Всю субботу главный трофей НХЛ провел в Москве в обществе лучшего снайпера мирового хоккея Александра Овечкина и многих тысяч российских болельщиков.

Cтатьи | «Овечкин помог бы с Хорватией в полузащите - он же здоровый»

Сперва Кубок Стэнли выставили в фан-зоне на Воробьевых горах. Ну а как было не поддержать перед четвертьфинальным матчем наших футболистов и болельщиков сборной?

Непонятно – как Саше удалось увезти главный приз своей жизни оттуда. Ведь, как он сам потом признался, было сделано около пяти тысяч фото! Такие очереди раньше выстраивались только в Мавзолей. Часы шли, но напор не слабел. И через два часа после начала торжественной акции, желающие прикоснутся к Кубку растянулись на добрый километр. А народ все прибывал…

Но Овечкин заявил заранее: для него самое главное – привезти Кубок динамовским мальчишкам из своей родной спортшколы. И свое слово Александр сдержал - вынес энхаэловский трофей на обозрение динамовским детям на 15 минут раньше назначенного срока.Впрочем, и «Динамо» в долгу не осталось…

- Очень здорово, что именно здесь, в нашей альма-матер Александр решил встретится с юными динамовскими воспитанниками и ветеранами, - подчеркнул зам. председателя Общества «Динамо» Сергей Федоров. – И мы все надеемся, что этот трофей сюда дорогу не забудет. А сейчас по решению Совета ЦС «Динамо» я вручаю Александру золотую медаль за выдающиеся, особые заслуги перед динамовским движением.

После того, Овечкин получил в свои руки очередную награду высшей пробы, слово взял ген. директор ХК «Динамо» Валерий Шанцев.

- Сегодня мы вместе с Овечкиным и всей его семьей отмечаем победу в Кубке Стэнли, - сказал Шанцев. – Вот он, Кубок, стоит здесь перед нами. Саша, мы смотрели ночами все твои финальные матчи. И радовались, что в нашей динамовской семье есть такой великий хоккеист. Ребята, у вас выдался не просто счастливый случай сфотографироваться со знаменитым трофеем. Это пример для всех вас. Ведь Александр Овечкин – выпускник нашей школы. И «Динамо» для него всегда останется родным домом, двери в который всегда открыты.

…Вместе с Овечкиным возле Кубка Стэнли сфотографировались все детские динамовские команды. Самых маленьких Саша подсаживал повыше, чтоб их было видно в кадре. Надо готовиться! Совсем скоро он сам станет отцом.

- Мне всегда приятно возвращаться домой, на родную базу, встречаться стренерами, который меня воспитали, - сказал Оввечкин на торжественной церемонии. – Они же в меня вложили душу. Кричали, орали, но всегда поддерживали. И если у вас тоже есть мечта выиграть Кубок Стэнли, пусть она после сегодняшнего дня станет еще сильнее. Не знаю, где вы будете в будущем выступать… Но всегда помните, что вы – динамовцы! Представители самой лучшей и сильной спортшколы нашей страны. А я хочу сказать спасибо своим родителям. В первую очередь – отцу, который все дни и ночи со мной проводил, чтобы я вырос хорошим человеком и игроком. И вот… Кубок Стэнли – на родной базе!

Потом у Саши была еще пресс-конференция. А после нее он вместе с Кубком вдруг рванул в хоккейную раздевалку. Прессу туда уже не пустили. И я сперва не понял – зачем Овечкин туда пошел? Потом мне рассказали, что Саша нашел там чьи-то старые коньки. Натянул их на ноги. И катался с Кубком Стэнли по новогорскому льду. Соскучился уже!