнецкий «Металлург» был вынужден сделать ставку на собственную школу.

«Кузня» сделала это не от хорошей жизни, не из-за любви к своим доморощенным талантам. Тут душой кривить не надо – клуб так выживал. Но каков же был результат – целая плеяда ярких игроков на самых разных позициях! Пятеро из них – твердые игроки основного состава сборной России!

Возьмем того же Орлова. Благодаря проблемам «Кузни» Дмитрий начал выступать в КХЛ в 17 лет. И тогда же отправил свою первую шайбу в ворота «Спартака». Потом последовало еще два полноценных сезона в нашей лиге. И только после этого сибирский паренек отправился покорять НХЛ. И вскоре после этого прописался в «Вашингтоне», а затем и в сборной России.

При этом физиологические показатели у Орлова для защитника были далеко не выдающиеся. Во время выступления за «Кузню» он имел рост 178 см и вес 84 кг. Все остальное – характер, желание работать и заявить о себе на высшем уровне.

Есть и другие примеры – голкиперы Сергей Бобровский и Илья Сорокин. Форвард оборонительного плана Иван Телегин, бомбардир Кирилл Капризов. Это все железные игроки сборной России. А так можно вспомнить еще и нападающего Максима Кицына, и защитника Захара Арзамасцева, и вратаря Ивана Налимова…

Все они выросли в неблагополучные для новокузнецкого хоккея годы. При этом я замечу, что при всей своей бедности «Металлург» законов КХЛ не нарушал. Зарплаты были маленькие, игроки играли больше не за них, а за свое будущее. Но хронических долгов у «Кузни» не было.

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Александр Овечкин: А теперь берите пиво и начинайте гулять! Кубок Стэнли наш!

Вот он путь воспитания кадров для сборной России! Родившийся стихийно, сам собой, на наших глазах, при минимальных затратах! Казалось бы, задумайтесь, проанализируйте, возьмите за пример…

Подумали. Проанализировали. И выкинули «Кузню» из КХЛ. Под разговоры о том, что у нас «все для Олимпиады», «все для сборной».

Ну где же логика?! Хотя бы элементарная?!! Ведь завтра люди, понизившие новокузнецкий хоккей в ранге, будут на камеру жать Орлову руку и поздравлять с победой в Кубке Стэнли.

И я уверен, что Дмитрий – не последний представитель новокузнецкой школы, который поднял над головой этот трофей. Возможно, через несколько лет это сделают Капризов или Бобровский. Может, до этого дорастут Никита Язьков и Никита Лямкин, которые также успели стартовать в КХЛ в Новокузнецке, а в этом сезоне уже сражались за чемпионский «Ак Барс».

А вот после них – не знаю. Феномен «Кузни» безжалостно уничтожен. Школа? Без клуба КХЛ ее лучших воспитанников еще лет в 14 растащат в места с более мягким климатом и солидным хоккейным хозяйством. А пробьются ли они потом там в топ-команды КХЛ? Не уверен. Скорее, рванут в 17 лет искать счастья не в родном клубе (что было бы логично), а в юниорских канадских лигах. И хорошо еще, если там не сгинут безвозвратно.

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