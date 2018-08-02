Август для клубов КХЛ – период генеральных репетиций перед стартом сезона, в которых примут участие и национальные сборные. Не пропустите!

SOCHI HOCKEY OPEN

Время проведения: 3 – 8 августа. Участники: Олимпийская сборная России, «Ак Барс», «Локомотив», «Куньлунь Ред Стар», ХК «Сочи», СКА.

Корейская Олимпиада с хоккейным золотом осталась позади. Задача, вроде бы, выполнена. Однако традиция осталась неизменной – на летнем турнире в Сочи выступит наша олимпийская сборная, куда уже приглашены ведущие игроки из многих клубов КХЛ.

Понятно, что и СКА, который возглавляет тренер сборной России Илья Воробьев сыграет там же. И потому на наставника питерских армейцев там выпадет двойная нагрузка – надо будет следить и за своей командой, и за ближайшим резервом в национальную. Тут четыре глаза нужно!

Нужно ли дергать игроков в олимпийскую сборную из клубов в разгар летней подготовки за три с половиной года до следующих Игр? Тут можно спорить. Накануне олимпийского турнира такие сборы, конечно, необходимы. Но руководство нашего хоккея решило готовить сани уже летом 2018 к зиме 2022-го. А главный плюс в том, что любое участие сборной в летнем турнире резко поднимает его уровень.

КУБОК ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Время проведения: 5 – 11 августа. Участники: «Торпедо», «Динамо» (Москва), «Автомобилист», «Спартак», «Динамо» (Рига), «Динамо» (Минск).

По составу соревнование в Нижнем одно из самых интересных. Тут и серьезно усилившиеся бело-голубые, и набирающие мощь красно-белые, и уральцы, которых заранее записывают в лидеры Востока… Ну а минчане и рижане придают турниру международный статус в рамках КХЛ. Солидная компания для «Торпедо», полностью обновившего свое тренерский штаб и большую часть команды.

Кстати, учредил этот турнир в 2009 году бывший губернатор нижегородцев Валерий Шанцев, который ныне занимает пост гендиректора московского «Динамо». А бело-голубые ни разу не завоевывали этот летний Кубок. Получится ли на этот раз?

КУБОК ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Время проведения: 9 – 12 августа. Участники: «Барыс», «Нефтехимик», «Амур», сборная Казахстана.

Еще один турнир, где примет участие национальная команда – сборная Казахстана. А главная интрига его, пожалуй, в том, что в Астану пожалует боевой «Нефтехимик» Андрея Назарова. В прошлом известный тренер возглавлял и «Барыс», и сборную, базирующуюся на нем, но был уволен. Так что встречи с этими командами для нижнекамцев «волков» будут принципиальными. Ждем небывало яростных для лета схваток!

HOCKEYADES

Время проведения: 13 – 16 августа. Участники: ЦСКА, «Руэн Драгонс» (Франция), «Давос», «Лозанна», «Женева-Серветт» (все – Швейцария).

В русскоязычном прочтении название турнира смотрится жутковато. Но, надеюсь, что хоккейным адом для ЦСКА он не станет. Армейцы на нем – единственная российская команда. И пободаться ей предстоит с крепкими швейцарскими клубами. Французские «драконы» - скорее экзотика в этой солидной компании.

Похоже, раскрывать карты перед соперниками из КХЛ главный тренер ЦСКА Игорь Никитин не спешит, предпочитая начать турнирную подготовку к сезону в иммиграции.

КУБОК ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Время проведения: 14 – 18 августа. Участники: «Трактор», «Металлург», «Авангард», «Салават Юлаев».

Этим летом все внимание приковано к «Авангарду», попавшему в крутой переплет из-за проблем с домашней ареной. Новый босс омского клуба Максим Сушинский уверял, что на подготовке команды к сезону это ЧП никак не сказалось. В Челябинске «ястребам» предстоит это доказать.

МЕМОРИАЛ ЗБЫНЕКА КУШИ

Время проведения: 16 – 19 августа. Участники: «Слован», «Адмирал», «Динамо» (Чехия), «Айсбэрэн» (Германия).

Этот коротенький турнир с некоторой натяжкой можно рассматривать как, летний смотр европейского хоккея. Ведь в нем примут участие клубы сразу из четырех держав. Россию на нем представляет «Адмирал». Надеемся, что флот не подведет!

LEHNER CUP 2018

Время проведения: 17 - 19 августа. Участники: «Витязь», «Амбри-Пиотта» (Швейцария), «Мангейм» (Германия).

Примерно в такой же ситуации окажется и «Витязь» на турнире в Швейцарии.

КУБОК ЛАТВИЙСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Время проведения: 21 – 26 августа. Участники: «Динамо» (Рига), «Локомотив», «Ак Барс», «Динамо» (Минск), «Давос» (Швейцария).

Несмотря на то, что турнир пройдет в Риге, главная схватка битва пройдет между «Локомотивом» и «Ак Барсом». Устоит ли действующий чемпион перед одним из лидеров Запада?

ТУРНИР ПАМЯТИ РОМАЗАНА

Время проведения: 23 – 26 августа. Участники: «Металлург», «Сибирь», «Трактор», «Торпедо».

«Магнитка» не стала приглашать на домашний турнир чересчур грозных соперников. И, по идее, должна на нем уверенно побеждать. Ну а хоккейные гурманы с удовольствием понаблюдают, в какой форме подошел к сезону лучший голеодор нашего хоккея Сергей Мозякин.

КУБОК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Время проведения: 25 – 28 августа. Участники: «Салават Юлаев», «Барыс», «Автомобилист», «Нефтехимик».

Все четыре команды на турнире в Уфе претендуют на плей-офф и наверняка нацелены там на долгую борьбу. Летний смотр – очередная проверка на тему «Кто на Востоке хозяин?».

КУБОК МЭРА

Время проведения: 23 – 26 августа. Участники: ЦСКА, «Спартак», «Динамо» (Москва), «Витязь».

Неофициальный летний чемпионат Москвы и Московской области, как всегда соберет не мало болельщиков на столичной арене. Фаворитов на нем предсказать трудно. А вот бескомпромиссную борьбу – легко. Лишь бы травм было поменьше, чем в прошлом году!

ТУРНИР ИМЕНИ ПУЧКОВА

Время проведения: 23 - 27 августа. Участники: СКА, «Северсталь», «Авангард», ХК «Сочи», «Йокерит», «Куньлунь Ред Стар».

Возрожденный летом 2014-го турнир можно считать официальным открытием хоккейного сезона в Санкт-Петербурге. За последние четыре года его выигрывали по два раза СКА и «Йокерит». Кто из них окажется круче на этот раз?