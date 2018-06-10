Овечкин, ты зачем в фонтан полез?! Как Александр Великий гуляет с Кубком Стэнли
Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин зажигает по полной программе! Этой ночью он искупался в городском фонтане Вашингтона.
Конечно, игроки пускаются во все тяжкие, когда отмечают свою победу в Кубке Стэнли. Но такого я никогда не видел!
Чемпионский парад должен пройти в Вашингтоне только 12 июня, но Александр Овечкин уже зажигает по полной программе!
Александр Овечкин в эти дни ведет себя как Афоня. Представляю, теперь на работу ему придёт жалоба: «Уважаемый Тэд Леонсис! Сотрудник вашей организации Овечкин А.М. будучи в нетрезвом состоянии был задержан органами полиции за ныряние и купание в фонтане городского сквера...» Конечно, Сидни Кросби и Уэйн Гретцки так себя не вели. На публике. Их вечеринки с нырянием в бассейн проходили на закрытой территории. Но такой уж он, Сашка Овечкин, что хочет поделиться своей радостью со всем миром. Ещё бы, столько лет ждал! #овечкин #кубокстэнли #павелохоккее #lysenkovtv #хоккей #вашингтон
Что было после того, как «Кэпиталз» завоевали Кубок Стэнли в Лас-Вегасе?
Там команда гуляла всю ночь. Овечкин ходил с серебряной чашей по казино, и это засняли на видео. Потом спал в самолете в обнимку с Кубком Стэнли.
На следующий день, когда команда прилетела в столицу США, Александр Великий был приглашен на бейсбольный матч, где делал подачу. После этого началось нечто невообразимое.
Овечкин купался полуголым в фонтане вместе со всей командой. Ложился на живот и делал движения, будто куда-то плывет. Потом его поднимали на руки и опускали головой вниз в Кубок Стэнли, откуда он пил шампанское.
А еще была домашняя вечеринка, на которой за столом сидели не только друзья и близкие Овечкина, но и Кубок Стэнли с «Конн Смайт Трофи».
В общем, Александр Великий оттягивается в эти дни по полной программе! И кто бросит в него камень? Молодец!
Об этом еще хорошо сказал Артемий Панарин в недавнем интервью «Советскому спорту».
– Что вы думаете о финальной серии «Вегас» – «Вашингтон»?
– Я даже не помню, как мы играли с «Голден Найтс», забил ли я им. Но мы в Лас-Вегас в этом сезоне приезжали…
– Правда, что игроки выездной команды там напиваются?
– Ага, уже в первом периоде, – смеется Панарин. – Кстати, на этот раз я вел себя достойно. А вот в прошлый раз – нет. Мы с «Чикаго» прилетали туда на ужин новичков. Если бы фанаты меня увидели, были бы расстроены. Но я этого не стесняюсь. А что вы думаете, спортсмены сидят в клетке, ничего себе не позволяют? Чем взрослее становлюсь, тем лучше осознаю – у меня тоже должна быть свобода. Сразу предупреждаю, если однажды спалюсь на камеру.
…Вот и Овечкин спалился на камеру. Но всем бы так спалиться после великой победы! Гуляй, Саша!