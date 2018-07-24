В гостях у «Советского спорта» генеральный директор московского «Динамо» Валерий Шанцев рассказал, как вновь собирается выводить бело-голубых в чемпионы.

Валерий Павлинович Шанцев для многих болельщиков «Динамо» не чужой. Именно с ним связан самый яркий и щедрый на победы период в истории бело-голубых. Поэтому, когда Шанцев нынешней весной возглавил московский клуб, динамовские фаны встрепенулись, предчувствуя очередной взлет. Тем более, что и переход из губернаторов в руководители хоккейного хозяйства – случай из ряда вон.

«ШИПАЧЕВУ НЕ НАДО СТАВИТЬ ШЛАГБАУМОВ»

- Скажу прямо, материальная база клуба прилично сократилась по сравнению с годами, когда я первый раз работал в «Динамо» и был вице-мэром Москвы, - говорит Шанцев. – Финансовое состояние у нас сейчас стабильное. Хорошо, что у «Динамо» есть хорошая база в Новогорске. А вот транспорт приходится арендовать. В том числе и автобус для основной команды. В общем, строим колхоз заново. Надо быстро нарастить все эти административные мускулы.

- И начали вы с усиления состава «Динамо». Вас здорово задело, что весной бело-голубые не пробились в плей-офф?

- Да я уверен, что не только у меня, но и у любого болельщика «Динамо» на душе было тоже самое. Команда играла нестабильно, и не попала в Кубок Гагарина. Я видел, как динамовцы вымучивают шайбы, мало забивают! Понимал, что нужен новый состав исполнителей, которые и для молодежи будут настоящим примером.

- Именно поэтому вы сделали упор в первую очередь на голеадоров – Шипачева, Кагарлицкого, Афиногенова?

- Любая команда строится вокруг центральной оси. Если в тройке сильный центр, то и края тоже будут играть прилично. Вот мы и начали создавать эту ось – Шипачев, Закриссон, Мозер, Бойд. Плюс Игумнов и Ефремов, которые у нас уже играли в ударных тройках. Ну и к крайним нападающим приглядывались. Кагарлицкий – один из лучших левых форвардов в стране. Афиногенов – всем известный правый. Индрашис – тоже. Каждый из них в прошлом сезоне набрал около сорока очков.

- К результативности того же Шипачева нет вопросов. Он и на чемпионатах мира становился лучшим бомбардиром. Но при этом в прошлом сезоне Вадим частенько оказывался на лавке в ответственных матчах…

- Талантливые игроки – непростые ребята. И когда они появляются в команде, им надо условия для реализации создавать, а не шлагбаумы ставить, чтоб они их перепрыгивали. Некоторые считают, что Вадим слаб в силовой борьбе. Да кто-то должен бороться. А кто-то – голы забивать. Шипачев сам понимает, что прошлый сезон у него не сложился. В «Динамо» он может доказать, что это было недоразумением, ошибкой.

«ФОЛИТЬ В МАТЧАХ С «ДИНАМО» НЕ СОВЕТУЮ»

- Афиногенов, бесспорно, большой мастер. Но Максиму уже 38. В прежние времена редкий хоккеист до такого возраста дотягивал…

- А кто-то, наоборот, дотягивал. Ларионов завершил карьеру, когда ему было за 40. Федоров – тоже самое.

- Ну это уникумы!

- А почему вы считаете, что Афиногенов не уникум? Он играл в «Динамо», затем в НХЛ. А его скоростные качества и сейчас не вызывают никаких сомнений. Максим в отличной форме! Мы перед началом сборов проводили тестирование игроков. Афиногенов так прошел тесты – любой молодой позавидует. И потом вот это как раз – боец. Если сам не забьет, на нем обязательно сфолят. А фолить в матчах против «Динамо» я сейчас никому не советую.

- Серьезное предупреждение! То есть за реализацию большинства не волнуетесь?

- Именно так. Мы подбирали исполнителей. И предложений, поверьте, хватало. Но Афиногенов был среди них вне конкуренции.

- Как вы рискнули подписать просмотровый контракт со скандально известным форвадом Игорем Мусатовым, пропустившим прошлый сезон?

- А чем мы рискуем? Да, Мусатов целый год не играл. Сейчас обратился к нам, хочу попробовать себя в «Динамо». Пробуй. Но только у нас серьезные задачи. Поэтому сейчас Игорь едет на предсезонный сбор с «Бураном». И там же начнет играть. Покажет себя в ВХЛ, докажет, что достоин, пригласим в состав. Иначе… Что такое пробный контракт, все знают.

«КИВАТЬ НА ГЛАВНОГО В НАШЕМ ШТАБЕ НЕ БУДУТ»

- Новый тренерский штаб «Динамо» - сплошь бывшие динамовцы. Воробьев, Николишин, Ореховский, Степанов… Это не случайно?

- Важно не только, где игрок воспитывался. Но и то, чем он занимался после окончания хоккейной карьеры. И Ореховский, и Николишин успели поработать главными тренерами в других клубах. Пусть не все у них получилось. Тем лучше – за одного битого, двух небитых дают. И хорошо, что у нас весь штаб молодой и амбициозный.

- Не тесновато будет трем молодым и как вы правильно заметили амбициозным специалистам в одном штабе?

- Работы на всех хватит. Тем более, что обязанности распределены четко. Воробьев – главный. За ним последнее слово, он определяет игровую концепцию на каждый матч. Николишин отвечает за атаку, Ореховский – за оборону. Степанов будет работать с неиграющим составом. У нас работает именно тренерский штаб. А не каждый за себя, чтоб потом на главного кивать. Такого не будет.

- Правда, что вы решили оставить главным Воробьева, потому что не смогли договориться с Алексеем Кудашовым?

- Нет, неправда. Мы Воробьева решили оставить сразу. Он поработал главным тренером в очень непростых условиях. Год назад команду формировали на ходу. Остались те, кого другие клубы не переманили. Но старт-то был прекрасный. А потом травмы пошли. Из 25 игроков 23 повреждения получили! И если тренер в такой ситуации не рухнул с командой на самое дно, до конца бился за плей-офф, у нас к нему особых претензий нет. Сейчас у него есть шанс доказать, что при нормальных условиях он покажет совсем другой результат.

«ЕСЛИ ЗНАРОК ПОЗВОНИТ, ПОГОВОРИМ»

- Известный тренер Олег Знарок, дважды завоевывавший с «Динамо» Кубок Гагарина, сейчас находится в некоем вынужденном отпуске. Его кандидатуру не рассматривали?

- Я не знаю в каком таком он отпуске, потому что не занимался его увольнением и приемом на работу. Когда я в «Динамо» вернулся, его там уже не было. И он к нам ни разу не обращался. Каждый сам решает свою судьбу.

- А если он вдруг завтра вам позвонит?

- Поговорим, выслушаем. Но сейчас у нас тренерский состав уже укомплектован. И менять мы его не собираемся.

- Вас удручает, что в олимпийской сборной России не оказалось ни одного динамовца? Ее костяк – игроки СКА и ЦСКА. Как вы относитесь к гегемонии армейцев в Западной конференции?

- Наша цель – вернуть «Динамо» в число топ-клубов, которые борются за Кубок Гагарина. И вся наша стратегия направлена на то, чтобы достичь этой цели. Мне многие сейчас говорят: «Ну какое «Динамо»? Смотри, какие СКА и ЦСКА. Ну куда вы против них?». А я отвечаю: «Да мы же совсем недавно два раза подряд чемпионами становились. И до этого только при мне – семь раз!». Да, раньше СКА и ЦСКА были не так сильны. Но были другие лидеры, тоже не слабые. КХЛ нужно, как минимум, семь-восемь сильных клубов, которые будут между собой соревноваться.

- Откуда у вас, руководителя государственного масштаба, такие скрупулезные хоккейные знания?

- Так я со своим сыном прошел все десять лет динамовской спортшколы. От начала до конца. А когда ты постоянно стоишь у бортика и следишь за работой тренера… Через какое-то время понимаешь, что и сам уже можешь тренировать.

И пусть сын не стал выдающимся хоккеистом, зато стал мужиком на голову выше меня. И у него у самого уже двое сыновей. Один из которых играет за «Крылья» в воротах. А другому пока три года. Но коньки я ему уже купил!

«НА ЧМ-2018 НИЖНИЙ НОВГОРОД ПОЛУЧИЛ 55 МИЛЛИАРДОВ»

- В 2005-м вы покинули Москву и стали нижегородским губернатором. Не пожалели?

- Владимир Владимирович предложил мне поработать там первым руководителем. Поехал в Нижний с удовольствием. Хотя мне знакомые и говорили: «Лучше ходить в фуражке по асфальту, чем в папахе по тайге». А мне было интересно самому принимать решение и отвечать за результат. Я провел в Нижнем Новгороде 12 лет. И мне не стыдно за свою работу. Могу любого туда привезти и показать, что я там сделал. Одних спортивно-оздоровительных комплексов сорок штук построил.

- Да и ХК «Торпедо» при вашем участие резко пошло в гору.

- Да просто я, придя в «Торпедо», уже хорошо знал, что я делал в «Динамо». Сразу сказал, что надо исправить. Опыт ведь не пропьешь и не прогуляешь. Поэтому мы за год вышли из высшей лиги в главную. А потом начали там укреплять позиции.

- Как чемпионат мира по футболу отразился на экономике вашего нижегородского хозяйства?

- Появился первоклассный футбольный стадион. Только не надо говорить, что клуб должен сам его теперь окупать. Надо понимать, что одним футболом стадионы нигде в мире не живут. Но стадион нужен для развития города. Сегодня он становится в Нижнем Новгороде политическим и общественным центром. Все массовые мероприятия туда переносят. Это 45 тысяч зрителей под козырьком. И метро рядом – тоже наследие чемпионата. Нижегородская область получила на различные объекты 55 миллиардов рублей из федерального бюджета. Базу команд построили, там жила сборная Уругвая. Сейчас «Динамо» проходит предсезонный сбор именно на этой базе.

- Многие люди до сих пор недоумевают – как вы решились перейти из губернаторов в руководители хоккейного клуба?

- Так я уже не в первый раз такой шаг совершаю! В 1991 было тоже самое. Я же тогда был секретарем московского горкома КПСС. А это была должность повыше губернатора любой области. А ушел я с нее в коммерческие директоры ХК «Динамо». И ничего в этом не видел зазорного. Потому что хоккей – мое любимое дело. Ну и потом, когда к нам пришла рыночная экономика, я рассудил – почему я должен работать на какого-то бизнесмена? Лучше я буду зарабатывать деньги для своего любимого клуба. Чем только не приходилось заниматься! И машинами торговали, и фабрику по пошиву кроссовок организовали – лишь бы помочь «Динамо».

А сейчас… Поверьте, предложений было достаточно. Но когда оно поступило от «Динамо»... Сразу появилась мысль – это действительно мое! Теперь на работу бегу, как на свадьбу. И огромное удовольствие получаю. Что человеку нужно для счастья? Любовь, хорошая работа и возможность путешествовать. Все это реализуется в хоккейном клубе.

«ВСЕМ ДОКАЗАЛ, ЧТО БОЯТЬСЯ НИКОГО НЕ БУДУ»

- Раз уж мы вспомнили о 90-х… не могу не спросить об одном страшном моменте в вашей жизни. Покушение на вашу жизнь в 1996-м. 148 осколочных ранений. Такое даже представить невозможно…

- Да вот считайте – первый, второй, третий… - показывает Шанцев протягивая ладонь.

- Не возникло тогда желания послать все к черту?

- А спорт нас и учит тому, что все трудности надо преодолевать. И бороться. Вот если бы я все тогда послал и стал, как серая мышь, где-то там по закоулкам бродить… Я бы проиграл. И все люди хорошие проиграли. А подонки, которые решают вопросы такими методами, выиграли бы. Поэтому я сразу сказал себе, что выйду из больницы и начну работать. Мне говорили – шесть месяцев надо лечиться, чтоб потом остаться инвалидом. Я вышел из больницы через три. И, как видите, в порядке. Всем доказал, что я бояться не буду. Что буду говорить «да» или «нет», когда я этого хочу. А не тогда, когда этого захочет какой-то дядя с толстой сумкой.

- И все же 50 процентов ожог тела. Медики обычно считают, что это летальный исход.

- Там есть формула. Плюсуется площадь ожога и возраст. Она не должна быть больше ста. У меня было 50 процентов и 49 лет. То есть 99. Впритык. Когда мне отрывали бинты… На ногах особенно, где ожог был самым сильным, я анекдоты рассказывал и песни пел вместе с врачами и медсестрами.

- Много вытерпеть пришлось?

- Боли хватало. Но к любой ситуации надо подходить с точки зрения здравого смысла. Ходить заново учился. Не спеша. Потому что там кожа новая выросла, чтоб не порвалась.

- Что вынесли из этой истории для себя лично?

- Понял, что время надо беречь. Потому что в любой момент может что-то случиться. А ты чего-то важного и не успел. С тех пор не терплю долгих и муторных разговоров. Пустое времяпровождение из своего распорядка полностью исключил. Это первое. А о втором я уже говорил – никогда нельзя давать побеждать подонкам, которые хотят испоганить нашу страну.

«ЗАДАЧУ ПОПАДАНИЯ В ПЛЕЙ-ОФФ УЖЕ РЕШИЛИ»

- Давайте вернемся в настоящее время. Как продвигается строительство арены в Петровском парке, на которую «Динамо» намерено переехать в январе? Вы там уже бывали?

- Да я там каждую неделю провожу диспетчерские совещания и участвую в процессе строительства. И не только я, наши тренеры, врачи там бывают и дают профессиональные советы. Чтобы это арена стала для нас по настоящему родной. Поэтому первую половину чемпионата проведем в «Мегаспорте». А с 1 января переезжаем в Петровский парк.

- На каких условиях вы договорились с «Мегаспортом»? К примеру, ЦСКА постоянно отказывался туда переезжать, мотивируя тем, что на Ходынке арендная плата очень большая.

- Условия там не выше, чем в Парке Легенд. Поэтому в бюджет мы вложились.

- Как динамовский болельщик, хочу задать главный вопрос – когда «Динамо» опять станет чемпионом? - Подытожил беседу главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко.

- Будем стараться побыстрее.

- Закулисной работы будет много или все по-честному?

- Мы такими вещами никогда не занимались. Все вопросы по чемпионству решали только на площадке. И сейчас в себе уверены. И когда меня сейчас спрашивают: «Попадем ли мы в плей-офф?» Отвечаю: «Мы эту задачу уже решили».



ТРИ ВОПРОСА ОТ БОЛЕЛЬЩИКОВ

1. Будет ли при продаже абонементов на центральную трибуну учитываться интересы фанатов, которое обеспечивают команде поддержку на матчах?

- В ближайшее время вывесим на сайте порядок продажи абонементов. С болельщиками работаем плотно. Сейчас как раз делаем все, чтобы отдать им места под «ядро» на центральных секторах, чтобы они поддерживали команду. Это важный момент. Нужно, чтоб болельщик приходил на арену, как к себе домой.

2. Сможет ли «Динамо» в следующем сезоне организовывать для фанатов турне на выездные матчи?

- У нашего клуба в разные времена были разные финансовые возможности. В прошлые годы было так, что клуб брал на себя половину расходов по билетам и проживанию на выездные матчи. Сейчас денег на это у нас нет. Но будем двигаться в этом направлении. Начнем, наверное, с матчей против наиболее знаковых для нас соперников.

3. Самые дотошные фанаты уже раскопали что на 2 февраля, когда «Динамо» в Москве играет с «Адмиралом», на арену в Петровском парке уже продаются билеты на концерт. Неувязочка?

- Я в курсе. Действительно, в интернете есть такая информация. И сейчас мы разбираемся – кто ее запустил. Потому что арена еще не сдана в эксплуатацию. Как туда сейчас можно продавать билеты на популярную шоу-группу? Понятно, что это будет еще и концертная площадка на 14 тысяч мест. И в баскетбол там тоже будут играть. Но нам это не помешает.



АНЕКДОТ ОТ ШАНЦЕВА

Знаете, почему суббота и воскресенье называются выходными днями? Потому что и в эти дни некоторые люди выходят на работу. А почему эти же дни называются еще и праздничными? Потому что для тех, кто в эти дни выходит на работу, работа – это праздник!

ШАНЦЕВ В «ДИНАМО»

Когда Валерий Шанцев уже сотрудничал «Динамо» с 1991 по 2005 год, московский клуб частенько добивался громких побед.

Сезон 1991/92 чемпион России

Сезон 1992/93 чемпион России

Сезон 1993/94 серебряный призер чемпионата России

Сезон 1994/95 чемпион России

Сезон 1995/96 серебряный призер чемпионата России, обладатель Кубка МХЛ

Сезон 1996/97 серебряный призер Евролиги

Сезон 1997/98 серебряный призер Евролиги

Сезон 1998/99 серебряный призер чемпионата России

Сезон 1999/2000 чемпион России

Сезон 2004/2005 чемпион России