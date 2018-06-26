– Вот наш коренной динамовец Александр Овечкин, – еще рас с удовольствием посмаковал известный факт генеральный директор московского «Динамо» Валерий Шанцев. – В этом году он наконец выиграл Кубок Стэнли. На 13-й год своей карьеры в НХЛ. Для меня, кстати, тринадцать – тоже счастливое число. Я и в футбол под этим номером играю. Сегодня мы поздравляем Сашу с этой победой, добытой талантом и большим трудом. Спасибо, что ты так здорово отметил 95-летие нашего спортобщества.

…После этого Овечкину, конечно, преподнесли несколько подарков с динамовской символикой.

– Ну, все, задрафтовали меня обратно, – присвистнул Александр, прикидывая на плечи бело-голубой свитер. – За цветы – отдельное спасибо. Это жене!

А еще капитану «Вашингтона» подарили небольшой кубок на память. По мнению Шанцева «им удобно зачерпывать шампанское из Кубка Стэнли». Ну а поскольку главный трофей НХЛ до России еще не добрался, шампанского пока хлебнули из динамовской чаши.

О КУБКЕ СТЭНЛИ В МОСКВЕ

Собственно, визит Овечкина в офис бело-голубых и был связан в первую очередь с обсуждением – когда и как в Москве пройдут праздничные мероприятия, связанные с Кубком Стэнли. «Динамо» – первое на очереди в этом маршруте.

– Саша нас просто потряс, – рассказал чуть позже зам. гендиректора «Динамо» Анатолий Харчук. – Он сразу заявил, что для него самое важное – показать Кубок Стэнли мальчишкам из динамовской школы. Так и сказал: «Для меня самое важное – дети».

Сам Овечкин раскрывать все секреты мероприятий, связанных с Кубком, не спешил.

– Мы же пока не объявляем, когда привозим Кубок Стэнли в Москву? – Уточнил он. – Нет, мы-то сами знаем, когда это произойдет, и все уже решили. Но вам сегодня не расскажем, объявим позже.

– Пока лишь можно сказать, что Кубок Стэнли точно будет в нашем клубе, в детской школе, которую заканчивал Александр, – уточнил Шанцев. – И произойдет это в начале июля.

Хлебнув шампанского с Овечкиным из одного кубка, мы предложили капитану «Вашингтона» поговорить. Александр, конечно, не отказался…

– Саша, как пить шампанское из Кубка Стэнли верх ногами?! Это вообще возможно?

– Мы в таком состоянии были, что не то, что верх ногами, по-разному можно было пить, – улыбнулся Овечкин. – Отмечали мы победу очень бурно! Душу вложили, как говорится.

– 13 лет эмоции копили?

– Да любая победа в Кубке Стэнли – это запредельные эмоции для игроков. Все празднуют ее публично, с болельщиками. Все, что мы там творили, было от чистого сердца. Главное, что все довольны.

– Всех поразил факт, когда после победы выяснилось, что у тебя на щитках, прямо на груди до сих пор есть надпись в память о погибшей команде ярославского «Локомотива».

– Когда эта трагедия случилась, мы все тяжело переживали. Я знал многих ребят из ярославского клуба. И ничего ведь не уходит. Они до сих пор в наших сердцах и в мыслях. Поэтому, да у меня есть нашивка в память о «Локомотиве», вот здесь (показывает на сердце) на нагруднике, в котором я играю. Да все так поступают! Знаю, что у Малкина, например, где-то на руке памятная табличка о ярославцах.

О РЕКОРДЕ ГРЕТЦКИ

– Помогла вам в Кубке Стэнли энергия, поневоле сэкономленная на Олимпиаде, куда вы так и не попали из-за жесткого решения лиги?

– Понятно, что я хотел поехать на Олимпийские игры. Все русские ребята хотели. Да не только мы. И шведы, и американцы. Пытались до конца, но так и не смогли это сделать. Будем через четыре года снова пытаться.

– Если бы вы сами принимали решение – кому отдать приз самого ценного игрока Кубка Стэнли – кому бы его вручили, Овечкину или Кузнецову?

– Конечно, приятно, что его дали именно мне. Но это командный трофей. И в «Вашингтоне» многие были его достойны. В том числе и Женя, который стал одним из лидеров нашей команды. В общем, дали и дали. Все же понимают, что это общекомандный успех. И что что эту награду каждому нашему игроку можно было вручать.

– Кубок Стэнли – знаковый рубеж в карьере любого хоккеиста. Но впереди у вас маячит вечный рекорд результативности Уэйна Гретцки – 894 гола в НХЛ. Реально его обойти?

– Конечно, можно ответить: почему бы и нет? Но на самом деле я думаю, что мне надо до 60 лет играть, чтобы этот рекорд побить. Ягр же вот пытался это сделать, но не получилось. Опять же раньше был совсем другой хоккей. И амуниция тоже. Сейчас забивать сложнее. Но я буду пытаться!

– У вас уже на счету 600 шайб. Осталось меньше трехсот…

– Получается, что надо в каждом сезоне по 50 шайб забивать? Это тяжело!

О ВОЗВРАЩЕНИИ В «ДИНАМО»

– Ваш контракт заканчивается в 2021 году. И тут напрашивается вопрос к руководству «Динамо» – что надо сделать, чтобы вернуть своего воспитанника обратно через три года?

– Все зависит от Александра, – развел руками Шанцев.

– А я думаю, что заканчивать карьеру надо там, где ее начинал, – неожиданно серьезно ответил Овечкин. – Поэтому обязательно будем разговаривать с «Динамо» после окончания моего контракта с «Вашингтоном» и принимать какие-то совместные решения.

– Овечкин остается советником гендиректора «Динамо»?

– Конечно, – отвечает Шанцев. – И за три года мы постараемся сделать так, чтоб ему было не стыдно вернуться в родной клуб.

– Предсезонку снова будете проходить в Москве, на базе бело-голубых?

– Пока трудно сказать, я же только что прилетел. Но вообще собираюсь готовиться в Новогорске, если меня, конечно, не выгонят с родной базы. Но пока я еще от прошлого сезона не отошел.

– Не удивились, что вас в аэропорту встречали с цветами и транспарантами?

– Скорее, мне было очень приятно. Спасибо всем, кто приехал туда меня встретить. Сколько я там автографов раздал? Очень много! Но, когда выигрываешь Кубок Стэнли или какой-то другой трофей и видишь, как весь народ за тебя радуется, не устаешь свою подпись на футболках и бейсболках ставить. Ко мне еще в самолете люди начали подходить, фотографироваться. Надо же делиться с ними своей радостью!