Нападающий московского «Динамо» Максим Афиногенов — о возвращении в команду, задачах на сезон и, конечно, о футболе.

– Максим, с возвращением в «Динамо». Какие ощущения? Вернулись домой?

– Очень приятно вернуться в родные места. Туда, где вырос, где научился играть в хоккей... Я провел здесь свое лучшее время. Сейчас с новыми эмоциями приступаю к работе. Много людей в этом году вернулось в «Динамо» – и игроки, и обслуживающий персонал, и руководство. Как будто я и не уезжал никуда.

– Вы только вышли с командной встречи с руководством. Какие задачи были поставлены перед командой? О чем с вами разговаривали? С таким составом можно отправляться в поход за Кубком Гагарина?

– В принципе, у всех команд перед сезоном есть подобное мероприятие – встретиться с руководством, поговорить обо всем: они что-то скажут, нас выслушают. «Динамо» всегда ставило перед собой самые высокие задачи. Клуб является одним из самых титулованных в России. Приходя сюда и надевая форму с буквой «Д», ты уже понимаешь, что перед тобой стоит большая задача. Вся история, которая связана с нашим клубом, имена великих игроков – это очень почетно, но и накладывает большую ответственность. У нас задача одна – побеждать.

– Сможете составить хорошую конкуренцию армейским клубам?

– Если ты решил выйти на лед, то не нужно смотреть на тех, против кого ты выступаешь. Ты должен выходить и играть.

– Какие у вас отношения с главным тренером Владимиром Воробьевым? На льду не встречались с ним?

– Давно уже знакомы. У нас хорошие отношения, но в одной команде поиграть не удалось. Я тогда попал уже в команду мастеров и уехал играть за океан.

– Из нынешнего «Динамо» вы многих игроков знаете лично?

– Илью Никулина, Александра Еременко и остальных ребят знаю по другим клубам. Никакого дискомфорта в общении у нас нет.

– Владимир Воробьев сказал, что команда перед сезоном сама выберет капитана. Хотелось бы получить это звание и вести команду за собой?

– У всех клубов именно команда перед сезонов выбирает капитана. Посмотрим...У меня тоже есть свое мнение о том, кто должен быть капитаном. Узнаем после голосования.

– И кто это, на ваш взгляд?

– Голосование анонимное же должно быть, поэтому оставлю мнение при себе (улыбается).

– Уже пробуете играть в связке с партнерами?

– Мы еще даже на лед не выходили. Пока только в футбол гоняем.

– Футбол сейчас спорт номер один. Следите за чемпионатом мира?

– Конечно. Жаль, что нашим ребятам немного не повезло. Серия пенальти... Но это футбол! Они здорово сыграли и то, чего удалось добиться – уже супер.

– Самый популярный футбольный вопрос в данную минуту – Франция или Хорватия?

– Я думаю Франция. Мне бы так хотелось.

– Почему именно они?

– С хорватами мне как-то не очень. Неприятный от них осадок остался! (смеется).

– Как провели отпуск?

– Мы с семьей всегда уезжаем в Америку. Там океан – и детям, и мне там хорошо и комфортно. Все два месяца были вместе. Естественно, я периодически тренировался, но удалось отлично провести время с женой и детьми, отдохнуть и подготовиться.