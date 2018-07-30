Отправляясь на товарищеский матч юниорской сборной я никак не ожидал встретить там Сергея Федорова. Но обнаружил его внимательно наблюдавшим за игрой у заградительного стекла в компании с известным тренером ЦСКА Владимиром Поповым.

Интерес, впрочем, был понятен – за «юниорку» на льду против «Атланта» сражалась целая пятерка армейцев. В том числе и самый юный игрок сборной Данил Гущин. Но, как оказалось, Федоров также числится в юниорской сборной консультантом.

– Меморила Глинки – очень крепкий турнир, – считает Сергей Федоров. – Не знаю, можно ли его сравнивать с чемпионатом мира… Но вот то, что он для наших ребят крайне полезен в плане получения международного опыта – это сто процентов!

– Тем более, соревнование пройдет в Канаде.

– Хорошая проверка всех качеств, в том числе и человеческих. Очень важный турнир.

– И целая пятерка из ЦСКА сейчас на льду.

– Надеюсь, что ребята попадут в сборную, выполнят там все задачи, потом пробьются и в «молодежку». А главное, что увеличат свой потенциал. И как раз турнир в Канаде им в этом поможет.

– Не за горами и чемпионат КХЛ. Как вы думаете, питерские и московские армейцы сохранят свою гегемонию на Западе?

– И в СКА, и в ЦСКА произошли большие изменения. Посмотреть, что в итоге получилось, будет интересно. Ну а предсезонка у нас традиционно не из легких. Уверен, что сейчас ребята пашут на всю катушку.

– Можете объяснить, что происходит сейчас между ЦСКА и форвардом Сергеем Шумаковым, который отказался приехать на сбор команды?

– Не хотел бы это комментировать, поскольку действительно многого не знаю. Тут все вопросы к менеджменту, они владеют ситуацией. Единственное, хочу пожелать, чтобы обе стороны пришли к хоккейному пониманию друг друга. И чтобы у всех все сложилось.

– Тут действительно нужен компромисс. Потому что ситуация тяжелая для самого игрока. Да и для клуба крайне неприятная.

– Уверен, что люди работают над этим. Дай Бог, чтобы все получилось.

– 62 матча в регулярном чемпионате КХЛ – это уже много? Или надо продолжать увеличивать их число и выходить на уровень НХЛ, где проводят по 82 встречи?

– 62 игры – уже приличная нагрузка, учитывая величину наших площадок и дальние перелеты. Если и увеличивать дольше, то немного. Но раз руководство сборной такой календарь утвердило, значит, все продумано. Главное, чтоб у ребят сил хватило и на клубы, и на национальную команду.

– Одновременно с этим наша лига взяла курс на сокращение. Вы за или против?

– По человечески это сложно принять. Я понимаю чувства болельщиков, когда из их города уходит большой хоккей. Особенно, когда речь идет о Тольятти или Новокузнецке, в которых выросло много хоккейных талантов. Но если судить в целом, я отношусь к сокращению нормально. Потому что лига становится крепче. Хорошие хоккеисты без работы не останутся. Опять же конкуренция возрастет. И это поднимет не самые сильные наши клубы на более высокий уровень. В этом есть логика и смысл.

– Сколько, по-вашему, должно быть клубов в КХЛ?

– Только давайте иностранные сразу уберем за скобки, потому что это совсем другая тема. А наших – 20, 22. Для начала. И дальше тоже двигаться по пути сокращения. Потому что нам надо понять и принять, что ВХЛ – тоже очень важная лига. И ее уровень необходимо поднимать. Надо найти хороший баланс между КХЛ и ВХЛ. Тогда все будет нормально.