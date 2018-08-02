В среду гостем редакции «Советского спорта» стал вице-президент Нижегородской области Дмитрий Сватковский. Отвечая на вопросы журналистов, он рассказал о нынешней клубной политике «Торпедо» и, конечно, пригласил болельщиков на престижный летний турнир – Кубок Губернатора, который стартует 5 августа.

«ХОТИМ ВЫИГРАТЬ КУБОК В ПЯТЫЙ РАЗ»

– Прежде чем начинать серьезный разговор о турнире и нашей команде, я бы хотел поздравить главного тренера «Торпедо» Дэвида Немировски с днем рождения (42 года – Прим. ред.), – с порога заявил Сватковский. – И пожелать ему терпения и удачи на новом тренерском поприще. Знаю, что Дэвид – очень трудолюбивый и скромный человек, беззаветно влюбленный в хоккей и хорошо разбирающийся во всех его нюансах.

А история нашего Кубка Губернатора насчитывает уже 10 лет! Хотя можно вспомнить, что у нас еще 40 лет назад команды играли летом на турнире Валерия Чкалова. На нем команды продолжат подготовку к сезону. А для болельщиков это праздник, они соскучились по за лето по хоккею. Интерес к нему колоссальный.

– Тем более, что в Нижний вновь приедут пять клубов КХЛ.

– Мы выбираем соперников по двум критериям. Во-первых, это должны быть клубы, матчи с которыми интересно смотреть. Во-вторых, команды с разным хоккейным стилем. И, соответственно, с разной географией. Поэтому турнир у нас международный. В нем примут участие «Динамо» из Риги, Минска и Москвы. Также приедет «Спартак», который в последние годы набираете обороты. И «Автомобилист», который сильно укрепился в межсезонье и ставит перед собой серьезные задачи.

– Но более всего интересно понаблюдать за «Торпедо», которое полностью сменило тренерский штаб. Да и состав прилично обновило.

– Мы намерены в первых же играх показать свой знаменитый неуступчивый характер. Но при этом мы понимаем, что в команде много новичков. И им надо сыграться. Ставили перед менеджментом задачу вернуть своих воспитанников из других клубов и аренды. В том числе – чемпионов МХЛ-2015 в составе нашей «Чайки». Жду интересного турнира.

– Вот нам как раз только что передали, что за нашим разговором в прямом эфире наблюдает весь нынешний состав «Торпедо». Какую задачу вы ставите перед командой на Кубке Губернатора?

– Задача всегда ставится самая высокая. Иначе в спорте быть не может. Тем более, что мы играем дома для своих болельщиков. Четыре раза «Торпедо» Кубок Губернатора уже завоевывало. Так почему не сделать это снова? Нижегородцы ждут от нас именно этого.

«ЗАРПЛАТНУЮ ВЕДОМОСТЬ СОКРАТИЛИ НА 30 ПРОЦЕНТОВ»

– Вашим болельщикам нынешним летом пришлось серьезно поволноваться. Была информация, что у «Торпедо» проблемы с финансированием. Что сейчас скажете?

– Действительно в прошлом сезоне сразу несколько спонсоров прекратили финансирование нашей команды. После этого мы начали искать новые источники. И за это время образовалась кредиторская задолженность. Были и задержки по зарплате. Но сейчас найдены ресурсы, которые позволяют задолженность погасить. Есть четкий план оздоровления клуба, рассчитанный на полтора года, и мы уже начали по нему работать. Какое-то время трудности еще будут. Но ряд крупных спонсоров уже подтвердил свое участие в жизнедеятельности клуба. Будущее видится стабильным. Но жить будем по средствам.

– Это отразилась на зарплатной ведомости клуба?

– Она сократилась более, чем на 30 процентов. Как я уже говорил при формировании состава мы сделали ставку на собственных воспитанников. И на игроков, которые должны раскрыться. Например, вернули в «Торпедо» Варнакова, который ушел из клуба пять лет назад. Рассчитываем, что он вновь станет нашим лидером. Михаил с большими амбициями вернулся, еще долго собирается играть. И относится к себе профессионально. Так же, как и Владимир Галузин, который уже успел отличиться в тренировочных матчах.

– Поскольку за нашим разговором следят игроки «Торпедо», задам самый актуальный для них вопрос – задержки по зарплате будут?

– Не думаю, что тут будут проблемы. Возможно будут небольшие технические. Но не принципиальные. Первую зарплату планируем выплатить в срок. Это наша позиция. Не вижу предпосылок для тревоги.

– Когда губернатор области, влюбленный в хоккей, покидает регион, за клуб всегда тревожно. Все знают, как трепетно Валерий Шанцев относился к хоккейному хозяйству. Как на него смотрит новый нижегородский губернатор?

– Глеб Сергеевич Никитин тоже любит хоккей и планирует приходить на домашние матчи «Торпедо». Он достаточно времени уделяет развитию клуба. Мы постоянно находимся в контакте. В последние месяцы, мы вместе со всей страной, правда, на футбол переключились. Но хоккейной инфраструктуре уделяется также большое внимание.

– Для клубов с невысокими контрактами игроков отлично подходит система премиальных бонусов. Когда при небольших зарплатах команда получает солидные премии за победы…

– Так мы в примерно такой модели и работаем. Коэффициент полезного участия есть у каждого игрока и работника клуба. Мы же не благотворительная организация. Мы на результат пашем! И не для себя, не для руководства клуба, а для болельщиков. По пути, когда игроки сидят на лавке, получая гарантированные доходы, мы не пойдем.

– Раньше заявлялось, что бюджет «Торпедо» – девятый в КХЛ. На каком месте вы сейчас?

– В серединке. Да, бюджет достаточно скромный. Делаем ставку на работу тренерского штаба и самоотдачу игроков. И дело не только в том, чтобы жить по средствам. Мы не хотим набирать команду, для сиюминутных побед. Наша философия – растить сильных игроков внутри команды. Да, мы все – амбициозные ребята. Гендиректор «Торпедо» Ян Голубовский – обладатель Кубка Стэнли. Или вот один из наших новичков – швед Филип Хольм – чемпион мира-2017. Но путь к победам будет непростой. Мы это понимаем. Но верим в то, что порядок и дисциплина бьют класс. Примеров этому полно. Их вот и ЧМ-2018 по футболу немало предоставил. Сборные, где звездные игроки были как бы одиночками, ничего на нем не добились.

У нас мощный тренерский штаб, в который кроме Дэвида Нэмировски вошел еще и олимпийский чемпион из Швеции Фредрик Стиллман. Это известный специалист, хороший аналитик. Есть у нас и тренер по физподготовке с опытом работы в НХЛ – Брент Линкер. И Артем Чубаров, который уже работал с нашей командой. Обновился и менеджмент клуба.

«НЕМИРОВСКИ ПРИШЕЛ НАДОЛГО»

– Вас не смущает, что для Нэмировски это будет дебют на тренерском мостике? Раньше он в хоккее был только игроком. После окончания карьеры – функционером. Почему ставку сделали именно на него?

– Во-первых, возраст. Во-вторых, знание русского языка. Дэвид имеет и канадское, и российское гражданство и свободно говорит по-русски. Третье – он хорошо знает и КХЛ, и тактику различных клубов. Кроме того, финансовые запросы Немировски не сопоставимы с некоторыми другими тренерами, которые приехали нынешним летом работать в КХЛ. Это тоже имело значение.

– И все же со стороны выглядит немного удивительным – почему главным стал все же Немировски, а не Стиллман, который в прошлом году руководил «Адмиралом», а уж ассистентом главного тренера работает очень давно и успешно?

– Я уже говорил, мы хотели, чтоб с игроками на скамейке общался тренер, свободно разговаривающий по-русски. И тут надо понимать, что Дэвид пришел к нам не один, а со своим тренерским штабом, который нас вполне удовлетворил. Это команда единомышленников. Знаете, как стол у которого четыре ножки. И чтоб он стоял ровно, они все должны быть крепкими и друг друга дополнять. Немировски и Стиллман пришли к нам вместе. И других помощников Дэвид тоже сам подбирал. Тем более, что мы ставим перед командой долгосрочную задачу – на три-пять лет вперед. В ближайшем сезоне в первую очередь обратим внимание на стабилизацию состава.

– То есть штаб Немировски пришел в «Торпедо» надолго?

– В этом наша философия – как можно меньше и реже менять людей в тренерском штабе и менеджменте. Вот до этого «Торпедо» пять лет руководил Петерис Скудра. И мы видели, что у каждого тренера, могут быть, как проблемы, таки удачи. Поэтому сейчас мы настроены с Дэвидом тоже на долгосрочное сотрудничество.

«СКУДРЕ БЫЛА НУЖНА БЫЛА ПЕРЕЗАГРУЗКА»

– Тогда сразу вопрос – почему расстались со Скудрой?

– Петерис много сделал для «Торпедо». Но мы видели, что и ему самому, и клубу нужна перезагрузка. Последний сезон показал, что мы бегаем по кругу. Не было роста и той отдачи от игроков, на которую была надежда. А Немировски принес новые методики. И они мне нравятся.

– Скудра имел в вашем клубе прям-таки неограниченное влияние. Он по ходу сезона мог поменять пять, а то и семь человек основного состава. Или убрать из команды вратаря, в потом опять его вернуть. Это финансово било по клубу?

– Тут стиль работы. У Скудры он этакий английский, где главный тренер берет на себя и функции менеджера. Он об этом заранее договаривался с руководством. А теперь, у нас, как мне кажется, будет более продвинутый и прогрессивный менеджмент, с четким разделением полномочий.

– За время, когда Петерис работал в команде, у «Торпедо» выработался весьма определенный поведенческий стиль. Ведь мы все помним, как яростно Скудра спорил с арбитрами и даже дрался с коллегами. Нэмировски будет продолжать в том же духе?

– У нас в тренерском штабе уважаемые и уважающие других люди работают. Эмоции могут выплескиваться. Но Дэвид и Фредрик хорошо владеют собой. Они всегда будут оставаться в рамках правил, предусмотренных КХЛ. Когда клуб получает штрафы за поведение тренера, это не помогает. И никого не красит. Мы собираемся не кричать и размахивать руками, а делать свое дело на площадке.

«В КОМАНДЕ ДОЛЖНА БЫТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

– Вы вот большие надежды возлагаете на молодежь. А не боитесь, что она в какой-то момент может не справиться с нагрузками КХЛ, и это отразится на результате…

– Отнесемся к этому адекватно. Ведь любая, самая громкая победа начинается с поражения. Если неудачи будут – проанализируем их и сделаем выводы. Если игроки готовы расти, им и неудачи пойдут на пользу. Я сейчас со многими игроками лично общался. И скажу, что коллектив у нас великолепный. Нам надо стать единым кулаком. Когда это получается, мы наблюдаем в финале таких прекрасных золушек, как «Вегас». Вот и мы пойдем вперед за счет труда и самоотдачи.

– И все же летом команду покинуло сразу несколько лидеров. Даугавиньш перешел в «Спартак», Мозер – в московское «Динамо».

– Это связано и с финансовой перезагрузкой и с изменением философии команды. В спорте не все решают деньги. Многое зависит от человеческих отношений, от доверия к тренеру и идеям, которые он исповедует. Еще один важный момент – в команде должна быть справедливость. В ней любимчиков быть не должно. Ветераны будут показывать пример. А молодежь, подтягиваясь к их уровню, создавать им конкурентное поле.

– В прошлом сезоне в «Торпедо» здорово раскрылся Дугин. Егор стал лучшим бомбардиром вашей команды и весной с воодушевлением рассказывал в интервью, как хочет продолжить карьеру в Нижнем Новгороде. Однако сейчас он до сих пор без контракта.

– Сейчас мы не ведем переговоров с Дугиным. Его финансовое предложение мы удовлетворить не в состоянии. И обсуждать тут нечего. Поэтому диалог прекратился. Если форвард согласится на наши условия, будем рады видеть его в составе. Он действительно именно в нашем составе здорово прибавил. Мы понимаем, что именно «Торпедо» дало Егору хороший трамплин для продолжения карьеры. Но он имеет право на собственный выбор. Время у него еще есть.

– Сейчас на рынке свободных агентов не только Дугин, но и еще порядка семи десятков игроков. В том числе достаточно известных. В «Торпедо» новички еще планируются?

– Перед нашими селекционерами ставилась задача закончить формирование команды до начала сезона. И в целом оно завершено. Какие-то точечные усиления всегда могут происходить. Все в спорте предусмотреть невозможно. Но в принципе состав полностью набран. За оставшийся до старта сезона КХЛ месяц мы должны создать из него боевую и сплоченную команду. Сейчас это главное, а не поиск новых игроков.

– Есть хорошая идея для ваших домашних матчей – почему бы игрокам «Торпедо» в начале матча не выпрыгивать на лед из «ГАЗа»?

– Вот когда мы завоюем Кубок Гагарина, обещаю, что все модели, вся линейка «ГАЗ» проедут парадом по Нижнему Новгороду. А на льду… Интересная идея. Подумаем, что можно сделать.

«ХОТИМ ПОСТРОИТЬ НОВУЮ АРЕНУ К 2021 ГОДУ»

– В Нижнем Новгороде построили отличный стадион к чемпионату мира по футболу. А будет ли у «Торпедо» новая арена? Все же «Нагорный» для матчей с топовыми соперниками уже маловат.

– Это насущный вопрос, потому что КХЛ уже поставила перед клубами задачу – к 2021 году иметь арену, вмещающую не менее восемь тысяч зрителей. Поэтому место под новый дворец уже найдено. Планируем построить 12-тысячник, тем более, что в 2021 году наш город отпразднует свое 800-летие. Это будет масштабный проект, и сейчас наш губернатор вводит его в активную фазу. Надеемся, что правительство России нас тоже поддержит. И новая арена в городе появится.

– То есть дата ее ввода в эксплуатацию уже обозначена – 2021 год?

– Точной даты пока нет. Но нам хотелось бы, чтобы это был 2021-й. Более конкретно сможем ответить на этот вопрос, когда войдем в активную стадию строительства. Хочется, чтобы все получилось. Уверен, что и в 12-тысячнике у нас в городе на хоккее будут аншлаги собираться. Футбол тому примером. Как только в городе появился новый стадион, даже на матчи ФНЛ стало по 20 тысяч собираться. Это же совершенно другая внутренняя культура.

– Этим летом «Торпедо» вновь ушло с Запада на Восток. Как относитесь к этому?

– Философски. Если ты силен, то ты силен везде. Мы на это внимания не обращаем. Я считаю, что после победы «Ак Барс» в Кубке Гагарина центр тяжести хоккея вновь смещается на Восток. Я видел, как «Автомобилист» формировался. Серьезнейшая команда! А мы с ней играем в одном дивизионе. Но мы никогда не ищем легких путей. Играем там, где сложнее. Не зря же нас в КХЛ считают самой неуступчивой командой. «Торпедо» – гроза авторитетов. Всю нашу 70-летнюю историю так было. А ее настоящие герои до нас написали. А наше дело – эту философию сохранить и приумножить.

– Не хотите сыграть на своем новом футбольном стадионе «Русскую классику»?

– Конечно, хотим. Скажу больше, мы это уже обсуждали. Дело, конечно, затратное. Но в умах эта идея витает. Одни мы это не потянем. Но если появится партнер в лице КХЛ, которая уже проводила матчи на открытом воздухе в Риге и Хельсинки… Интерес будет колоссальный! Уверен, что 30 тысяч соберем. А то и 40! Надо только матч хороший подобрать и взяться за этот проект вместе с лигой.