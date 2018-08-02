Хоккейный клуб «Торпедо» из Нижнего Новгорода заложил банку автобус, которым пользуются игроки клуба. Фирменное транспортное средство нижегородский клуб заложил «НБД-Банку». В уведомлении о залоге движимого имущество сообщается, что «срок исполнения обязательства» – 28 сентября 2024 года.

Судя по всему хоккейный клуб «Торпедо» взял кредит в «НБД-Банке» под залог движимого имущества, чтобы погасить хотя бы часть долгов. В уведомлении о залоге сообщается, что автобус «Торпедо» – Setra S 415 HD, 2010 году выпуска, синего цвета.





Нижегородский клуб заложил банку фирменный автобус, с изображением логотипа клуба, на котором в том числе передвигаются игроки основного состава. В сети можно найти фото этого автобуса.

Приблизительная стоимость такого автобуса – 10 млн рублей. Речь идет о поддержанном автобусе приблизительно того же года, что и у «Торпедо».

Автобус хоккейному клубу «Торпедо» подарил в 2010 году Валерий Шанцев, который в тот момент был губернатором Нижегородской области. Об этом сообщал сам клуб.

Пост губернатора Нижегородской области Валерий Шанцев покинул в 2017 году. С апреля 2018 года он генеральный директор хоккейного клуба «Динамо». Московский клуб также был связан с историей с автобусом. За долги клуба судебные приставы арестовали клубное транспортное средство. Само «Динамо» сменило юрлицо, таким образом юридически оно не имеет отношение к предыдущим долгам клуба. Новое руководство настаивает, что автобус был им передан в счет долгов по аренде площадки в Новогорске. В настоящее время «Динамо» судится с Федеральной службой судебных приставов по поводу ареста автобуса.

Что касается нижегородского «Торпедо», то на сегодняшний день команда так и не рассчиталась по налогам. «Советский спорт» уже писал, что банковские счета клуба арестовала ФНС.

Буквально на прошлой неделе было принято решение увеличить льготы нижегородским клубам до 1,3 млрд рублей. Соответствующие поправки в закон «О снижении налоговой ставки налога на прибыль организациий для отдельных категорий налогоплательщиков в 2018 году» одобрило законодательное собрание Нижегородской области. Власти Нижегородской области дают возможность спонсорам получить вычет по налогу на прибыль, если те финансируют спортивные команды в регионе. За последние два года сумма налоговых льгот выросла более чем в три раза – с 400 млн рублей до 1,3 млрд рублей. Пока эта инициатива не помогает финансовому оздоровлению «Торпедо». Одна из причин, по которой клуб находится в преддефолтном состоянии – отказ старых спонсоров поддерживать команду.