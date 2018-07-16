35-летний Рэй Эммери утонул во время погружения под воду на озере Онтарио в минувшие выходные.

– Компания друзей пошла плавать, но, через некоторое время стало ясно, что Эмери утонул. Наших усилий оказалось недостаточно, чтобы его спасти, – рассказал инспектор, работавший на озере во время случившейся трагедии.

Вот такая короткая фраза о хоккейном голкипере из Канады, который, между тем, оставил весьма яркий след в профессиональном спорте. Большую часть своей карьеры Рэй провел в НХЛ. Однако один сезон отыграл и в КХЛ, защищая ворота «Атланта» в сезоне-2008/09. И нашим болельщикам запомнился тоже – и добротной техникой, и страстью, и экстравагантностью.

Вообще за Эмери за океаном тянется слава голкипера-тафгая. В НХЛ он неоднократно вступал в потасовки со своими оппонентами. Мог отметелить вратаря команды соперников. Или врезать блином или клюшкой слишком настырному нападающему. Но вот в нашем «Атланте», за исключением пары эпизодов оставил о себе большей частью приятное впечатление.

– Я о Рэе ничего плохого сказать не могу, – сразу заявил мне известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд, который в 2008-м и подписал темнокожего голкипера для подмосковного клуба. – Это был игрок! Причем, не просто в том смысле, что он играл в хоккей. Ему нужно было соревнование, он всегда готов был биться за победу. Не только в хоккее, в любой игре. Поэтому Эмери – очень честный, настоящий спортсмен. В самом полном понимании этого слова. И боец тоже! А в жизни… Да, неординарный человек! Помню, привез с собой пять чемоданов одежды с мировыми брендами. А ходил полгода в спортивном костюме с надписью «Россия» на спине, который ему Сергей Мозякин подарил.

Или еще был интересный случай, когда мы его подписывали. Нам надо было срочно оформить документы. А тут – выходные. И вот руководитель иностранных дел по Московской области договорился с российским посольством в Канаде, чтобы люди вышли на работу в воскресенье и выдали ему визу. Договорились на 10 утра. И вот сидят – 11, 12… Уже уходить собирались! И вдруг в час дня подкатывает к посольству белый Хаммер, из него выходит Рэй весь в белом, серьга его знаменитая бриллиантовая в ухе… Вот такой он был! Но по жизни – человек очень хороший.

– И спортсмен тоже. Те, кто играл с ним раньше, говорят, что он всегда был в идеальной физической форме.

– Рэй, когда раздевался, сразу было видно – атлет! Хоть в кино, в боевиках снимайся. И да, он тренировался всегда хорошо. Но вот эти его физические данные… Такого в зале не накачаешь! Он от природы был очень сильно одарен, просто могучий человек.

– В чем была его главная проблема? Ведь при всех положительных качествах за Эмери на протяжении всей карьеры тянулся какой-то скандальный след. Не случайно же за океаном его прозвали вратарем-тафгаем. Он со своим темпераментом не всегда справлялся?

– У нас с этим вообще проблем не было. Он честно отыграл целый сезон, как мы и договаривались. Единственный момент был спорный, когда курс доллара скаканул. Играли мы со СКА, победили кстати. А у армейцев тогда был американец Роберт Эшна воротах. И вот они после матча руки жмут. Ну и перекинулись – как дела? Эмери: «Ну какие дела, доллар-то поднялся». А Эш ему: «Да? А мне все компенсировали». Ну Рэй ко мне: «Давайте мне тоже компенсацию». А я отвечаю: «Мы не можем, у нас контракт в рублях, все по закону». Эмери, конечно, расстроился тогда. Слетал домой на пару дней. Но сезон доиграл честно. И попрощались мы хорошо. Тут вот в некоторых СМИ пишут, что я его отпустил. А ничего такого не было! У Рэя закончился контракт, он его отработал и улетел домой. И подписал новый договор в НХЛ, где о нем не забывали.

– Ну один то момент негативный все же был – когда он доктору «Атланта» прямо на лавке тумаков надавал.

– Это было. Но я бы Эмери за тот эпизод строго не судил. Там из-за недопонимания все произошло, а не из-за буйного нрава. Мы тогда с Ярославлем играли и у Рэя не пошло. Пропустил три шайбы, его заменили, посадили на лавку. И тут наш тренер вратарей дает доктору указание: «Надень на него бейсболку, а то простудится». Позаботился о человеке. А Эмери жарко, с него пот течет. Он отмахнулся – не надо бейсболки. Но доктор-то тренера ослушаться не может. Он к вратарю второй раз с этой бейсболкой, третий… В какой-то момент Эмери доктора и двинул, чтоб от него отстали. Но тут и его понять можно – парень был расстроен из-за неудачного матча, он с поражениями вообще смириться не мог. А тут ему еще кепку пихают, слов не понимают. Это не хамство, а просто нервы. И потом Рэй извинился.

– Я слышал, что даже денежную компенсацию за моральный ущерб доктору предлагал.

– Да и так было, но врач не взял. А так, повторюсь, Эмери в нашей команде был отличным парнем. Переживал только сильно. Один раз его не поставили на игру, так он в стену кулаком так врезал, что руку себе повредил. И потом из-за этого еще несколько матчей пропустил. Но это тоже единичный случай. В остальном все было нормально.

– У вас впоследствии не было желания продолжить с ним сотрудничество?

– Эмери был востребован в НХЛ. Но был момент, когда я уже в другой команде работал, а он стоял в шорт-листе, как свободный агент. А мы ждали – подпишет Рэй за океаном контракт или нет. Была идея опять его в КХЛ пригласить. Но он быстро подписал. По-моему, как раз с «Чикаго», с которым потом Кубок Стэнли выиграл. Хороший парень! Жалко, что погиб так рано.