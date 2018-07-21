Если вспоминать выражение о том, что вратарь – это половина команды, то справедливо заметить, что в этом межсезонье доброе количество клубов изменили свои составы. Представляем обзор главных трансферов голкиперов в нынешнем межсезонье с комментариями вратаря сборной России середины 2000-х, а ныне хоккейного эксперта – Александра Фомичева.

Карри Рамо (перешел из «Йокерита» в «Авангард»)

– Александр, как оцените переход Карри Рамо из «Йокерита» в «Авангард»?

– Прошлый сезон у Карри получился скомканным из-за травмы. Когда он вернулся в строй, то в оставшуюся часть сезона выглядел прилично и смог составить достойную конкуренцию Райану Заполски. В Омске Рамо уже играл несколько сезонов и очень успешно – доводил команду до финала КХЛ. «Авангард» искал замену Фурху, посчитав, что он использовал все свои ресурсы, и остановили выбор на Рамо. Считаю, что верно. Отличное пополнение для клуба и плюс для самого Карри. Однозначно, он начнет сезон первым номером.

Доминик Фурх (из «Авангарда» в «Северсталь»)

– Рамо переезжает в «Авангард» на место Фурха, а Доминик отправляется в Череповец на помощь «Северстали», где займет лидирующую позицию в воротах…

– В «Северстали» Фурх – первый номер, но для него это шаг назад. «Авангард» все же более амбициозная команда, нежели клуб из Череповца – и по составу, и по финансам. Однако, Доминик все равно остается играть в КХЛ. «Северсталь» в прошлом году провела классный сезон, многое у них получалось. В наступающем сезоне очень многое там будет зависеть от вратаря. Интересно посмотреть, как Фурх будет играть с командой, уровень состава которой все же ниже, чем у омского клуба.

Магнус Хелльберг (из «Куньлунь Ред Стар» в СКА)

– Хелльберг перешел в топ-клуб. Займет ли он место Коскинена, или Шестеркин сделает все, чтобы не дать ему такого шанса? Кто будет первым номером в Питере?

– Для Хелльберга – шаг вперед. В том году он здорово играл за «Куньлунь». Сезон начали неплохо, но потом пошли трудности, с которыми Хелльберг справлялся и доказал, что заслуживает место в более сильной команде. Поэтому и стал частью СКА – команды с одним из самых сильных составов в лиге. По поводу конкуренции с Игорем Шестеркиным сложно что-то сказать. Думаю, они – разнозначные голкиперы. Кто на момент начала сезона будет сильнее, тот и заявит себя как первый номер. Иметь двух отличных вратарей – это важно. Матчей будет много: люди и устают, и травмироваться могут. С Коскиненом Шестеркин отлично играл в паре – они в нужный момент могли заменить друг друга. Найдут общий язык и с Хелльбергом.

Юха Метсола (из «Амура» в «Салават Юлаев»)

– Юха Метсола «сменил прописку», перебравшись из далекого Хабаровска в Уфу…

– Большой плюс для него. Однако есть одно «но» – «Амур» более оборонительная команда, а «Салават Юлаев» – атакующего плана, и здесь голкиперам приходится очень непросто. И Юхе будет тяжело, потому что в Уфе если что-то идет не так, во всем винят голкиперов. Так было и в прошлом сезоне: Скривенс, Налимов попадали под огонь критики. Уфа – сложное место для игры голкипера. Но если Метсола будет показывать тот уровень игры, что был у него в Хабаровске, то все получится.

Александр Салак (из «Сибири» в «Локомотив»)

– Один из лидеров Новосибирска Александр Салак теперь в Ярославле. Почему он принял такое решение?

– Начало прошлого сезона у Салака в «Сибири» было хорошее, выглядел он здорово. На мой взгляд, его немного «переиграли» в самом начале сезона. Надо было чаще давать ему отдыхать. В итоге у Александра не заладилось, да так, что местами выступал очень плохо. Определенно, настало время что-то поменять. И «Локомотив» для Салака хорошая команда – Ярославль играет в обороне. С другой стороны, в Новосибирске Александр был явный лидер и, в какой-то степени, команда строилась под него. А в «Локо» будет по-другому. Салаку, возможно, придется потерпеть и поменять свою стратегию на игру.

Александр Судницин (из «Локомотива» в «Трактор»)

– Один Александр приехал в Ярославль, другой уехал – Судницин продолжит карьеру в челябинском «Тракторе» …

– Этот Александр тоже решил что-то поменять. Например, клуб. В «Локомотиве» от него ожидали большего, поэтому смена команды поможет переосмыслить все и встряхнуться. Команда в Челябинске отличная. Хотя у них сейчас поменялся тренер. Герман Титов возглавил челябинский «Трактор», а этот тренер любит атакующий хоккей и уделяет много времени именно такой игре. А как будет построена оборона, мы увидим по ходу сезона.

Юлиус Гудачек (из «Северстали» в «Спартак»)

– Любимец череповецкой публики, вратарь-шоумен Юлиус Гудачек теперь будет защищать красно-белые цвета. Безусловный первый номер «Северстали» справится ли с конкуренцией в лице набравшего обороты Никиты Беспалова? Или Юлиус будет вторым?

– Здесь я бы сказал, что все равнозначно. Да, Беспалов провел второй подряд хороший сезон, сумел переиграть Свенссона. Но команде «Спартак» не хватает стабильности, поэтому тут будут использовать двух вратарей. У обоих есть все шансы себя проявить.

Александр Лазушин (из «Лады» в «Куньлунь Ред Стар»)

– Тольяттинская «Лада» больше не в КХЛ. Но ее бывший голкипер остался в лиге, переехав в Китай…

– Александр хорошо сыграл за «Ладу». Очень нравился по движению – с таким задором играл! Уверенно выглядел. Теперь Лазушин отправился в Китай, пожелаем ему удачи.

– «Лада» хоть и висела на волоске, но все же грандиозных результатов от нее никто не ждал. Поэтому и рискнуть можно было периодически! В «Куньлунь» будут другие требования. Удастся ли Александру сохранить запал?

– Тут зависит от мастерства. Показать результат на протяжении одного сезона – на это, в принципе способен, любой голкипер КХЛ. А вот делать это стабильно на протяжении нескольких лет – уровень. Лазушин поднял свою планку – время ее поддерживать.

БОНУС

Илья Сорокин – Ларс Юханссон: кто первый?

– Перед началом десятого сезона в ЦСКА первым номером был Сорокин. Однако, концовка сезона у Ильи не задалась, Ларсу пришлось прийти на помощь в серьезных матчах. И вопрос – кто же у ЦСКА в этом сезоне первый номер?

– Я считаю, что сезон начнет Сорокин. Все же роль Юханссона в ЦСКА заключается в том, чтобы в нужный момент дать страховку основному вратарю. Я вижу Илью первым номером. Ему нужно подумать – видно где-то не хватает ему сил на полный сезон. Может слишком выкладывается в играх, или на тренировках сильно отдается, и этих эмоций ему не хватает дальше на сезон. Но все равно думаю, что Сорокин – основа, а Ларс – его успешный дублер. А там – как знать? Все может поменяться под силой определенных обстоятельств.

Эмиль Гарипов: остаться в «Ак Барсе» – верное решение?

– После финала было много разговоров про предложения, посыпавшиеся на Эмиля Гарипова. Но он остался в «Ак Барсе» …

– Не знаю, что за предложения были у Гарипова, но вижу, что он комфортно чувствует себя в Казани – руководство и тренерский штаб ему доверяют. Несколько сезонов раскачивался и начал прогрессировать. Еще прошлым летом поговаривали, что неизвестно, сможет ли Эмиль тащить лямку первого номера в «Ак Барсе» … Он доказал, что может больше – помочь клубу завоевать Кубок Гагарина. Конечно, теперь Кубок будет немного давить сверху. Считаю, что он справится и снова проведет сильный сезон. Главное – чтобы обошлось без травм.