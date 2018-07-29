Вообще 25-летний Шумаков пропал из состава ЦСКА еще во время финальной серии с «Ак Барсом» – игрока убрал главный тренер Игорь Никитин. «Не буду сейчас вам все рассказывать», – так он описывал эту ситуацию. Сам Шумаков говорил, что не выступает по причине травмы. На лед он не выходил с 14 апреля. ЦСКА проиграл финал Казани. Хоккеист не был вызван в сборную, где одним из тренеров работает как раз Никитин.

Говорят, что Шумаков был замечен в отеле после отбоя, что является нарушением дисциплины. Если так, то история похожа на давний конфликт Александра Радулова с «Нэшвиллом», когда суровый тренер Барри Тротц вывел топ-звезду из состава во время плей-офф, а «Предаторз» проиграли серию. В итоге Радулов уехал из штата Теннесси. А что Шумаков?

Теперь он не приехал на сборы ЦСКА. Агент игрока обратился в клуб по поводу обмена своего клиента. Говорят, что Сергей написал заявление на отпуск за свой счет по 28 июля. И теперь он тренируется индивидуально.

Как мне сообщили из своих источников, за тот весенний проступок ЦСКА не дал Шумакову обещанную элитную квартиру в Москве, которую хоккеист рассчитывал получить.

Кроме того, у Сергея выше зарплата, чем у многих в армейском клубе (125 млн рублей в год), и в контракте были прописаны внушительные бонусы (в районе 70 млн рублей). Партнерам по команде такое вряд ли нравилось. Это не причина конфликта, но в ЦСКА видят, что хоккеист стоит в платежной ведомости выше других, и спрашивают с него.

В прошлом сезоне Шумаков набрал 40 (17+23) очков в 47 матчах регулярного чемпионата. А вот плей-офф не был таким успешным – 4 (2+2) очка в 11 играх.

Почему Шумаков получает раза в два больше, чем тот же Кирилл Капризов, автор золотого гола Олимпиады? Потому что ЦСКА выписывал зарплаты еще в мае 2017 года, когда молодой Капризов еще не стал героем Пхенчхана и всенародным любимцем России, а три игрока «Сибири» (Шумаков, Максим Шалунов, Константин Окулов) были первыми в очереди на «раздачу слонов». Это потом уже подъехала гвардия из НХЛ (Никита Нестеров, Алексей Марченко…), которым дали стандартные 100 млн рублей на сезон.

Правда ли, что был вариант, будто СКА еще в июне предлагал выменять Шумакова на Сергея Калинина, но ЦСКА от этого отказался? Да, точно. И надо сказать, Калинин радостно выдохнул, потому что уезжать из Санкт-Петербурга в московский армейский клуб он тоже не хочет.

Так что история с обменом Шумакова тянется не первый день. Это не тот случай, что агент спохватился, когда все клубы КХЛ уже укомплектованы.

Односторонний контракт форварда с ЦСКА рассчитан до 2020 года. Так просто он уйти не сможет. Не так много команд в лиге, которые потянут его контракт или предложат достойных игроков в качестве компенсации. Расторжение договора приведет к тому, что хоккеист должен будет заплатить 150 млн рублей, а это серьезная сумма. И ради чего? На рынке НХЛ он высоко не котируется, да и на драфте его никто не выбирал, а искать варианты в России как раз и должен агент. Причем нужно договариваться с ЦСКА, а не идти на острый конфликт.