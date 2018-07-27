10. ХОД ОРПИКОМ

Иезуитскую хитрость проявил «Вашингтон», сделав ход конем – точнее, своим ветераном Бруксом Орпиком, которого русские в раздевалке называют «Батя». Цель – сократить платежную ведомость. Дано: 37-летний защитник Орпик с зарплатой $5,5 млн. Решение: Брукс вместе со вторым вратарем Филиппом Грубауэром отправляются в «Колорадо» взамен на выбор во втором раунде драфта-2018 (за него был взят канадский форвард Коди Кларк). Далее «Колорадо» выкупает контракт Орпика, выплачивая ему $3 млн в ближайшие два года. А через месяц этого «Батю» подписывает… «Вашингтон» на $1 млн. Вуаля!

9. СПИСАЛИ ГОССУ

Что-то подобное сотворила «Аризона», которая давно промышляет тем, что принимает на себя большие контракты других клубов – так было с Крисом Пронгером, Павлом Дацюком. Так теперь получилось со словаком Марианом Госсой, который завершил карьеру из-за редкого заболевания кожи. «Чикаго» отправил его контракт ($1 млн на следующие три года) в «Аризону», также в сделку были добавлены другие малозначительные игроки. Так «ястребы» снизили свой потолок зарплат на $5,25 млн – столько в среднем весил договор Госсы.

8. ЛЕО В НЬЮ-ЙОРКЕ

Нам было известно, что силовой форвард Лео Комаров покидает «Торонто», и он хотел бы получить контракт от $2 млн в год, чтобы остаться в НХЛ. В ином случае он уехал бы в московское «Динамо». И что же, нашел Лео эти деньги? Да, «Айлендерс» дали ему $12 млн на четыре года. Даже больше, чем хотел русский финн. А потому что нью-йоркский клуб испытывает кадровый голод.

7. УХОД ТАВАРЕСА

Редко бывает так, чтобы клуб выбрал игрока под первым номером на драфте, а тот достиг возраста 27 лет и ушел в другую команду безо всякой компенсации. Но «Айлендерс» умудрились упустить мегазвезду Джона Тавареса, который подписал семилетний контракт на $77 млн с «Торонто». Конечно, в Нью-Йорк переехал новый генменеджер Лу Ламорелло, перетянувший главного тренера Барри Тротца из «Вашингтона». Это умные мужики, но они ведь на лед выходить не будут.

6. О, РАЙЛЛИ!

Если выбирать форварда-трудягу, который много пашет в обороне и таскает рояль, им наверняка стал бы Райан О’Райлли. Очень полезный нападающий, который ценен даже в сборной Канады – там он завоевал два золота чемпионата мира и Кубок мира. «Сент-Луис» выменял О’Райлли из «Баффало», отдав за него Владимира Соботку, Патрика Берглунда, Тэйджа Томпсона и два драфт-пика. Но он того стоит, и теперь с центральной осью «Блюз» все в порядке. Тем более туда пришел и Тайлер Бозак из «Торонто», которого как раз и вытеснил Таварес.

5. ДЕНЬГИ НОВИЧКАМ

Теперь – к россиянам. Тут нет ничего удивительного, но подчеркнем, что контракты новичков получили герои минувшего драфта: Расмус Далин на три года подписался с «Баффало», Андрей Свечников – с «Каролиной», Филип Задина – с «Детройтом». Деньги стандартные, 925 тысяч долларов в год или 70 тысяч, если тебя отправят в низшие лиги. Но есть уверенность, что Свечникову это точно не грозит.

4. «КОРОЛЬ» КОВИ

Новость не первого дня, но этот парень обязан быть в нашем хит-параде. 35-летний Илья Ковальчук подписал трехлетний контракт с «Лос-Анджелесом» со средней зарплатой $6,25 млн в год. Как мы понимаем, Кови получит вместо в первом звене рядом с Анже Копитаром и приличную долю времени в большинстве, где будут верить в его щелчок и кистевой бросок – ну, как в Квебеке. Нет сомнений, что у Ковальчука все будет о’кей, и весь вопрос, сколько голов он забьет за сезон – 30 или может даже замахнется на 40 по старой памяти.

3. УЕХАВШИЕ

В этом пункте мы прощаемся со славными энхаэловцами, у которых не все получилось в сильнейшей лиге мира. Или просто пришло их время возвращаться на родину. Мы провожаем Николая Кулемина и Виктора Антипина в «Магнитку» - по ним будут тосковать в «Айлендерс» и «Баффало». Конечно, фанатки в Денвере будут скучать по обаятельному Наилю Якупову, уехавшему в СКА. А где-то в Эдмонтоне зарыдают болельщицы, вспомнив Антона Слепышева, который теперь в ЦСКА. Но это выбор хоккеистов, и его нужно уважать.

2. ПОДВИСШИЕ

Есть те, кто определился с клубом – например, второй вратарь Антон Худобин перешел из «Бостона» в «Даллас» с двойным повышением зарплаты (с $1,2 млн до $2,5 млн). Но есть игроки, которые нас томят. Защитник Алексей Емелин выкладывает в инстаграме, как он пашет в тренажерном зале. Его ждут в КХЛ, но он хотел бы найти контракт за океаном после расставания с «Нэшвиллом». Защитник СКА Вячеслав Войнов, как подводная лодка, готовится всплыть где-то в НХЛ, но это будет не «Лос-Анджелес». Наконец, форвард Артемий Панарин не хочет продлевать контракт с «Коламбусом», и скоро должен грянуть его обмен. Это будет бомба, но когда она рванет?

1. КОНТРАКТ КУЧЕРОВА

Самой внушительной сделкой межсезонья мы признаем несуетливый, но грандиозный контракт форварда «Тампы» Никиты Кучерова, который получил восьмилетний контракт с «Лайтнинг» при средней зарплате $9,5 млн в год. В сумме это $76 млн, причем $44,5 млн составит подписной бонус. Не будем говорить, что именно это позволило Кучерову войти в категорию топ-звезд лиги. Все-таки человек набрал 100 очков в регулярном чемпионате, всего добился своей игрой. Но большие деньги – это тоже статус хоккеиста.