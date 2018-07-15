Еще одним мощным приобретением бело–голубых в этом сезоне стал теперь уже экс-капитан «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий. Впрочем, болельщики череповецкого клуба забудут своего любимца нескоро. Ведь во времена, когда карьеру хоккеиста определяют в основном агенты и суммы контрактов, Дмитрий оставался образцом преданности родной команде.

Интересно, что при этом сама «Северсталь» разглядела своего будущего лидера далеко не сразу. Начав взрослую карьеру в 16 лет во второй череповецкой команде, Дмитрий так и не прошел в первую. И отправился в подмосковный «Химик» (впоследствии переименованный в «Атлант»). Но и там пробиться в основной состав удавалось далеко не всегда. Больше приходилось выступать в ВХЛ, затем вообще перейти в «Крылья Советов»…

В КХЛ Кагарлицкий вернулся через «Кузню». А приглашение из родного Череповца получил уже в возрасте 24 лет, будучи уже форвардом с солидной профессиональной репутацией. Вернулся. И стал настоящим лидером команды, набирая за сезон по 40-50 очков.

В не слишком успешно выступавшей в последние годы «Северстали» Дмитрий был настолько ярок, что постоянно получал предложения от топ–клубов, претендовавших на Кубок Гагарина. Но неизменно их отклонял. В сезоне 2017/18 он стал капитаном команды. Череповчане впервые за последние пять лет вышли в плей-офф, где дали бой СКА. И этим отчасти сохранили клуб в КХЛ. Поскольку перед началом сезона он вместе с «Ладой» и «Югрой» входил в тройку самых вероятных кандидатов на сокращение лиги.

Сам Дмитрий в четырех матчах Кубка Гагарина забросил четыре шайбы в питерские ворота. А его 45 (17+28) очков в регулярке и лидерские качества на скамейке и в раздевалке помогли «сталеварам» обойти на финише гладкого чемпионата московское «Динамо»…

А ведь в прошлом сезоне, Кагарлицкий стал еще и отцом! И тут уж надо своими ушами слышать с каким трепетом и любовью он говорит о своей семье и сынишке Архипе. Недаром, в его прошлогоднем контракте был специальный пункт, согласно которому «Северсталь» отпустила его на рождение ребенка.

… Получив весной статус свободного агента, Кагарлицкий вновь стал желанным кандидатом во многие западные топ–клубы. Но выбрал предложение бело-голубых. И в интервью «Советскому спорту» объяснил, почему это сделал.

«ВОТ СИЖУ РЯДОМ С ЛЕГЕНДОЙ…»

– Вот хоть во время интервью на динамовской базе посижу радом с легендой, – с ходу схохмил Дмитрий, показывая на вырезанную из картона фигуру обладателя Кубка Стэнли-2018 Александра Овечкина. – Вижу, что у него тут целый хоккейный уголок. Все есть…

– Так и вас теперь все есть, чтобы стать легендой «Динамо». Попробуете? Все в ваших руках.

– Вот об этом говорить пока рано. Я же только приехал в клуб! Но, конечно, все будет зависеть только от меня. Надо хорошо провести чемпионат. Он все и покажет.

– Заметил, что на тренировке у вас было отличное настроение. Освоились вы в новой команде моментально.

– У меня перед началом нового сезона настроение всегда прекрасное. А в «Динамо» сразу видно, что коллектив классный. Все на позитиве. Впрочем, думаю, что нам его скоро подпортят нагрузками – на первом сборе в Нижнем Новгороде. Энтузиазма чуть поубавят – уже не до улыбок будет. Но это для предсезонки абсолютно нормально. Да, будет тяжело! Но и интересно тоже. Я заметил, что каждый год что–то новое на сборах добавляется. Честно говоря, ждал этого момента все лето.

– Неужели так соскучились по хоккею?

– Очень!

– Если говорить о предсезонных сборах, то Пинск все же звучит намного страшнее, чем Нижний Новгород.

– Я, кстати, в Пинске был один раз. В «Трактор» ездил на просмотр, но не подписали они меня тогда. И видел, как там тренируются динамовцы с Олегом Знарком. Непростые у них были нагрузки! Такое ощущение, что весь день бегают. Но меня любая предсезонка сейчас не пугает. Потому что я к ней неплохо подготовился. Чувствую, что нахожусь в хорошей форме. Надеюсь, что справлюсь.

«ПОКАЗАЛ СЫНУ МОРЕ»

– Как провели отпуск? Последний раз мы с вами виделись на торжественном вечере закрытия сезона КХЛ.

– Вот как раз сразу после него на пару дней с женой в Италию махнули. А так почти все время провели в Череповце. У нас же ребеночек совсем маленький еще… Но мы еще успели в Сочи все вместе съездить. Сына впервые привезли на море. Он незабываемые впечатления получил! Впрочем, также, как и мы от этой поездки.

– У вас в роли отца, впечатлений и забот, наверное, было даже больше, чем у Архипа!

– Нет, сыну все там было так интересно, что все прошло очень позитивно. Я вообще все это время старался быть рядом с женой и сыном. Утром – тренировка, а вечером – семья. Сейчас вот уехал от них почти на месяц. И это будет для меня впервые – чтоб я расстался со своим ребеночком так надолго. Уже скучаю.

– В мае вы говорили, что обязательно перевезете семью в Москву и уже готовите для этого квартиру….

– Мы с Катей сейчас потихоньку обустраиваем жилье, чтобы приехать сюда с маленьким и ему было комфортно. Пока они в Череповце, где сынишка с бабушками и нянечками. Но в августе, перед началом сезона мы в Москву переберемся уже окончательно. На Кубке Мэра семья уже будет за меня болеть.

«ИГРАТЬ С ШИПАЧЕВЫМ – ОДНО УДОВОЛЬСТВИЕ»

– После первой тренировке у команды была встреча с гендиректором «Динамо» Валерием Шанцевым. Что он сказал игрокам?

– Поставил перед нами самую высокую цель – Кубок Гагарина. Мы другого и не ждали. Постараемся ее выполнить. Задача-то по силам. Потому что команда собралась хорошая.

– Вам после Череповца не привыкать к роли лидера, отвечающего за результат. И все же в «Динамо» эта ответственность, пожалуй, выше. Уже ощутили разницу?

– Понятно, что задачи стоят совсем другие. Но чтобы это ощутить, надо, наверное, выйти на лед. А летом должно произойти формирование коллектива. Мы должны стать командой. Это ведь тоже непросто! Потому что новых людей очень много. Конечно, всегда хочется быть лидером. Но в «Динамо» сейчас хватает классных игроков. Действительно клевых ребят! Я то на самом деле надеюсь, что в этом сезоне у нас все будут лидерами. Если это произойдет, команда действительно станет сильной и мощной.

– Судя по заявлению тренерского штаба, к сезону вас начнут готовить в одном звене с еще одним известным череповецким воспитанником – Вадимом Шипачевым.

– Да, я тоже слышал об этом. Еще когда подписывали контракт, был такой разговор – что начнем мы играть вместе. Но как будет дальше – кто знает? Все зависит от того, как у нас на льду получаться будет. Я–то, конечно, буду рад играть в одной тройке с Вадиком. Ведь это нападающий, который выиграл Олимпиаду, чемпионат мира, Кубок Гагарина… В нашем хоккейном мире это дорогого стоит! Вадик – один из лучших центрфорвардов российского хоккея. Играть с ним давно удовольствие.

– Видел на тренировке, что вы хорошо общаетесь. Давно дружите?

– Хорошо знаем друг друга давно. Но я не могу сказать, что мы прямо близкие друзья. Я еще только во второй команде был, когда Вадик начал выступать за основной состав «Северстали». А когда я в Череповец вернулся, он уже играл за СКА. Так что виделись не часто! А сыграем вместе – впервые. Но, надеюсь, все будет хорошо.