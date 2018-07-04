Александр Овечкин, великая восьмерка мирового хоккея, выиграл «Харламов Трофи» в восьмой раз. И это символично.

Как вы знаете, «Харламов Трофи» – ежегодная награда, учрежденная «Советским спортом» для лучшего российского хоккеиста сезона. Неважно, где он выступает – в НХЛ или КХЛ, а может, в ВХЛ или МХЛ. Достоин, попал в шорт-лист, проголосовали за тебя большинство из 65 экспертов, и ты – лауреат.

Есть в НХЛ два приза – «Харт Трофи» и «Конн Смайт Трофи», для самого ценного хоккеиста в регулярном чемпионате и плей-офф. Последний трофей, к слову, завоевал Александр Овечкин. Победителя определяют журналисты. А мы к голосованию привлекаем не только пишущую и телевизионную прессу, но и легенд хоккея, руководителей клубов КХЛ, выборщиков Зала славы в Торонто и Зала славы отечественного, а также международного хоккея. Короче говоря, авторитетные люди высказываются, и мы узнаем имя победителя.

Каждый из экспертов объяснил, почему поставил такого-то игрока на первое место. Почитайте, там очень интересно. Некоторые порывались отдать первое-второе место сразу двоим – Овечкину и Евгению Кузнецову. Но извините, они ведь не сиамские близнецы, не братья Седины. Каждый хорош по-своему, так что извольте сделать тяжелый выбор.

И только одно исключение в голосовании мы сделали, отступив от многолетних правил. Ведь заговорил великий молчун Олег Знарок, который тоже принял участие в опросе. И ему мы разрешили поставить на первое место не человека, а команду. «Олимпийская сборная России», – так сформулировал Олег Валерьевич. Обещаем делать такие исключения для каждого тренера, кто будет завоевывать для страны золото. Вам – можно.

Если смотреть промежуточные итоги голосования, то мало что удивляет. Но смотрите, телевизионная пресса отдала по 25 баллов и Овечкину, и Кузнецову. Потому что Кузя – не только классный бомбардир, но и телегеничный парень, который и пошутит вовремя, и птичку покажет.

Радует, что четкое третье место занял Никита Гусев, спасший страну на Олимпиаде. Вы помните его гол в финале с немцами – за 55 секунд до сирены, в меньшинстве. Капитан той крутой сборной Павел Дацюк стал четвертым. Легенда из легенд! А пятое место занял автор золотого гола Кирилл Капризов, чей плотный щелчок до сих пор стоит перед глазами.

Казалось, пришло время молодого поколения, и Овечкин два сезона не получал нашу награду. Но когда надо, он выстрелил. Показал, кто – лучший в мире. И уж точно – в России в этом сезоне. «Это мой самый счастливый год в жизни», – говорит Александр Великий.

Кубок Стэнли. «Конн Смайт Трофи». Скоро родится сын. И вот теперь – «Харламов Трофи». Наши поздравления, Саша!

ВСЕ ОБЛАДАТЕЛИ «ХАРЛАМОВ ТРОФИ»

2003 Сергей Федоров («Детройт») 2004 Илья Ковальчук («Атланта») 2006 Александр Овечкин («Вашингтон») 2007 Александр Овечкин («Вашингтон») 2008 Александр Овечкин («Вашингтон») 2009 Александр Овечкин («Вашингтон») 2010 Александр Овечкин («Вашингтон») 2011 Павел Дацюк («Детройт») 2012 Евгений Малкин («Питтсбург») 2013 Павел Дацюк («Детройт») 2014 Александр Овечкин («Вашингтон») 2015 Александр Овечкин («Вашингтон») 2016 Артемий Панарин («Чикаго») 2017 Евгений Малкин («Питтсбург») 2018 Александр Овечкин («Вашингтон»)

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

I II III Овечкин 35 13 6 137 Кузнецов 13 25 10 99 Гусев 6 8 8 42 Дацюк 4 3 4 22 Капризов 2 2 7 17 Кучеров 0 2 13 17 Василевский 2 0 4 10 Орлов 0 3 3 9 Гарипов 1 1 2 7 Малкин 0 2 1 5 Ковальчук 0 1 3 5 Кошечкин 1 0 0 3 Россия на ОИ* 1 0 0 3 Проворов 0 1 1 3 Зарипов 0 1 1 3 Радулов 0 1 0 2 Панарин 0 1 0 2 Тарасенко 0 1 0 2 Мозякин 0 0 1 1 Кравцов 0 0 1 1

Всего: 390

Проголосовали: 65/65

* Нестандартный ответ, но для золотого тренера Олимпиады Олега Знарка сделано исключение

ШОРТ-ЛИСТ игроков в 2018 году

Вратари

1. Сергей Бобровский (Коламбус)

2. Андрей Василевский (Тампа-Бей)

3. Эмиль Гарипов (Ак Барс)

4. Василий Кошечкин (Металлург Мг)

5. Игорь Шестеркин (СКА)

Защитники

6. Вячеслав Войнов (СКА)

7. Владислав Гавриков (СКА)

8. Богдан Киселевич (ЦСКА)

9. Никита Нестеров (ЦСКА)

10. Михаил Сергачев (Тампа-Бэй)

11. Дмитрий Орлов (Вашингтон)

12. Иван Проворов (Филадельфия)

Форварды

13. Сергей Андронов (ЦСКА)

14. Михаил Григоренко (ЦСКА)

15. Никита Гусев (СКА)

16. Евгений Дадонов (Флорида)

17. Павел Дацюк (СКА)

18. Данис Зарипов (Ак Барс)

19. Кирилл Капризов (ЦСКА)

20. Илья Ковальчук (СКА)

21. Виталий Кравцов (Трактор)

22. Евгений Кузнецов (Вашингтон)

23. Никита Кучеров (Тампа-Бей)

24. Евгений Малкин (Питтсбург)

25. Сергей Мозякин (Металлург Мг)

26. Александр Овечкин (Вашингтон)

27. Артемий Панарин (Коламбус)

28. Александр Радулов (Даллас)

29. Владимир Тарасенко (Сент-Луис)

30. Владимир Ткачев (Ак Барс)

ВЫБОРЩИКИ

I. Валерий Брагин

1. Гусев

2. Кузнецов

3. Овечкин

«Никита – самый ценный игрок КХЛ, забил важнейший гол на Олимпиаде».

II. Павел Буре

1. Кузнецов

2. Овечкин

3. Капризов

«Кузнецов не просто завоевал Кубок Стэнли, но еще и стал самым результативным игроком плей-офф. Причем с весьма солидным отрывом от других бомбардиров».

III. Вячеслав Быков

1. Овечкин

2. Кузнецов

3. Орлов

«Саша – капитан, который вел свою команду к титулу чемпиона. Женька Кузнецов выдал великолепный сезон, стал одной из главных звезд лиги. Но я отдаю предпочтение Овечкину, хотя Кузя – мой земляк. Тем не менее, Александр зажигал всех своей игрой и поведением. Это был долгий путь к Кубку Стэнли, который увенчался успехом».

IV. Илья Воробьев

1. Овечкин

2. Кузнецов

3. Зарипов

«Отмечаю Овечкина за Кубок Стэнли и клубные рекорды «Кэпиталз».

V. Олег Знарок

1. Сборная России на Олимпиаде

2. Овечкин

3. Кузнецов

«У меня все-таки команда на первом месте! Даже не знаю, как кого-то выделить. Я всех ребят люблю и уважаю! Хотя они все разные по характеру».

VI. Владимир Крикунов

1. Дацюк

2. Овечкин

3. Кузнецов

«Если бы не Дацюк и его тройка, где выступали еще двое молодых ребят, неизвестно, что мы бы выиграли на Олимпиаде. Не дай бог, бы было серебро … Видно очень уж хотел Паша победить на Играх под конец карьеры. И выложился здорово. Хотя серьезно лечился перед этим, операцию сделал…»

VII. Всеволод Кукушкин

1. Дацюк

2. Овечкин

3. Гусев

«Вокруг Павла объединилась сборная, как на золотом чемпионате мира-2008 в Квебеке вокруг Сергея Федорова».

VIII. Игорь Куперман

1. Овечкин

2. Кузнецов

3. Ковальчук

«Когда-то, глядя на игру тройки Михайлов – Петров – Харламов, и позже, наблюдая за пятеркой Макаров – Ларионов – Крутов, Касатонов – Фетисов, меня не покидало ощущение, что сейчас они обязательно забьют. Точно такие же чувства я испытывал в прошедшем сезоне в матчах с участием Овечкина. Он часто забрасывал важнейшие шайбы, показывая великолепный хоккей».

IX. Борис Майоров

1. Кузнецов

2. Овечкин

3. Дацюк

«Меня всегда привлекала многогранность таланта Евгения. Он и по характеру – мой игрок! Я таких креативных люблю. Кузнецов и сам может бросить неожиданно, и отдать великолепный пас. Непредсказуем в атаке. Поэтому, я не удивлен, что он стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли».

X. Борис Михайлов

1. Овечкин

2. Дацюк

3. Кузнецов

«Овечкин – великий хоккеист. Он играет в сильнейшей лиге мира уже 13 лет и является капитаном команды, которая сейчас завоевала ее главный трофей. Тут все ясно».

XI. Владислав Третьяк

1. Овечкин

2. Кузнецов

3. Капризов

«Саша очень стабильно провел весь сезон и был лидером команды, которая выиграла Кубок Стэнли».

XII. Вячеслав Фетисов

1. Дацюк

2. Капризов

3. Овечкин

«Павел – величайший хоккеист. Капитан сборной России, который выиграл нам долгожданную Олимпиаду. О чем тут еще можно говорить?»

XIII. Владимир Юрзинов-старший

1. Овечкин

2. Дацюк

3. Гусев

«Дацюк – настоящий лидер сборной России, основа нашей олимпийской команды. Но на первое место я все же поставлю Овечкина. Потому что его победа в Кубке Стэнли – знаковая тема не только для российского, но и для мирового хоккея».

ВЫБОРЩИКИ

I II III Овечкин 6 5 2 30 Кузнецов 2 5 3 19 Дацюк 3 2 1 14 Гусев 1 0 2 5 Капризов 0 1 2 4 Россия на ОИ 1 0 0 3 Орлов 0 0 1 1 Ковальчук 0 0 1 1 Зарипов 0 0 1 1

Всего: 78

ЛЕГЕНДЫ

I. Вячеслав Буцаев

1. Овечкин

2. Гусев

3. Дацюк

«Александр завоевал долгожданный Кубок Стэнли. Плюс престижный индивидуальный трофей – не только «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер лиги, но и «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок плей-офф НХЛ».

II. Валерий Каменский

1. Овечкин

2. Кузнецов

3. Капризов

«Саша – первый российский капитан клуба НХЛ, который поднял над головой Кубок Стэнли. Он шел к этой победе очень долго, 13 лет. А в этом сезоне уж точно заслужил звание лучшего игрока».

III. Федор Канарейкин

1. Кузнецов

2. Овечкин

3. Гусев

«У Кузнецова в этом сезоне мощный прогресс. И не только в игровых качествах, а больше даже в психологии. Кстати, у Овечкина – тоже! Но у Жени сейчас и года самые хорошие, лучшим бомбардиром Кубка Стэнли он стал не случайно. Впереди долгий контракт, который надо отработать как следует. Он еще не раз порадует болельщиков «Вашингтона».

IV. Алексей Касатонов

1. Овечкин

2. Гусев

3. Кузнецов

«Саша провел феноменальный сезон, поднял настроение нашим болельщикам после чемпионата мира».

V. Дарюс Каспарайтис

1. Василевский

2. Орлов

3. Кузнецов

«Голкипер «Тампы» играл надежно на протяжении всего сезона».

VI. Алексей Ковалев

1. Кузнецов

2. Малкин

3. Кучеров

«Вашингтон» благодаря Кузнецову хорошо сыграл в регулярном чемпионате и ударно выступил в плей-офф. Я считаю, что Жене нужно было дать титул MVP».

VII. Александр Кожевников

1. Кузнецов

2. Гусев

3. Овечкин

«Евгений в этом сезоне расцвел, совершив сумасшедший рывок».

VIII. Игорь Ларионов

1. Овечкин

2. Кузнецов

3. Василевский

«Александр проявил неимоверную самоотдачу и лидерские качества именно в тот момент, когда команда особенно в них нуждалась».

IX. Алексей Морозов

1. Овечкин

2. Ковальчук

3. Малкин

«Александр здорово провел регулярку, а затем стал лучшим снайпером плей-офф и получил МVP, приведя «Вашингтон» к победе в Кубке Стэнли».

X. Владимир Мышкин

1. Василевский

2. Гусев

3. Капризов

«Вратарь вратаря видит из-за океана. Василевский вошел в когорту топ-голкиперов НХЛ».

XI. Андрей Николишин

1. Овечкин

2. Кузнецов

3. Гусев

«Александр как начал чемпионат с хет-трика, так и провел сезон на одном дыхании. Был лидером команды, привел ее к победе в Кубке Стэнли. Не менее здорово и ровно выступал Кузнецов. Причем уже не в тени Овечкина, а порой затмевая его мастерством. Но все же я отдаю Александру первое место – за харизму и долгий путь к заветной цели».

XII. Сергей Федоров

1. Овечкин

2. Кузнецов

3. Кучеров

«За последние 10 лет Александр проделал большую работу в первую очередь над собой. Венцом и главным итогом стало завоевание Кубка Стенли. Именно в этом сезоне Саша реально проявил себя во всех лидерских ипостасях, что помогло ему привести команду к долгожданной победе. Путь к этому был непростым. Бывало, он получал немало критики, но выстоял и добился цели. Недаром хозяин клуба Тед Леонсис сказал, что это настоящая американская история, когда человек сначала оказался в трудной ситуации, но пережив сложный период, добился самого большого успеха».

XIII. Александр Якушев

1. Овечкин

2. Кузнецов

3. Гусев

«Саша заслужил первое место как никто другой. Он стабилен, знатный снайпер, выиграл Кубок Стэнли, был самой заметной фигурой в плей-офф».

ЛЕГЕНДЫ

I II III Овечкин 8 1 1 27 Кузнецов 3 5 2 21 Гусев 0 4 3 11 Василевский 2 0 1 7 Малкин 0 1 1 3 Орлов 0 1 0 2 Ковальчук 0 1 0 2 Капризов 0 0 2 2 Кучеров 0 0 2 2 Дацюк 0 0 1 1

Всего: 78

РУКОВОДИТЕЛИ (генменеджеры и тренеры)

I. Зинэтула Билялетдинов (Ак Барс)

1. Овечкин

2. Кучеров

3. Гарипов

«Саша – наша витрина в НХЛ. Давно его знаю и поздравляю с Кубком Стэнли».

II. Геннадий Величкин (Металлург Мг)

1. Кузнецов

2. Малкин

3. Мозякин

«Наш уральский самородок Женя Кузнецов в этом сезоне сыграл ну просто… как никогда! Прям на новый уровень вышел».

III. Михаил Головков (Витязь)

1. Гусев

2. Кузнецов

3. Овечкин

«Победа в Кубке Стэнли – большое событие. Но для нашего хоккея олимпийское золото важнее! А Гусев был одним из лидеров сборной. Все мы помним его шайбы и передачи в финале Зимних игр. Никита на протяжении всего сезона показывал высокий уровень и в СКА, и в национальной команде. Сейчас он – лучший. Ну а фигуры Овечкина и Кузнецова для меня равнозначны. Если б можно, поставил бы обоих на второе-третье место».

IV. Игорь Есмантович (ЦСКА)

1. Овечкин

2. Кузнецов

3. Капризов

«Овечкин доказал всем, что он – не только лидер, но и победитель. Его вклад в победы «Вашингтона» настолько велик, что команда выиграла Кубок Стэнли».

V. Алексей Жамнов (Спартак)

1. Овечкин

2. Капризов

3. Кучеров

«Тот случай, когда и объяснять ничего не нужно».

VI. Сергей Зубов (ХК Сочи)

1. Кузнецов

2. Дацюк

3. Проворов

«Для меня Кузнецов был MVP плей-офф НХЛ. Он стал одним из тех игроков, кто очень серьезно поднял планку своей игры в сравнении даже не с предыдущими сезонами, а с прошедшим регулярным чемпионатом. В этом плей-офф он сыграл, как топ-звезда клуба, это было очень приятно наблюдать. Я рад, что за счет работы, самоотдачи и настоящей спортивной злости его талант раскрылся по-новому».

VII. Дмитрий Квартальнов (Локомотив)

1. Овечкин

2. Гусев

3. Гарипов

«Александр Великий – однозначно! Долго шел к титулам и вырулил на правильную дорогу».

VIII. Александр Медведев (СКА)

1. Овечкин

2. Кузнецов

3. Гусев

«Овечкин показал себя настоящим лидером. Привел свою команду к успеху в Кубке Стэнли, которого «Вашингтон» так долго ждал».

IX. Андрей Назаров (Нефтехимик)

1. Кошечкин

2. Орлов

3. Ковальчук

«Василий Кошечкин провел сильный год. Играл и в «Металлурге», и в сборной России, получал большую нагрузку, но справился с ней. Кошечкин здорово выступил на Олимпиаде и вместе с нашей командой стал олимпийским чемпионом. Считаю, что Василий заслужил право называться лучшим».

X. Сергей Светлов (Адмирал)

1. Овечкин

2. Гусев

3. Дацюк

«Саша долго шел к главному трофею в мировом хоккее. Его вклад в успех «Вашингтона» самый весомый. Плюс динамовские корни».

XI. Максим Сушинский (Авангард)

1. Овечкин

2. Кузнецов

3. Кучеров

«Для Александра это супергод! Он выиграл чемпионат, к чему шел 13 лет. Для «Вашингтона» это тоже первая победа в Кубке Стэнли. Думаю, что роль Овечкина в команде была просто незаменима. Впрочем, как и Кузнецова».

XII. Кирилл Фастовский (Сибирь)

1. Овечкин

2. Тарасенко

3. Ковальчук

«Александр постоянно на виду. Он – не просто капитан столичной команды, а лицо всей НХЛ, сильнейшей лиги в мире. А, значит, и лицо всего мирового хоккея. В этом сезоне Овечкин был особенно заметен. Он просто молодчина! Я за него страшно рад – столько лет он к этому шел, столько сил отдал… И все-таки привел свою команду к победе в Кубке Стэнли!»

XIII. Валерий Шанцев (Динамо М)

1. Гусев

2. Гарипов

3. Орлов

«Гусев принес нам удивительную победу на Олимпиаде, забил фантастический гол в меньшинстве, когда оставались считанные секунды. Рискнул и сделал все настолько мастерски, что весь мир вздрогнул. Это был большой подарок для всего российского и мирового хоккея. А фигуры Гарипова и Орлова для меня равнозначны. Если б можно, поставил бы обоих на второе-третье место».

РУКОВОДИТЕЛИ

I II III Овечкин 8 0 1 25 Кузнецов 2 4 0 14 Гусев 2 2 1 11 Кучеров 0 1 2 4 Гарипов 0 1 2 4 Кошечкин 1 0 0 3 Орлов 0 1 1 3 Капризов 0 1 1 3 Дацюк 0 1 1 3 Тарасенко 0 1 0 2 Малкин 0 1 0 2 Ковальчук 0 0 2 2 Мозякин 0 0 1 1 Проворов 0 0 1 1

Всего: 78

АКУЛЫ ПЕРА

I. Алексей Белов (Sports.ru)

1. Овечкин

2. Кузнецов

3. Кучеров

«Саня – просто космос. Больше всех забил в регулярке, больше всех забил в плей-офф. Кубок Стэнли, к которому он шел 13 лет. «Конн Смайт». Короче, вот это все».

II. Сергей Демидов (NHL.com/ru)

1. Овечкин

2. Кучеров

3. Кузнецов

«Овечкин закончил самую изматывающую прелюдию в современной истории НХЛ. Можно лишь догадываться, что он ощутил после окончания хоккейного акта любви длиной в 13 лет».

III. Владимир Дехтярев («Спорт FM»)

1. Гарипов

2. Проворов

3. Овечкин

«Несомненно лучший вратарь плей-офф КХЛ. И заслужил своей игрой вызов в сборную. Но тренеры приняли другое решение».

IV. Владислав Домрачев («Советский спорт»)

1. Гусев

2. Овечкин

3. Кузнецов

«Гусев не дал умереть нашей олимпийской мечте. Его гол в финале – как победа американцев в Лейк-Плэсиде».

V. Игорь Еронко («Спорт-Экспресс»)

1. Кузнецов

2. Овечкин

3. Кучеров

«Именно Кузнецов привел «Вашингтон» к первому в истории клуба Кубку Стэнли, став безоговорочно лучшим игроком плей-офф. Да и регулярка получилась очень яркой».

VI. Михаил Захаров («Авторадио»)

1. Овечкин

2. Кузнецов

3. Василевский

«Овечкин – пример того, как не ломаются. Как должен играть капитан. Не его вина, что он не выступил в Южной Корее. Теперь есть стимул сыграть на следующей Олимпиаде. И пусть никого не смущает, что ему будет 36. Главное – без травм».

VII. Павел Лысенков («Советский спорт»)

1. Овечкин

2. Кузнецов

3. Гусев

«Великий номер восемь выиграл «Харламов Трофи» в восьмой раз. По два – у Малкина и Дацюка, по одному – у Федорова, Ковальчука, Панарина. Вы спросите, почему фамилия «Овечкин» звучит из каждого утюга. Вот поэтому».

VIII. Павел Панышев («Чемпионат»)

1. Овечкин

2. Радулов

3. Кучеров

«Александр Овечкин наконец-то добился цели, к которой шел много лет. Он тащил на себе команду, был заводилой «Вашингтона», стал MVP Кубка Стэнли. Нынешний год – год Овечкина. Александр должен получить звание лучшего хоккеиста страны, он его заслужил».

IX. Дмитрий Пономаренко («Советский спорт»)

1. Гусев

2. Овечкин

3. Кузнецов

«Инфарктный финал Олимпиады уже немного забылся после Кубка Гагарина, чемпионата мира и Кубка Стэнли. Но гол Гусева на исходе основного времени битвы за олимпийское золото лично для меня навсегда останется настоящим чудом».

X. Игорь Рабинер («Спорт-Экспресс»)

1. Кузнецов

2. Овечкин

3. Кучеров

«Женя – лучший бомбардир плей-офф. На мой взгляд, и лучший игрок Кубка Стэнли. Овечкин – великолепный хоккеист, первый в истории русский капитан обладателей Кубка Стэнли. Выбрать одного из двух крайне сложно, хоть ты тресни! Они же лучшие в мире, суперсвязка. Но игра Кузнецова – это чистый восторг, совершенно детское восхищение. Эти эмоции и заставили меня после огромных колебаний склониться в его сторону».

XI. Александр Рогулев («Р-Спорт»)

1. Кузнецов

2. Гусев

3. Кучеров

«На первый взгляд странно не видеть в этом списке Овечкина. Но Александр свой главный командный трофей уже выиграл. А индивидуально стоит выделить других. Тем более, заслуг Кузнецова в грандиозной победе «Вашингтона» даже больше, чем у Овечкина. Евгений проделал за четыре года путь от «врага челябинских собак» до лидера чемпиона НХЛ, проведя лучший сезон в карьере. Кузнецов стал той «птичкой», которая позволила «Вашингтону» наконец-то взлететь на вершину».

XII. Виталий Славин («Советский спорт»)

1. Овечкин

2. Гусев

3. Дацюк

«Овечкин в сезоне был одним из лучших, а на июнь 2018 года – вообще безоговорочно лучший, потому ставлю его на первое место. Без вариантов!»

XIII. Владислав Уткин (ТАСС)

1. Овечкин

2. Кузнецов

3. Орлов

«А разве есть эксперты, проголосовавшие иначе?»

АКУЛЫ ПЕРА

I II III Овечкин 7 4 1 30 Кузнецов 3 4 3 20 Гусев 2 2 1 11 Кучеров 0 1 5 7 Гарипов 1 0 0 3 Радулов 0 1 0 2 Проворов 0 1 0 2 Василевский 0 0 1 1 Орлов 0 0 1 1 Дацюк 0 0 1 1

Всего: 78

ТВ

I. Алексей Бадюков (Матч ТВ)

1. Овечкин

2. Кузнецов

3. Капризов

«Саша шел к этой победе 13 лет и заслужил ее! Это великий игрок и сейчас уж точно всем все доказал. За него вся страна переживала. Лучший снайпер плей-офф – это вам не просто так! Хотя в нужный момент Овечкин сыграл именно на команду, как настоящий лидер. Поэтому и стал первым русским капитаном НХЛ, поднявшим Кубок Стэнли».

II. Дмитрий Губерниев (Матч ТВ)

1. Кузнецов

2. Овечкин

3. Василевский

«Женя – самый полезный и мужественный игрок мирового хоккея».

III. Виктор Гусев (Первый канал)

1. Дацюк

2. Овечкин

3. Кузнецов

«Павел был капитаном олимпийской сборной в Корее. Именно он привел команду к победе. А ведь ему уже 39 лет, уже пятые Зимние Игры на его счету! Плюс он вошел в Тройной золотой клуб. Вообще это великолепный хоккеист, который показывает высочайший уровень на протяжении всей карьеры».

IV. Александр Гуськов (Матч ТВ)

1. Гусев

2. Кузнецов

3. Овечкин

«Гусев на Олимпиаде спас наш хоккей. Проиграй мы в финале, нас ждали бы большие неприятности».

V. Наталья Кларк (Матч ТВ)

1. Овечкин

2. Кузнецов

3. Кучеров

«Потому что Александр выиграл Кубок Стэнли».

VI. Александр Кузмак (Первый канал)

1. Овечкин

2. Кузнецов

3. Василевский

«Овечкин – это олицетворение сбывшейся мечты ценой колоссальных усилий. Пример для подражания».

VII. Дмитрий Лукашов (Матч ТВ)

1. Капризов

2. Орлов

3. Кучеров

«Кирилл в 20 лет навсегда вписал свое имя в историю нашего хоккея. Принес золото Олимпиады впервые с 1992 года».

VIII. Дарья Миронова (Матч ТВ)

1. Капризов

2. Зарипов

3. Кузнецов

«За стойкость и перспективу! Не каждый человек останется таким простым, трудолюбивым и няшным как Капризов под мощным грузом ответственности и давления!»

IX. Роман Скворцов (Матч ТВ)

1. Овечкин

2. Кузнецов

3. Гусев

«Александр одержал главную победу в жизни в момент, когда в нее верил только он. И Барри Тротц, который видел, как нужно модифицировать своего суперснайпера для того, чтобы он приносил команде максимум пользы. Грандиозное празднование со сдачей норм ГТО по плаванию и отжиманиям в фонтанах лишь подчеркивает колоссальный объем проделанной работы и одержимость, с которой Александр шел к этой цели».

X. Дмитрий Федоров (Матч ТВ)

1. Овечкин

2. Кузнецов

3. Капризов

«Все цифры и факты в пользу этого выбора. Александр – не только лучший снайпер регулярки и плей-офф, но и первый российский капитан с Кубком Стэнли. Последнее важнее всего».

XI. Сергей Федотов (Евроспорт)

1. Кузнецов

2. Овечкин

3. Кучеров

«Женя провел фантастический сезон. Вышел на совершенно новый уровень. Его вклад в победу Вашингтона ничуть не меньший, а может и больший, чем Овечкина».

XII. Александр Ткачев (Матч ТВ)

1. Овечкин

2. Кузнецов

3. Кучеров

«Александр так долго шел к успеху, что стал самым очевидным кандидатом на звание самого-самого. С точки зрения хоккейного вклада в успех «Вашингтона», Евгений Кузнецов сделал не меньше. Но за Овечкина говорят его лидерские качества, роль капитана в «Кэпиталз».

XIII. Станислав Ярушин (ТВ-звезда)

1. Кузнецов

2. Панарин

3. Кравцов

«Кузьма провел классный сезон! Был главным созидателем в игре «Вашингтона». Когда шайба попадает к Жене, за ворота соперников сразу реально страшно. Он будет лидером «Вашингтона». Да уже им стал! Если бы не Женькины передачи, я не знаю, чем бы завершился финал».

ТВ

I II III Овечкин 6 3 1 25 Кузнецов 3 7 2 25 Капризов 2 0 2 8 Гусев 1 0 1 4 Кучеров 0 0 4 4 Дацюк 1 0 0 3 Зарипов 0 1 0 2 Орлов 0 1 0 2 Панарин 0 1 0 2 Василевский 0 0 2 2 Кравцов 0 0 1 1

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