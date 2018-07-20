Обозреватель «Советского спорта» поздравляет с днем рождения великого Павла Дацюка, который не любит, когда его называют великим.

И не случайно Павел Дацюк родился в один день с «Советским спортом»…

Да не, случайно. Как это можно было подгадать?

А вы знаете, что Павел Дацюк – самый титулованный хоккеист XXI века? У него есть Кубок Стэнли, золото Олимпиады и чемпионата мира, Triple Gold Club, Кубок Гагарина, два «Харламов Трофи», четыре «Леди Бинг Трофи», которых так и называют «Дацюк и его леди»…

Но это все знают. А поздравление с днем рождения не должно превращаться в адресную папку, которую вручают чиновники.

Кстати, вы в курсе, что Дацюк – это Волшебник на льду, и там он может выписывать такие вензеля, что все зрители приходят в восторг?

Это все равно, что спросить: «А вы слышали, что Волга впадает в Каспийское море?»

Вот почему так трудно поздравлять Павла Дацюка. О нем сказано все. Да и вообще, в 40 лет не принято отмечать днюху.

40 лет, когда у тебя вагон опыта, но ты еще можешь играть в хоккей. При желании! Это ведь не 50. А кризис среднего возраста проходит мимо, если ты увлечен любимым делом.

Павел Дацюк – очень скромный, со своим внутренним миром и принципами. Например, он почти никогда не делает селфи. Не любит светить лицом. И не гонится за модой. Наверное, не слышал новый альбом Монеточки, хотя она тоже из Екатеринбурга.

Дацюк не тусуется в VIP-ложах «Лужников» на футболе, хотя посол чемпионата мира, и мог бы открывать дверь туда ногой. Ну да, случаются официальные мероприятия. Когда надо там быть, Паша приходит туда. Но будь выбор, поверьте, он остался бы в тени.

А в чью еще честь в России назван ледовый дворец? Есть «Дацюк Арена». Слышали еще о чем-то подобном?

Но я уже начинаю сваливаться в пафос. Потому отправил сообщение Дацюку в эту июльскую пятницу, когда рабочая неделя катится в закат, а в Е-бурге народ тусуется на Плотинке или уехал за город: «Желаю здоровья, удачи, новых побед, и чтобы в семье все было хорошо. Играй в хоккей, пока играется – это радость для очень многих».

И получил ответ: «Спасибо большое, тезка!»

Я не знаю, откуда Дацюк это прислал. Может, он сидел на раскладном стульчике на рыбалке или стоял в планке, готовя себя к сезону. Но я верю, у него все будет хорошо.