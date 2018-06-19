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ТРИ УСЛОВИЯ

Когда в столице США отгремел чемпионский парад, я задумался: а может ли «Вашингтон» и в следующем году завоевать Кубок Стэнли? Способны ли «Кэпиталз» стать командой-династией? Ведь в НХЛ и раньше делали дубли – «Питтсбург» (2016, 2017), «Детройт» (1997, 1998), снова «Питтсбург» (1991, 1992), «Эдмонтон» (1987, 1988), опять «Эдмонтон» (1984, 1985)… За примерами не надо далеко ходить.

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С моей точки зрения, для этого нужно было выполнить три пункта.

Во-первых, продлить контракты с игроками, которые заполняют глубину состава. «Вашингтон» сейчас – 12-й в лиге по платежной ведомости. Под потолком зарплат ожидается еще 11 миллионов долларов с хвостиком. При этом основные игроки имеют контракты на будущий сезон, поэтому костяк команды сохранится. Овечкин подписан до 2021 года, Кузнецов и Ти-Джей Оши – вообще до 2025-го. Короче всего контракты у Бэкстрема и голкипера Брэйдена Холтби, но они и то истекают в 2020 году. Сейчас об этом голова болеть не должна.

Видимо, уйдет второй вратарь Филипп Грубауэр, но есть на вырост 21-летний Илья Самсонов. В атаке нужны Деванте Смит-Пелли, который забил семь голов в плей-офф и заслужил новый контракт. На новый договор наработали также силовик из первого звена Том Уилсон и Джей Бигл.

Во-вторых, неограниченно свободным агентом становится праворукий игрок обороны Джон Карлсон. Не просто символ «Вашингтона», но и самый результативный защитник регулярного чемпионата (15+53=68 очков). Кроме того, Карлсон заработал 20 (5+15) очков в 24 играх плей-офф. Странно, что Джон не был номинирован на «Норрис Трофи» как лучший защитник лиги. На нем держится большинство, он превосходно подключается к атаке, при этом полезен. И должен зарабатывать не $3,966 млн, а $8-10 млн в год.

В-третьих, нужно было подписать новый контракт с главным тренером Барри Тротцем. Он получал $1,5 млн в год, но хотел бы иметь существенную прибавку к зарплате. Тротц – краеугольный камень этой египетской пирамиды. Он смог выстроить правильный баланс в «Вашингтоне», он правильно раскрыл потенциал Овечкина в плей-офф, при нем заиграл Кузнецов. И посмотрите видео из раздевалки во время финала Кубка Стэнли. Сразу поймете, кто тут настоящий мотиватор.

МАЛО ДЕНЕГ

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На самом деле, первый пункт не так важен. «Вашингтон» прошлым летом показал, как умеет затыкать дыры в составе, когда львиная доля свободного бюджета ушла на ломовой контракт Кузнецова. Тротц умел вытаскивать из своих игроков все лучшее. Но что сейчас провален пункт три – это катастрофа.

Барри Тротц ушел, не договорившись с руководством «Кэпиталз» по деньгам. У него в контракте был пункт, на котором настаивал сам Барри – если он берет Кубок Стэнли, то зарплата возрастает на 300 тысяч долларов – до $1,8 в год. И договор автоматически продлевается еще на два сезона.

Но Тротцу сейчас 55 лет. Еще лет 10 он может спокойно работать. А наставник «Торонто» Майк Бэбкок получает $6,25 млн в год. На самом деле, он взорвал рынок тренеров своим восьмилетним контрактом на $50 млн. Джоэл Кенневилль из «Чикаго» имеет $6 млн в год, Клод Жюльен из «Монреаля» - $5 млн. Джон Торторелла из «Коламбуса» оскорблялся, когда ему давали $2 млн на сезон.

В общем, Тротц решил банковать. И правильно сделал. Если «Вашингтон» хотел бы его сохранить, то дал бы ему $5 млн в год. Где-то так. При том, что «Кэпиталз» на плей-офф заработали где-то $150 млн – билеты, атрибутика, еда и все такое. Могли бы поделиться с теми, кто эту победу ковал.

А теперь не удивлюсь, если Барри окажется в «Айлендерс». Туда на позицию управляющего уже пришел хитрый лис Лу Ламорелло, и в этой команде пока нет главного тренера.

КТО ВСТАНЕТ У РУЛЯ?

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Такое в НХЛ редко, но бывает. Например, Майк Кинэн завоевал Кубок Стэнли с «Рейнджерс» в 1994 году, после чего ушел в «Сент-Луис». Причем Алексей Ковалев рассказывал в автобиографии «АК-27», что Кинэн начал вести переговоры с «Блюз» прямо по ходу финала с «Ванкувером». Нью-йоркская команда обиделась, и как убеждал Ковалев, специально проиграла два матча, превратив счет в серии из 3-1 в 3-3. Я не особо в это верю, но из книги слов не выкинешь.

«После подробных обсуждений с семьей я официально объявляю об уходе с поста главного тренера «Кэпиталз». Когда я приехал в Вашингтон четыре года назад, у нас была одна цель – привезти Кубок Стэнли в столицу. В этом году совместными усилиями с игроками и персоналом нам удалось добиться этой цели и разделить радость с болельщиками. Я хочу поблагодарить мистера Леонсиса, Дика Патрика и Брайана Маклеллана за то, что дали мне возможность быть частью этой замечательной организации. Также хочу поблагодарить игроков и персонал, которые ради достижения успеха безустанно трудились на каждодневной основе», – объявил Тротц.

Кто станет новым главным тренером «Вашингтона»? Видимо, 46-летний Тодд Рирден, помощник Тротца из штаба. Он пойдет на повышение. Рирден работал в «Питтсбурге» при Дэне Байлсме, внес вклад в плей-офф, предложив свои схемы игры, и они сработали.

Конечно, хотелось бы увидеть что-то экзотическое – пока безработный Олег Знарок на белом коне врывается в столицу США и возглавляет «Вашингтон». А что? У него есть общий язык с Александром Овечкиным, он раскроет еще лучше Евгения Кузнецова, а защитника Дмитрия Орлова он так просто обожает. Еще и Артемий Панарин перейдет в «Кэпиталз», потому что становится неограниченно свободным агентом.

Не хватает одного – чтобы Олег Валерьевич идеально выучил английский и по ночам смотрел матчи НХЛ, чтобы с головой окунуться в эту кухню. Помнится, Иван Глинка, с которым чехи выиграли Олимпиаду в Нагано, возглавил «Питтсбург». Но у него быстро случился конфликт с Яромиром Ягром, хотя команда дошла до финала Восточной конференции.

Да и не любят за океаном привлекать кого-то со стороны. Тренеры там растут по вертикали: университеты – АХЛ – помощники в НХЛ – рулевые. Чужаки там не нужны.

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