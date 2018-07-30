Во вторник юниорская сборная России отправится в Канаду на Мемориал Глинки/Гретцки. На престижный турнир ее проводил обозреватель «Советского спорта».

Не удивляйтесь, с этого года турнир действительно переименован в Кубок Глинки/Гретцки. Видимо, потому что во второй раз в истории он пройдет в Канаде, где его хозяевами станут города Эдмонтон и Ред Дир.

Однако на спортивную составляющую это никак не повлияет. В престижном турнире, который совершенно справедливо порой называю неофициальным чемпионатом мира примут участие восемь команд.

РОССИЯНЕ В СИЛЬНЕЙШЕЙ ГРУППЕ

На групповом этапе они будут разделены на две группы. Наши оказались в сильнейшей вместе с американцами, финнами и чехами. В другой – канадцы, шведы, швейцарцы и словаки. Затем короткий плей-офф, начиная сразу с полуфиналов.

Россияне проведут свой первый матч на турнире 7 августа против финнов. А до этого сыграют товарищеский матч со швейцарцами.

Перед вылетом за океан наша команда (игроки до 18 лет) съехалась на короткий сбор в Новогорске, где также провела два контрольных встречи с клубами МХЛ, укомплектованными более взрослыми игроками.

Несмотря на это сборная России одержала две победы – 4:3 над МХК «Динамо» и 7:1 над «Атлантами». Так что за океан юниоры отправляются вполне уверенными в себе.

– Мы везем на турнир самых лучших. И я как раз очень рад, что турнир пройдет именно в Канаде, – подчеркнул главный тренер юниорской сборной России Владимир Филатов. – Для многих моих ребят это будет первый турнир столь высокого ранга. Впечатления на всю жизнь останутся. У нас в стране много хороших юных игроков. Будь моя воля, человек 80 за океан повез! Но по правилам полетит 22 человека. Поэтому конкуренция очень высокая.

– А задачи?

– Как всегда для сборной России. Мы ведь тоже хоккейная страна с традициями. Так что нацелены на максимум. Хотя у чемпионата мира, который пройдет весной, все же более высокий статус. Именно к нему мы готовимся вот уже третий год. Но Мемориал Глинки тогда, как минимум, второй. Понятно, что август на дворе и на сто процентов ребята еще не готовы. Они только месяц назад из отпуска вышли. Но прикрываться этим мы не собираемся. Такие оправдания – в пользу бедных.

– А вот многие специалисты считают Кубок Глинки даже более крутым турниром, чем чемпионат мира.

– Это потому, что весной на ЧМ кто-то из самых сильных игроков не приедет, потому что будет выступать за свой клуб. А сейчас можно всех собрать. Но я оба турнира очень жду. Для меня и тот, и другой – тоже впервые.



Владимир Филатов. Фото: ФХР

«НАШИ ТОЖЕ ХОРОШО КАТАЮТСЯ»

– В вашей команде сейчас собраны представители десяти российских клубов. Можете сказать, чья хоккейная школа сегодня наиболее сильна?

– Я скажу, что в последние годы хоккей в стране прилично подравнялся. И вы сами видите, что в сборной сейчас парни из самых разных регионов. Так что однозначного ответа нет. Думаю, что в России 10-15 школ способны бороться за звание лучшей.

– А кого вы бы выделили из соперников?

– Да мы уже со многими сыграли. И почти со всеми имеем положительный баланс. Только американцы – исключение. У них мы выиграли один матч из трех. Да не надо на соперников смотреть. Давайте свой хоккей развивать. Посмотрите, три наших парня взяли в этом году Кубок Стэнли.

– Сейчас все наши детские тренеры переходят на единую программу подготовки игроков. Как тренер юниорской сборной посоветуйте – что им надо подтягивать в первую очередь?

– Над созданием этой программы работали лучшие специалисты. Я думаю, что они все нужные аспекты учли. Главное ее правильно внедрить в школы. Некоторое время назад было принято считать, что мы уступаем тем же шведам в катании или владении клюшкой. И компенсируем это самоотдачей, тем, что всегда бьемся за страну. По характеру мы и канадцы по-прежнему остальные команды превосходим. Да и катаются наши ребята тоже хорошо! Но я уверен, что сейчас на турнире победит не та сборная, что шайбой владеет. А та, у которой все 22 игрока на льду «гореть» будут.

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ:

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Владимир Сартаков (Автомобилист).

Защитники:Николай Буренов («Витязь»), Роман Бычков, Илья Миронов (оба «Локомотив»), Никита Ващенко (СКА), Артемий Князев («Ак Барс»), Никита Седов («Реджайна Пэтс»), Дмитрий Тювилин («Локо-04»), Семен Чистяков («Толпар»).

Нападающие: Михаил Абрамов, Данил Гущин (оба – ЦСКА), Родион Амиров («Толпар»), Сергей Алхимов («Реджайна Пэтс»), Даниил Гутик, Илья Николаев (оба «Локомотив»), Олег Зайцев («Динамо» М), Ярослав Лихачев («Локо-04»), Василий Подколзин (СКА), Егор Спиридонов («Металлург» Мг), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба «Авангард»).

НАША СПРАВКА

Мемориал Глинки проводится с 1991 года. Сборная России (СССР) побеждала на нем трижды – в 1991, 1993 и 1995 годах. Еще четыре раза наши довольствовались серебром (1992, 2003, 2008, 2009). И восемь раз – бронзой (1994, 2001, 2002, 2006, 2007, 2011, 2015, 2016). Абсолютные фавориты турнира – канадцы. Они выигрывали его 21 раз из 27. Еще по одному разу на мемориале побеждали чехи, шведы и команда США.