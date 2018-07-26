Как Максим Мамин попробовал себя в режиссуре, и ему понравилось.

Пока новый российский хоккей только просыпается от летней спячки, и команда только-только приступили к тренировкам, главный событием конца июля, похоже, можно считать запущенный на днях в инстаграме флэш-моб #vedrochallenge. Суть проста – попади шайбой в ведро. Фишка только набирает обороты, веселых видео с участием наших игроков сто процентов будет все больше и больше, но вряд ли кто-то сможет затмить нападающего «Флориды» и сборной России Максима Мамина. Экс-армеец превратил 20-секундный ролик в целую драму: бросок мимо ведра, клюшка падает из рук хоккеиста под лирическую музыку, а в следующей сцене он уже лезет на стремянку с коньками и отверткой в руках готовить тот самый гвоздь. Хоть сейчас на Каннский фестиваль.



– Аплодируем стоя, Максим. Не дает покоя слава Тарантино?

– Мой бывший одноклубник по ЦСКА Гриша Панин два дня назад придумал такой вызов, вот очередь дошла до меня.

– Судя по тому, какую популярность в инстаграме вызвал ваш микро-фильм, уже сейчас можно прогнозировать, что vedrochallenge захватит хоккейный мир?

– Ну, штука веселая. Популярность icebucketchallenge, когда все лили на себя ледяную воду, повторить будет сложновато, но желающих показать себя будет достаточно.

– Если каждый, кто не попадет в ведро, будет вешать коньки на гвоздь, то насколько сократится количество хоккеистов?

– Попасть с первого раза довольно сложно. Я сразу решил, что снимаю с одного дубля, и заранее определился, как буду выкручиваться, если промажу.

– То есть сами были и сценарист, и актер, и режиссер?

– Ага.

– Откуда такие таланты? В школе, наверное, в капустниках участвовали?

– Не-а. Вообще не знаю, почему решил сделать именно такое видео. Озарение, видимо.

– Вы случайно не фанат популярных в инстаграме блогеров, которые делают юмористические ролики на минуту просмотра?

– Таким не увлекаюсь.

– Кстати, у самых популярных инстаграм-юмористов сотни тысяч подписчиков, для рекламодателей у всех указан телефон менеджера в профиле. У вас, наверное, тоже вскоре появится, если будете продолжать в том же духе.

– Еще пару роликов сделаю и задумаюсь (смеется).

– Серьезно? Действительно можно ждать продолжения? Станете первым в мире хоккеистом-вайнером?

– Смех-смехом, а я еще несколько лет назад снимал видео с сюжетом для инстаграма. В отпуске бывает скучновато.

– Кстати, из «Флориды» никто не спрашивал, что происходит, ведь в Америке не всегда понимают наш юмор?

– Что-то не слышал там выражение «повесить коньки на гвоздь», поэтому вряд ли кто мог вникнуть в смысл.

– В следующей серии ваш герой случайно не футболистом станет после такого бума, как был на прошедшем чемпионате мира?

– Только не футболистом. Недавно на Красной Площади принимал участие в благотворительном матче – мягко говоря, не феерил. Так что скорее теннис или баскетбол. Тем более через инстаграм уже вызовы Леброну бросал.

– Но чемпионат мира хоть захватил?

– Следил, переживал, но сам на матчи не ходил. Лень было заморачиваться и делать паспорт болельщики.

– На волне успеха футбольной сборной и шикарно проведенному турниру с новой силой вспыхнул спор, хоккейная у нас страна или футбольная.

– Я бы вообще не стал сравнивать. Зимой выиграли Олимпиаду, уверен, люди радовались не меньше пусть и не на улицах. Когда хоккеисты на виду, когда футболисты – вряд ли спорить, кто круче.