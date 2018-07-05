Начну, пожалуй, с главного – хоккей уходит из лета! Следующий чемпионат КХЛ стартует 1 сентября. Матч Открытия пройдет в Казани, где нынешний обладатель Кубка Гагарина «Ак Барс» встретится с победителем прошлой регулярки – СКА.

Сразу обращу ваше внимание и на то, что в будущем сезоне за победу будут бороться всего 25 клубов. Лига продолжает курс на сокращение. Своего максимума КХЛ достигла в 2016-м, когда насчитывала 29 команд. Но за последние два года простилась с «Кузней», «Медвешчаком», «Ладой» и «Югрой».

Зато болельщиков других клубов ждет весьма приятный сюрприз. Каждая из команд проведет в регулярном чемпионате аж 62 матча! И это абсолютный рекорд с момента основания лиги. При том, что сам чемпионат во времени не растягивается. Его первый этап завершится 22 февраля. А 25-го стартует плей-офф, который будет длиться ровно два месяца. Седьмой же и матч финала, если он, конечно, потребуется, состоится 25 апреля.

Сам чемпионат также изменится. Каждый из 25 клубов сыграет большой круговой турнир – по два матча (дома и в гостях) с остальными членами КХЛ. Затем в каждом дивизионе пройдет уже малый круговой турнир – дополнительные два матча каждый с каждым. И еще четыре дополнительных встречи клубы проведут с двумя соперниками из других дивизионов.

Сами дивизионы также претерпели значительные метаморфозы. Начну с «Торпедо», которое в очередной раз переезжает на Восток. Сезон-2018/19 нижегородцы проведут в дивизионе Харламова вместе с «Ак Барсом», «Металлургом», «Трактором», «Автомобилистом» и «Нефтехимиком». Крепкая компания! Напомню, что именно в этой группе ранее сражались «Лада» и «Югра».

Дивизион Боброва усилится московским «Динамо» и «Северсталью». Кроме этих команд там сыграют СКА, «Спартак», «Йокерит» и рижское «Динамо».

В дивизион «Тарасова» переедет, соответственно, «Динамо» минское. Там также остаются ЦСКА, «Локомотив», «Витязь», ХК Сочи и «Слован».

Единственный, кто остался без изменений – самый восточный и он же самый многочисленный дивизион Чернышева. В нем, как и в прошлом сезоне, будет семь команд – «Авангард», «Адмирал», «Амур», «Барыс», «Куньлунь», «Салават Юлаев» и «Сибирь».

Изменится и структура Кубка Гагарина. Все его матчи в каждом раунде будут проходить строго через день. Кроме того, первый раунд начнется одновременно и на Западе, и на Востоке. То есть в первый день плей-офф сыграет две западных и две восточных пары. Во второй – остальные четыре из обоих конференций. Это неплохо! Больше матчей окажется в телеэфире, поскольку время их начала на Востоке и Западе, как правило, разнится.

В будущем сезоне КХЛ также проведет четыре выставочных матча в Европе. «Слован» сыграет против СКА и ЦСКА 26 и 28 октября в Вене. А рижское «Динамо», опять же против обоих армейцев, в Цюрихе – 26 и 28 ноября.

Паузы на два этапа Еротура – ноябрьский Кубок Карьяла и декабрьский Кубок Первого канала – остаются, хотя будут существенно сокращены. В первом случае в КХЛ не будет игр всего пять дней, во втором – вообще четыре.

Еще одно новшество касается трагической даты 7 сентября. Она остается Днем памяти «Локомотива», погибшего в 2011 году. Однако впервые после авиакатастрофы в этот день состоятся матчи – сыграют 12 команд. Но без участия ярославского клуба.

Ну и напоследок напомню, что будущий Матч Звезд КХЛ пройдет в Казани – с 18 по 20 января.