В пятницу московское «Динамо» официально приступило к подготовке к сезону, проведя тренировку на футбольном поле. После нее главный тренер команды ответил на вопросы «Советского спорта».

«ОЧЕНЬ ЗДОРОВО УСИЛИЛИСЬ ЦЕНТРФОРВАРДАМИ»

– На сбор в Нижний Новгород поедет 39 человек, – рассказывает Владимир Воробьев. – Так что народу достаточно. При этом и молодежи берем много. Только из МХЛ – 12 человек.

– Сочетание троек уже прикидывали?

– Хотим попробовать и Кагарлицкого вместе с Шипачевым, и иностранцев вместе… Начнем так. А по ходу предсезонки более конкретно определимся. Думаю, что после турнира в Нижнем и еще до Кубка мэра в Москве с основным составом все будет ясно. В него должно войти около 25 человек. Сейчас, как видите, намного больше. Потому что это – начало сборов. Будем давать шанс всем. В том числе и молодым ребятам. Есть перспективные игроки, которые будут биться за основной состав. Это касается и обороны, и атаки.

– Этим летом селекция у вас куда лучше, чем год назад.

– Да, я очень доволен. И за это спасибо нашему генеральному директору – Валерию Павлиновичу Шанцеву. А также Алексею Бадюкову, который принимал очень активное участие в формировании состава в нынешнем межсезонье. Было непросто! Но мы действительно подписали очень качественных хоккеистов.

– Болельщики «Динамо» сейчас гадают – кто же будет выходить на лед в ударном звене вместе с Шипачевым и Кагарлицким?

– Тут пока точного ответа нет. Будем там пробовать Афиногенова, Индрашиса, Тарасова… Надо найти самый оптимальный вариант. Мы вообще очень хорошо усилились центральными нападающими. У нас есть Шипачев, Бойд, Закриссон, Мозер… Есть из кого выбирать. И здорово, что тот же швед Закриссон может при этом сыграть как в центре, так и слева.

«АФИНОГЕНОВ – ЛИДЕР НА ЛЬДУ И В РАЗДЕВАЛКЕ»

– Вы упомянули Афиногенова. У Максима действительно в «Витязе» была всегда очень приличная статистика. Да и возвращение в «Динамо» известного воспитанника – мощный имиджевый ход для клуба. И все же его возраст – 38 лет – вас не смущает?

– Макс доказал, что он очень состоятельный игрок. Он показывает хоккей высокого качества. И это гораздо важнее, чем дата рождения в его паспорте. Кроме того, это лидер и на площадке, и что еще важнее – в раздевалке. Потому что вы правильно сказали – он вернулся в свой родной клуб.

– В «Динамо» после тяжелого в психологическом плане сезона за океаном вернулся известный защитник Андрей Миронов. Что скажете о нем?

– Да, парень, можно сказать, в прошлом году не играл. Но желание у него огромное! Подход к тренировкам и видение хоккея у Андрея очень правильные. Если сейчас перед ним и есть какой-то психологический барьере, он его преодолеет. За счет работы и игр. Все эти проблемы уйдут бесследно. Вижу в нем крепкого защитника и игрока основного состава.

– Не станет ли проблемой то, что в «Динамо» сейчас, пожалуй, чересчур много лидеров? Многие новички бело-голубых привыкли играть в первом-втором звене. Но ведь кому-то придется спускаться ниже.

– Да, в «Динамо» пришли люди, игравшие в своих прежних клубах ключевые роли. И задача нашего тренерского штаба их сплотить. Создать коллектив единомышленников, который будет решать самые высокие задачи.

– Понятно, что с таким составом и задача на сезон будет высокая.

– Мы настраиваемся на Кубок Гагарина. Тут никуда не денешься. Будем стараться побеждать в каждом матче.

«КАПИТАНА ВЫБЕРЕТ КОМАНДА»

– А были на примете игроки, которых подписать не удалось?

– Многие хотели вернуться в наш клуб. И мы с Бадюковым все их кандидатуры подробно штудировали. Кого хотели – подписали. Были игроки, которые к нам потом еще просились. Но места, к сожалению, уже просто не было. Хотя по ходу сезона изменения в составе еще могут произойти. Мы продолжаем работать.

– С капитаном скоро определитесь?

– Мы уже обсуждали это в тренерском штабе. Решили, что будет так – по ходу предсезонки в каждом матче у нас будет новый капитан. А перед стартом чемпионата КХЛ, ребята сами выберут вожака, который поведет их в бой.

– То есть тренеры в их выбор вообще вмешиваться не будут?

– Капитана нам выберет команда. Решили, что так будет правильно.

– В вашем тренерском штабе тоже много новых специалистов – Андрей Николишин, Олег Ореховский, Александр Степанов… Очень важно, чтоб и между вами было взаимопонимание.

– Ну мы ведь раньше вместе вроде играли. А теперь пришло время также вместе командой поруководить. Думаю, что найдем общий язык и все получится. Сейчас нам интересно вместе работать.

– Как относитесь к увеличению числа матчей в регулярном чемпионате?

– Ничего страшного в этом не вижу. Играть всегда интереснее, чем тренироваться.

– Это игроки так любят говорить. А тренеры?

– Да и у нас тоже самое!