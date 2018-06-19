Пока все смотрят футбол, в «Вашингтоне» грянула сенсация – главный тренер Барри Тротц, с которым был взят Кубок Стэнли, решил уйти из клуба.

ТРИ УСЛОВИЯ

Когда в столице США отгремел чемпионский парад, я задумался: а может ли «Вашингтон» и в следующем году завоевать Кубок Стэнли? Способны ли «Кэпиталз» стать командой-династией? Ведь в НХЛ и раньше делали дубли – «Питтсбург» (2016, 2017), «Детройт» (1997, 1998), снова «Питтсбург» (1991, 1992), «Эдмонтон» (1987, 1988), опять «Эдмонтон» (1984, 1985)… За примерами не надо далеко ходить.

С моей точки зрения, для этого нужно было выполнить три пункта.

Во-первых, продлить контракты с игроками, которые заполняют глубину состава. «Вашингтон» сейчас – 12-й в лиге по платежной ведомости. Под потолком зарплат ожидается еще 11 миллионов долларов с хвостиком. При этом основные игроки имеют контракты на будущий сезон, поэтому костяк команды сохранится. Овечкин подписан до 2021 года, Кузнецов и Ти-Джей Оши – вообще до 2025-го. Короче всего контракты у Бэкстрема и голкипера Брэйдена Холтби, но они и то истекают в 2020 году. Сейчас об этом голова болеть не должна.

Видимо, уйдет второй вратарь Филипп Грубауэр, но есть на вырост 21-летний Илья Самсонов. В атаке нужны Деванте Смит-Пелли, который забил семь голов в плей-офф и заслужил новый контракт. На новый договор наработали также силовик из первого звена Том Уилсон и Джей Бигл.

Во-вторых, неограниченно свободным агентом становится праворукий игрок обороны Джон Карлсон. Не просто символ «Вашингтона», но и самый результативный защитник регулярного чемпионата (15+53=68 очков). Кроме того, Карлсон заработал 20 (5+15) очков в 24 играх плей-офф. Странно, что Джон не был номинирован на «Норрис Трофи» как лучший защитник лиги. На нем держится большинство, он превосходно подключается к атаке, при этом полезен. И должен зарабатывать не $3,966 млн, а $8-10 млн в год.

В-третьих, нужно было подписать новый контракт с главным тренером Барри Тротцем. Он получал $1,5 млн в год, но хотел бы иметь существенную прибавку к зарплате. Тротц – краеугольный камень этой египетской пирамиды. Он смог выстроить правильный баланс в «Вашингтоне», он правильно раскрыл потенциал Овечкина в плей-офф, при нем заиграл Кузнецов. И посмотрите видео из раздевалки во время финала Кубка Стэнли. Сразу поймете, кто тут настоящий мотиватор.

МАЛО ДЕНЕГ

На самом деле, первый пункт не так важен. «Вашингтон» прошлым летом показал, как умеет затыкать дыры в составе, когда львиная доля свободного бюджета ушла на ломовой контракт Кузнецова. Тротц умел вытаскивать из своих игроков все лучшее. Но что сейчас провален пункт три – это катастрофа.

Барри Тротц ушел, не договорившись с руководством «Кэпиталз» по деньгам. У него в контракте был пункт, на котором настаивал сам Барри – если он берет Кубок Стэнли, то зарплата возрастает на 300 тысяч долларов – до $1,8 в год. И договор автоматически продлевается еще на два сезона.

Но Тротцу сейчас 55 лет. Еще лет 10 он может спокойно работать. А наставник «Торонто» Майк Бэбкок получает $6,25 млн в год. На самом деле, он взорвал рынок тренеров своим восьмилетним контрактом на $50 млн. Джоэл Кенневилль из «Чикаго» имеет $6 млн в год, Клод Жюльен из «Монреаля» - $5 млн. Джон Торторелла из «Коламбуса» оскорблялся, когда ему давали $2 млн на сезон.

В общем, Тротц решил банковать. И правильно сделал. Если «Вашингтон» хотел бы его сохранить, то дал бы ему $5 млн в год. Где-то так. При том, что «Кэпиталз» на плей-офф заработали где-то $150 млн – билеты, атрибутика, еда и все такое. Могли бы поделиться с теми, кто эту победу ковал.

А теперь не удивлюсь, если Барри окажется в «Айлендерс». Туда на позицию управляющего уже пришел хитрый лис Лу Ламорелло, и в этой команде пока нет главного тренера.

КТО ВСТАНЕТ У РУЛЯ?

Такое в НХЛ редко, но бывает. Например, Майк Кинэн завоевал Кубок Стэнли с «Рейнджерс» в 1994 году, после чего ушел в «Сент-Луис». Причем Алексей Ковалев рассказывал в автобиографии «АК-27», что Кинэн начал вести переговоры с «Блюз» прямо по ходу финала с «Ванкувером». Нью-йоркская команда обиделась, и как убеждал Ковалев, специально проиграла два матча, превратив счет в серии из 3-1 в 3-3. Я не особо в это верю, но из книги слов не выкинешь.

«После подробных обсуждений с семьей я официально объявляю об уходе с поста главного тренера «Кэпиталз». Когда я приехал в Вашингтон четыре года назад, у нас была одна цель – привезти Кубок Стэнли в столицу. В этом году совместными усилиями с игроками и персоналом нам удалось добиться этой цели и разделить радость с болельщиками. Я хочу поблагодарить мистера Леонсиса, Дика Патрика и Брайана Маклеллана за то, что дали мне возможность быть частью этой замечательной организации. Также хочу поблагодарить игроков и персонал, которые ради достижения успеха безустанно трудились на каждодневной основе», – объявил Тротц.

Кто станет новым главным тренером «Вашингтона»? Видимо, 46-летний Тодд Рирден, помощник Тротца из штаба. Он пойдет на повышение. Рирден работал в «Питтсбурге» при Дэне Байлсме, внес вклад в плей-офф, предложив свои схемы игры, и они сработали.

Конечно, хотелось бы увидеть что-то экзотическое – пока безработный Олег Знарок на белом коне врывается в столицу США и возглавляет «Вашингтон». А что? У него есть общий язык с Александром Овечкиным, он раскроет еще лучше Евгения Кузнецова, а защитника Дмитрия Орлова он так просто обожает. Еще и Артемий Панарин перейдет в «Кэпиталз», потому что становится неограниченно свободным агентом.

Не хватает одного – чтобы Олег Валерьевич идеально выучил английский и по ночам смотрел матчи НХЛ, чтобы с головой окунуться в эту кухню. Помнится, Иван Глинка, с которым чехи выиграли Олимпиаду в Нагано, возглавил «Питтсбург». Но у него быстро случился конфликт с Яромиром Ягром, хотя команда дошла до финала Восточной конференции.

Да и не любят за океаном привлекать кого-то со стороны. Тренеры там растут по вертикали: университеты – АХЛ – помощники в НХЛ – рулевые. Чужаки там не нужны.