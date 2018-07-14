Прошлый сезон для одного из лучших центральных нападающих России получился крайне неоднозначным. Весной 2017-го Шипачев подписывает контракт с «Лас-Вегасом» и летом улетает за океан. Однако попытка с ходу завоевать НХЛ заканчивается неудачей. Между игроком и клубом сразу возникает недопонимание и недовольство друг другом, которое в начале ноября перерастает в открытый конфликт и приводит к разрыву контракта.

Вадим возвращается в КХЛ и подписывает контракт со СКА, серьезно урезав свои доходы. Это позволяет ему пробиться в сборную России и стать олимпийским чемпионом в Корее.

Однако набирая в СКА в среднем очко за матч (36 очков в 36 играх, включая плей-офф) нападающий периодически оказывается на скамейке запасных и в клубе, и в сборной.

После окончания сезона многие ждут, что Шипачев подпишет новый внушительный контракт со СКА, где провел последние пять лет. Но этого не происходит. Питерский клуб игнорирует своего недавнего лидера и двукратного обладателя Кубка Гагарина. Более того, лучшего бомбардира ЧМ-2016 словно не замечают и в сборной, не пригласив на первенство планеты в Дании, куда едут его многие его товарищи по армейской команде – Дацюк, Гусев, Барабанов, Хафизуллин, Гавриков, Каблуков, Яковлев, Шестеркин.

В итоге форвард подписывает двухлетний контракт с «Динамо», в последние годы ставшего одним из самых принципиальных соперников СКА в Западной конференции. Обживается на базе в Новогорске и начинает подготовку к сезону в московском клубе.

– В «Динамо» для меня все начинается с чистого листа, – заявляет Шипачев после первой тренировки в составе бело-голубых, где он уже успел забить голы и создать несколько опасных моментов у ворот. Правда, пока только на футбольном поле. – Я намерен заново доказывать, что умею играть в хоккей. И этим помогать команде достигать самых высоких результатов.

– Это означает, что свой прошлый сезон вы считаете неудачным?

– У меня сейчас новая команда. И я собираюсь с ней двигаться дальше. А прошлый сезон лучше прямо сейчас забыть – после первой тренировки в «Динамо». Какой смысл все время вспоминать – что и как там не сложилось?

– Просто «начать с чистого листа» звучит слишком уж категорично. Ведь вы уже далеко не мальчик, а известный игрок с весьма стабильной и приличной статистикой. Не говоря уж о золотых медалях на чемпионате мира и Олимпийских играх.

– Ну вы меня что, в ветераны уже записываете? (улыбается). Рано! У меня хороший возраст (31 год – Прим. ред.). И я готов играть.

– Наверное ни для кого не секрет, что вы весной ждали предложения именно от СКА. Как в итоге оказались в «Динамо»?

– Да, я был готов к переговорам со СКА. Но армейцы же мне новый контракт не предложили. Не стали его продлять. Поэтому мы с моим агентом вышли на рынок, получили предложение от «Динамо» и быстро все решили.

– Тогда получается, что доказывать свою состоятельность в грядущем сезоне вы будете в том числе и персонально руководству СКА? А также специалистам, которые вас критиковали в минувшем чемпионате?

– А доказывать надо всегда. Но не специально кому-то. Мне сейчас важно, чтоб «Динамо» в будущем чемпионате выступило хорошо, показало высокий результат. Это и станет самым лучшим доказательством. А специалисты или еще кто… Они же всегда пишут то, что хотят. А мое дело – стараться для команды.

– Вас задевают несправедливые оценки со стороны экспертов?

– Нет. Я на это внимания не обращаю. У каждого есть свое мнение. И я не собираюсь его оспаривать. У меня для доказательств есть другое место – ледовая площадка. Все, что хочу – скажу и покажу там. А те, кто смотрит со стороны, пусть думают, что хотят.

– Тема НХЛ для вас после «Лас-Вегаса» навсегда закрыта?

– Ну какой смысл рассуждать про НХЛ, если я подписал контракт с «Динамо»? У меня все мысли сейчас уже о новой команде, о будущем сезоне в ней.

– Я просто сам много думал – почему у вас вдруг так не заладилось в «Вегасе»? Мое мнение – вам просто надо было ехать в сформированный клуб с хорошими традициями. Куда вас бы приглашали не просто, как хорошего игрока, а на конкретные место и роль в команде. И где, в том числе, есть структура, которая помогают обустроиться новичкам из Европы.

– Возможно, что все так и было бы. Но, повторюсь, какой смысл вспоминать прошлый сезон, когда уже новый скоро начнется? Я и сам, понимаю, что все могло быть по-другому. Но случилось то, что случилось. И этого уже не изменишь. У человека всегда есть выбор. В тот момент я решил так. Но не срослось. Возможно, мне надо было быть лучше. Или «Вегасу» вести себя по-другому… Сейчас даже не хочется вспоминать об этом. Тем более, что у меня в карьере началась совсем другая история. Я играю за «Динамо». И хочу, чтоб сезон начался, как можно скорее. Играть хочу.

– «Динамо» не скрывает, что видит в вас центрфорварда для ударного звена. То есть будет и много игрового времени, и большинство, и доверие. Но и спрос будет, соответственно, высокий.

– Я к этому готов. И играть в большинстве, и результат показывать. Вижу, что у нас собралась сильная команда. Хорошее руководство, тренерский штаб. Думаю, все будет нормально.

– Дмитрий Кагарлицкий не скрывает, что перед решением подписать контракт с «Динамо» звонил и советовался с вами. О чем был разговор?

– Так получилось, что у нас одновременно закончились контракты, и мы стали свободными агентами. Поэтому да, мы созвонились и такая беседа действительно состоялась. Обсудили некоторые детали… И как, видите, мы теперь оба в Новогорске и тренируемся вместе.

– А что конкретно обсуждали? Возможность выхода на лед в одном звене?

– Ну как мы можем такие вещи решать? Мы же не тренеры. Нет, просто поговорили о новой команде, о возможности продолжить карьеру в «Динамо».

– Но вы довольны, что, как минимум, тренироваться начнете в одной тройке с Кагарлицким?

– А почему вы решили, что нас вообще собираются наигрывать вместе?

– Спросил у Владимира Воробьева полчаса назад. Тренеры из этого секрета не делают.

– Ну вот вы мне прямо состав уже называете. А я, честно, был не в курсе пока. Пойду готовиться!