«Я ИЗ НОВОСИБИРСКА, ХОЧУ С САШЕЙ СФОТКАТЬСЯ»

Церемония показа главного хоккейного трофея мира проходила в фан-зоне на Воробьевых горах. Капитан «Вашингтон Кэпитлс» Александр Овечкин, как и положено по неписанному закону, получил-таки ровно на сутки в свое распоряжение Кубок Стэнли. И решил показать его всем желающим.

Церемония должна вот-вот начаться, об этом объявили по громкой связи. Вокруг сцены – столпотворение, близко не подобраться. Телекамеры всех главных каналов здесь, корреспонденты наготове – сжимают микрофоны в руках.

В толпе много мужчин в свитерах «Вашингтона» и фамилией «Овечкин» на спине. Несколько молодых людей в сетках своих команд – Одинцово, «Омские Ястребы», «Энергия» Новосибирск.

- Вы правда из Новосибирска? – спрашиваю высокого молодого человека в майке «Энергии».

- Да, меня зовут Кирилл, вчера прилетел специально, чтобы увидеть Овечкина и Кубок Стэнли.

- Вы шутите? На одни билеты разориться можно.

- Да, билеты дорогие – 20 тысяч туда-обратно. Но я очень люблю хоккей, а мой любимый хоккеист Овечкин. Очень хочу с Сашей сфоткаться. Видите, я под восьмым номером играю, как и он. Мне старший брат, как я стал хоккеем заниматься, сказал: «Бери номер Овечкина».

- Может, вы все-таки на футбол прилетели? – все еще не очень верю.

- Нет, у меня даже билетов нету. Хотя с удовольствием сходил бы.

Эх, знал бы Кирилл, какова будет длина очереди, чтобы «сфоткаться» с самим героем и Кубком Стэнли, возможно, остался бы дома и сэкономил кучу денег.

«До появления Александра Овечкина остается десять минут», - словно, до запуска ракеты в космос отсчитывают время по громкоговорителям.

«ФАРАОНЫ» ИЗ ЕГИПТА УЗНАЛИ КУБОК СТЭНЛИ»

- Мы из Москвы, - трое молодых парней в сетках «Вашингтона» стоят чуть поодаль. – Вот пришли посмотреть, а если повезет и сфотографироваться. Но столько народа, не уверены, что получится.

- Если б Станислав Черчесов призвал Овечкина: «Саша, Отечество в опасности, надо помочь сборной на чемпионате мира по футболу». Помог бы?

- Конечно! Я видел, как он в калитке стоит – точно не хуже Акинфеева, - уверен парень в бейсболке «Кэпитлс».

Телекамера одного из каналов снимает мужчину средних лет в золотой майке московского «Динамо», эти свитера хоккеисты надевали, когда динамовцы в последний раз выигрывали Кубок Гагарина. После интервью телеканалу подхожу, представляюсь.

- Я Александр, тезка Овечкина, давний болельщик «Динамо».

- Вы случайно, не из Сибири? - уточняю робко.

- Нет, я москвич, тут рядом, через дорогу живу, – показывает собеседник в сторону проспекта Вернардского. – У меня сын в Америке, вот хочу фотку сделать с Сашей и Кубком Стэнли, и сыну отправить.

- Если б Черчесов позвал Овечкина в футбольную сборную, помог бы команде?

- Точно помог бы, особенно сегодня с хорватами.

- В воротах?

- Почему в воротах? В полузащите, он же какой здоровый, сил вагон и маленькая тележка.

Тут начинается оживление, бойцы росгвардии пытаются организовать коридор. Из-за задней сцены, что напротив главной, появляются мощные мужчины в черных костюмах в окружении милиции. Внутри процессии с Кубом Стэнли наперевес Александр Овечкин. Толпа от главной сцены устремляется навстречу процессии, подняв телефоны над головами, едва не сбив меня с ног. В считанные секунды процессия оказывается на главной сцене и народ вновь устремляется к ограждениям.

Откуда-то сбоку, слева от сцены по одному к кубку и Овечкину подходят люди, фотограф щелкает затвором, и тут же подходит новый счастливчик.

Смещаюсь влево - бог ты мой: очереди не видно конца и края. Даже не знаю, с чем сравнить ее длину. Хвост устремляется к дальнему входу со стороны Воробьевых гор там заворачивает и вьется по противоположной стороне площади.

Возможно такая же очередь была, когда в Москве отрылся первый Макдональдс на Пушкинской. Или в Мавзолей во времена развитого социализма.

Поодаль два веселых фаната из Египта, один в шлеме фараона на голове, фотографируются со всеми желающими. И безо всякой очереди.

- Минуточку, господин Фараон. Вы знаете, что здесь происходит?

- Да, представляют Кубок Стэнли.

- А кто представляет, знаете?

- Нет.

- Суперзвезда мирового хоккея, капитан «Вашингтон Кэпитлс» Александр Овечкин, - поясняю с интонацией Левитана.

- Ов-эч-кин. Русская звезда хоккея, - уважительно цокают языками египтяне, как будто речь про Мохаммеда Салаха.

Еще раз окидываю очередь взором: где там Кирилл из Новосибирска, и Александр с проспекта Вернардского?