Больше 70 млн рублей неоплаченных налогов и сборов, долги за перелеты и за обслуживание собственной арены, арестованные банковские счета — все это больше не касается хоккейного клуба «Адмирал». Вместо того, чтобы реанимировать компанию, руководство клуба решило создать новую фирму. АНО ХК «Адмирал» заменили на ХК «Адмирал Приморский край». Структурная «рокировка» позволила клубу продолжить выступление в КХЛ: финансовые гарантии новой фирмы «Адмирала» устроили руководство Лиги. Что касается прошлых долгов — теперь это головная боль контрагентов и налоговой службы. Последняя безрезультатно пытается выбить средства — в общей сложности налоговая вынесла уже более 150 (!) решений об аресте банковских счетов клуба. Судебные приставы пытаются арестовать логотип «Адмирала», но большой успех это вряд ли принесет — недавно права на товарный знак были переданы уже новой фирме. По словам гендиректора «Адмирала» Сергея Сошникова финансовая ситуация в клубе на сегодняшний день стабильна. При этом речь идет о новом «Адмирале», который не имеет ничего общего со старым клубом.

ТЫ НАЗОВИ ЕЕ КАК МЕНЯ. «ФЕТИСОВ-АРЕНА»

Хоккейный клуб «Адмирал» появился в 2013 году. Инициатором рождения команды во Владивостоке стал известный в прошлом хоккеист, а теперь чиновник Вячеслав Фетисов. В 2013 году он добился статуса сенатора от Приморского Края и стал куратором создания клуба «Адмирал». Достижения Фетисова в регионе оценили — домашняя арена «Адмирала» получила название «Фетисов-арена». В 2016 году Фетисов решил спуститься в низшую палату Федерального собрания РФ — Госдуму. Регион также сменил — вместо Приморского края избирался уже от округа в Московской области. Сценарий при этом Фетисов менять не стал — перед выборами объявил о создании в подмосковном Домодедове хоккейной спортшколы и снова согласился назвать своим именем новый спортивный объект.

Приморский край на эти действия Фетисова решил ответить — предложили стереть его имя с карты региона. «Фетисов-арену» запланировали переименовать в «Адмирал ВМТП Арену».

Позже, судя по всему, компромисс нашли. «Фетисов-Арена» сохранила название, спорткомплекс в подмосковном Домодедове решили назвать просто — «Легенда».

Вячеслав Фетисов — не единственный, кто причастен к созданию «Адмирала» и надеялся увидеть свое имя крупными буквами на арене. В предполагаемом названии арены при переименовании «Адмирал ВМТП Арена» значился спонсор клуба. ВМТП — Владивостокский морской торговый порт, который входит в группу Fesco. Бенефициар Fesco — известный бизнесмен Зиявудин Магомедов. В конце марта этого года он был арестован по делу о хищении госсредств в размере 2,5 млрд рублей. Один из эпизодов дела касается строительства «Арены Балтика» в Калининграде.

Группа «Сумма» объеденияет активы в различных секторах бизнеса: логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникациях и нефтегазовой отрасли. Группа находится под контролем бизнесмена Зиявудина Магомедова. Крупнейший актив «Суммы» — 50% кипрской Novoport, которая в свою очередь контролирует Новороссийский морской торговый порт (НМТП — крупнейший в России). Помимо НМТП в списке активов «Суммы» также Владивостокский морской торговый порт. В конце марта этого года Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда арестовали. Их обвиняют в мошенничестве, хищениии и организации преступного сообщества. Общая сумма наненсенного ущерба оценивается в 2,5 млрд рублей. В мае этого года банковские счета братьев Магомедовых были арестованы по решению суда. Что такое "Сумма"?

Вячеслав Фетисов олицетворял «Адмирал», Магомедов — был финансовым источником. «Сумма Спорт» Магомедова — соучредитель Ассоциации «ХК «Адмирал». В сентябре 2013-го директор по спортивным проектам группы «Сумма» Камил Гаджиев так описал схему финансирования клуба: всего бюджет клуба составит 800 млн рублей в год, из них вклад администрации Приморского края — 240 млн рублей в год, остальные средства обеспечит «Сумма».

После ареста Зиявудина Магомедова хоккейный «Адмирал» впал в финансовую кому. В ходе дела о хищении госсредств были арестованы активы группы «Сумма». Сообщалось, что в том числе под арест попали и банковские счета Владивостокского морского торгового порта. Тем не менее, финансовые проблемы клуб стал демонстрировать еще за два года до ареста Магомедова. К середине 2015-го стало известно о задержках по зарплатам игроков. Первый крупный судебный иск к клубу был подан в сентябре 2015-го от компании ОАО «Приморское аэроагентство». Сумма по иску — 6,5 млн рублей, речь идет о неоплаченном тренировочном сборе команды в Китае.





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Начиная с 2015 года совокупная сумма исковых требований к «Адмиралу» превысила 100 млн рублей. Из решений суда по этим делам становится ясно, что клуб не мог вовремя платить за перелеты команды и обслуживание собственной арены.

В феврале 2016-го к клубу подала два иска компания ООО «Конкорд-Трэвел», сумма требований составила 13 млн рублей и 21,5 млн рублей соответственно. В решениях по делу сообщается, что «Адмирал» в 2013 году и в сезоне 2015-16 заключал соглашения на перелеты, но либо не оплачивал услуги вовремя, либо вообще отказывался от услуг по договору.





В декабре 2016-го очередной иск к «Адмиралу» подало ОАО «Приморские авиалинии». Сумма по иску 3,5 млн рублей, речь идет о задолженностях по оплате услуг за авиаперевозки. Еще один перевозчик — «Авиакомпания «Аврора» подала иск с требованием взыскать 1,3 млн рублей в августе 2017-го. Речь идет также о неоплаченном перелете. Затем претензии того же характера предъявила ООО «Скай групп», сумма по иску — 51 млн рублей.





Финансовая деградация «Адмирала» сопровождалась не только массовыми исками к компании, но и неуплаченными налогами. Совокупная сумма, которую клуб не внес в казну в виде налогов и сборов, превысила 70 млн рублей. ФНС пыталась найти средства на счетах клуба, в общей сложности с середины 2017 года было арестовано более 150 банковских счетов «Адмирала».











Попытки налоговой оказались безуспешными. Производство передали судебным приставам, которые также не смогли пополнить госказну из средств «Адмирала».





Безысходность попыток найти средства у «Адмирала» осознали еще осенью 2017 года. 20 сентября 2017-го иск с требованием признать «Адмирал» (Ассоциация «ХК «Адмирал») банкротом подала ООО «Конкорд-Трэвел». Спустя 5 дней аналогичное заявление подала сама налоговая служба (ФНС №12 по Приморскому краю). В феврале 2018-го список участников банкротного дела «Адмирала» пополнила компания «Шутков и Партнеры», в июле 2017 — «Скай групп». Требования обеих компаний аналогичны ФНС и «Конкорд». В настоящее время идет судебное разбирательство.

Очутившись в финансовой яме, руководство «Адмирала» решило не изобретать ничего нового. Для клуба создали другое юрлицо и с новой чистой фирмой «Адмирал» заявился в КХЛ на предстоящий сезон. Лигу финансовые гарантии клуба устроили. Что касается старых долгов по налогам и перед контрагентами — теперь это никакого отношения к клубу не имеет. О том, что «Адмирал» абсолютно новая команда в КХЛ, «Советскому Спорту» заявил гендиректор клуба Сергей Сошников.

АДМИРАЛ, КОТОРЫЙ БЫЛ, ПРЕКРАТИЛ СУЩЕСТВОВАНИЕ И ЕГО В ПРИНЦИПЕ НЕТ

Совсем недавно региональные СМИ сообщили со ссылкой на свои источники, что судебные приставы намерены арестовать логотип «Адмирала». Информацию о правах на логотип приставы запросили у клуба.

Заявка на регистрацию товарного знака «Адмирала» в виде якоря была подана в ноябре 2013 года. Изначально правообладателем было НП «Хоккейный клуб Адмирал». В апреле 2017-го права на товарный знак перерегистрировали на Ассоциацию «Хоккейный клуб «Адмирал». Это было связано с изменением названия фирмы «Адмирала» — вместо НП «ХК «Адмирал» стала Ассоциация «ХК «Адмирал». В тот раз речь шла не о новом юрлице клуба, а только о переименовании: ИНН фирмы не изменялся.





Чуть больше месяца назад товарный знак передали абсолютно новому юрлицу — АНО «Хоккейный клуб «Адмирал Приморский край». То же касается и товарного знака «Адмирала» в виде надписи названия клуба.









«Советский Спорт» запросил комментарий у приморского клуба в связи с передачей прав на товарный знак. Гендиректор «Адмирала» Сергей Сошников подтвердил, что «ХК «Адмирал ПК» — новое юрлицо клуба. Из его ответа можно сделать вывод, что по старым долгам новая фирма «Адмирала» не отвечает.

— В КХЛ на предстоящий сезон заявлено абсолютно другое юридическое лицо – новый «Адмирал Приморский край». «Адмирал», который был, прекратил существование, и его в принципе нет. Новый «Адмирал» не является правопреемником старого. Новое юридическое лицо на законных основаниях, в соответствии с регламентом подало заявку в КХЛ, предоставив все необходимые документы, финансовые гарантии и заплатив вступительный взнос. В предстоящем сезоне будет выступать «Адмирал Приморский Край»! Обязательства старого «Адмирала» сохраняются за Ассоциацией «Хоккейный клуб «Адмирал», от которых она не отказывается, — отметил Сергей Сошников.

По словам Сергея Сошникова новая фирма «Адмирала» не имеет никакого отношения к логотипу клуба.

— Логотип Ассоциации «Хоккейный клуб «Адмирал» - это логотип Ассоциации, и они с ним разбираются. У нас, у ХК «Адмирал ПК», есть свой логотип, регистрация которого в установленном порядке будет завершена в ближайшее время. «Адмирал ПК» будет выступать с другой эмблемой. Регистрация товарного знака проходит в несколько этапов, и в настоящее время идет по графику. Мы имеем полное право на использование нашего логотипа, — отметил Сергей Сошников.

Пока зарегистрированных за «ХК «Адмирал ПК» логотипов в реестре нет, но это не помешало клубу заявиться в КХЛ. На сайте Лиги в календаре «Адмирал» указан со старым лого.

Правда, это временная мера:

«4 июля 2018 года Совет директоров КХЛ принял решение включить хоккейный клуб «Адмирал Приморский Край» - Автономную некоммерческую организацию по развитию и организации культуры и спорта «Хоккейный клуб «Адмирал Приморский край» в состав участников Чемпионата КХЛ с сезона 2018/2019 годов.

Клуб выполнил требования Регламента КХЛ для допуска к участию в Чемпионате КХЛ новых юридических лиц, включая предоставление финансовых гарантий.

19 июля 2018 года клуб направил в КХЛ официальное письмо с просьбой согласовать полный ребрендинг. Изучив представленные материалы, Лига согласовала клубу новый логотип» - сообщила лига в ответ на запрос «Советского спорта».

Помимо Лиги старый логотип указан и на самом сайте «Адмирала». Более того, сам сайт клуба числится за старым юрлицом «Адмирала». Таким образом, уйти от старого юрлица клубу удалось лишь отчасти.





«СУММЫ» БОЛЬШЕ НЕТ, ФАМИЛИЯ МАГОМЕДОВ В ДОКУМЕНТАХ НЕ ФИГУРИРУЕТ

Изначально учредителями компании «Адмирала» были «Сумма Спорт», которая контролируется Зиявудином Магомедовым, и КГАУ «ЦСП-ШВСМ» (ее учредитель администрация Приморского края). Эти данные подтверждает выписка из госреестра юрлиц по Ассоциации «ХК «Адмирал».







В составе учредителей нового юрлица приморского клуба — «ХК «Адмирал ПК» группы «Сумма» нет. Об этом «Советскому Спорту» также заявил гендиректор «Адмирала» Сергей Сошников. Что касается спонсоров, то Сошников подтвердил отношения с Fesco и ВМТП, но подчеркнул, что Зиявудин Магомедов в документах не фигурирует.

— В настоящий момент у «ХК «Адмирал ПК» есть подтвержденный договор о намерениях с группой компаний Fesco и Владивостокским Морским Торговым Портом, с утвержденным графиком платежей. У каждой организации, с которой мы контактируем, ведем переговоры или сотрудничаем, есть свой руководитель либо управляющий орган. Решение о финансировании принимается ими. Данная фамилия (Магомедов - прим. ред.) не фигурирует в документах о сотрудничестве либо иных договорах, — отметил Сергей Сошников.

В сведениях из ЕГРЮЛ участниками «ХК «Адмирал ПК» указаны КГАУ «ЦАС» (в структуре администрации приморского края) и фирма ООО «Техно».







В свою очередь единоличным владельцем и гендиректором ООО «Техно» значится Елена Шиповская. На сайте Владивостокского морского торгового порта она указана в качестве заместителя гендиректора по экономике и финансам.









Другими словами, вместо прямого контроля через «Сумма Спорт», учредителем «Адмирала» теперь значится номинальная компания, аффилированная с ВМТП. Веротно, от участия «Суммы» решили отказаться из-за уголовного дела в отношении ее бенефициара Зиявудина Магомедова. Из-за дела Магомедова активы группы «Сумма» уже арестовывали.

Тем не менее, по словам Сергея Сошникова финансирование «Адмирала» на сегодняшний день можно назвать стабильным.

– Финансирование хоккейного клуба обеспечивает условия выполнения регламента КХЛ, является достаточным для того, чтобы «ХК «Адмирал ПК» принял участие в чемпионате КХЛ 2018/2019. На сегодняшний день мы предоставили в лигу все финансовые документы. Финансирование клуба на сегодняшний день стабильно!, — отметил Сергей Сошников.

Согласно отчетности Ассоциации «ХК «Адмирал» в прошлом году траты клуба составили 950 млн рублей, из которых 355 млн рублей были выделены из бюджета.





За 2016 год «Адмирал» потратил 1,2 млрд рублей, в том числе 381 млн рублей бюджетных средств. В 2015-ом совокупные траты составили 885 млн рублей, из которых бюджетные — 277 млн рублей.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

История «Адмирала» последних трех лет вполне типична для провинциальных профессиональных клубов — сплошные долги и задержки по зарплатам. Максимальный спортивный результат клуба за это время — выход в 1/8 финала. Фирму клуб сменил, но источники финансирования остались прежними — это госбюджет и активы Зиявудина Магомедова, который находится под следствием. При тех же спонсорах, вероятно, не стоит рассчитывать, что клуб станет совершенно другим.

Разумеется, «Адмирал» может начать жить по средствам. К сожалению, пока таких примеров мало.