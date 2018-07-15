Защитник Андрей Миронов о возвращении в московское «Динамо», сборах и о том, кто станет чемпионом мира по футболу

– Андрей, прошлый сезон вы провели за океаном. Наверняка скучали по Родине. Что первое сделали, вернувшись в Россию?

– Борща маминого навернул! В Америке очень скучаешь по домашней еде. Там, конечно, можно и борщ найти, но он совсем не такой как дома.

– Не пожалели о своем решении уехать в НХЛ?

– Нет, ни в коем случае. Я посмотрел, как там работают люди. Возможно, я бы пожалел, если бы не попробовал туда уехать.

– Рассматриваете возможность снова попробовать там свои силы?

– Почему бы нет? Вполне возможно. Посмотрим, как все дальше сложится.

– Вы вернулись в родное московское «Динамо». С каким настроением приступаете к тренировкам? Команда и тренерский штаб претерпели изменения со времени прошлого сезона…

– Настроение отличное. Ребята знакомятся друг с другом. С новыми людьми в тренерском штабе мне уже приходилось работать. Олег Олегович Ореховский тренировал, когда я был в детской хоккейной школе. Андрей Васильевич Николишин с нами на сборы ездил. Ему 43 года было, а он весь Пинск проходил на лидирующих позициях!

– Тест Купера еще не сдавали?

– Нет, отменили нам его пока. Но думаю, что все мы справились. Парни в отличной форме. Видно, что каждый уже давно начал самостоятельную подготовку к сезону.

– Вы тоже заранее готовились к предсезонке?

– Да, был на сборах в Финляндии.

– Из Финляндии в вашем аккаунте в Instagram были фотографии, похожие на отдых! Мангал, разбросанные вокруг колбаски…

– Была история! Мангал немного наклонился, и все вывалилось! Веселый вечер! Но на самом деле, мы просто совмещали приятное с полезным. Утром и вечером тренировки – земля, лед и тренажерный зал, а уже потом в качестве награды за труд – барбекю. Может питание и не совсем спортивное, но все же мы были в отпуске!

– По именам в «Динамо» собрался довольно сильный состав…

– Главное – не имена, а то как мы будем играть. Играть так, чтобы в конце сезона поднять Кубок Гагарина над головой. Нужно чтобы, мы сплотились, понимали друг друга на льду, были одним целым.

– Сейчас в КХЛ фаворитами считаются армейские клубы – и ЦСКА, и СКА обладают всем необходимым, чтобы показывать самый высокий результат. Однако, чемпионом десятого сезона стал казанский «Ак Барс». Может ли в новом сезоне своеобразной «темной лошадкой» стать московское «Динамо»?

– «Динамо» не нужно быть «темной лошадкой». Мы всегда должны идти первым номером. Насчет «Ак барса» могу сказал, что у них собрался хороший коллектив. Видно было как они бились в каждом моменте, ловили на себя шайбы, помогали вратарю, обрабатывали в обороне, и при этом не забывали реализовать свои моменты и забрасывать нужные шайбы.

– Вы часто спрашиваете у своих подписчиков в интернете кто за кого болеет на чемпионате мира. Настало время узнать чемпиона мира по футболу. Кто это будет?

– Думаю, что французы выиграют. У них молодая, амбициозная команда. Есть хорошие, довольно известные игроки, возраст которых должен позволить им выдержать темп хорватов. У нас сейчас настоящий праздник для страны. Атмосфера… Когда ты ходишь по улицам и видишь толпы довольных фанатов, вне зависимости от того, как сыграли их команды – это значит, что когда они вернутся на Родину, то будут рассказывать много хорошего о времени, проведенном в России. Думаю, что туристов у нас прибавится. А также прибавится число мальчишек, вдохновленных игрой нашей команды и идущих в спортивные школы, мечтой которых станет попадание в сборную России.