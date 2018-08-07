1. ф Янник Хансен (Дания)

«Сан-Хосе» – ЦСКА

Это не просто нападающий, а первый датчанин в истории НХЛ, который выступал в этой лиге и заработал там хотя бы одно очко. Теперь их там сыграло уже 13 человек, но вот Хансен стал первопроходцем. Он был выбран «Ванкувером» под номером 287 на драфте-2004. Агрессивный крайний форвард, универсал – умеет играть везде по площадке. Были сезоны, когда Хансен набрал 39 и 38 очков в регулярке за «Кэнакс». Был в составе того «Ванкувера», который в 2011 году бился в финале Кубка Стэнли против «Бостона» - и проиграл. Руководитель ЦСКА Игорь Есмантович обещает датчанину по 20 минут игрового времени в каждом матче. Посмотрим, на что способен 32-летний Хансен. И у кого из россиян это дефицитное для ЦСКА время отберут.

2. ф Давид Деарне (Канада)

«Рейнджерс» – «Локомотив»

31-летний франкоканадский центрфорвард, мягковатый по стилю и не очень хороший на вбрасываниях – в общем, по стилю европеец. Изобретательный на льду, с хорошей головой, создает много моментов. Провел аж 524 матча в НХЛ, набрав 282 (87+195) очков. Восемь сезонов в «Монреале», лучший из которых случился в 2012 году (16+44=60 очков). Потом были «Эдмонтон», «Рейнджерс» и движение по наклонной вниз. Самое время в 31 год начать все с нуля в Ярославле. Деарне не был первым центром в НХЛ, но если в России ему в тройку поставить хороших партнеров, он может стать звездой КХЛ.

3. ф Бо Беннетт (США)

«Чикаго Вулвз» – «Динамо» Мн

Этого форварда «Питтсбург» выбрал аж в первом раунде драфта-2010 под номером 20. Уникальность Беннетта в том, что он родился в Калифорнии, там тренировался и в итоге выиграл Кубок Стэнли – раньше в истории НХЛ таких случаев не было. В итоге Беннетт не заиграл в сильнейшей лиге мира, отчасти тут виноваты травмы. Он был на подхвате в «Пенс» – перешел в «Нью-Джерси», где провел солидные 65 матчей, набрал 19 (8+11) очков. Позже оказался в «Сент-Луисе» с зарплатой $0,65 млн, откуда переехал в АХЛ. Контракт с минским «Динамо» – шанс перезагрузить карьеру в 26 лет.

4. з Йоанн Овитю (Франция)

«Эдмонтон» – ХК «Сочи»

Этому защитнику 29 лет, и он провел всего 58 матчей в НХЛ, набрав 13 (5+8) очков. То есть с большой натяжкой можно сказать, что сочинцы получили эхаэловского игрока. Хотя в прошлом сезоне Овитю провел 33 матча за «Эдмонтон», но имел в среднем 13 минут на льду, выходя в третьей паре. Вариант с французом экзотичный, но для «Сочи», наверное, неплохой. Тем более Овитю выступал восемь лет в чемпионате Финляндии, у него есть богатый европейский опыт.

5. ф Ииро Пакаринен (Финляндия)

«Эдмонтон» – «Металлург»

Габаритный финн (185 / 98) с хорошим катанием, энергичный, с резким броском. Брал серебро чемпионата мира со сборной Суоми в 2014 году, проиграв в финале как раз России. «Флорида» задрафтовала его семь лет назад под номером 184. Пакаринен котировался не очень высоко, провел 134 матча в НХЛ – и набрал 23 (10+13) очков. Последний сезон в «Эдмонтоне», и обо всем говорит статистика – 3 (2+1) очка в 30 матчах при игровом времени в 10 минут за встречу. В общем, Пакаринен не нашел себя за океаном, а вот в Европе в 26 лет он может раскрыть свой потенциал – тем более в такой играющей команде, как «Магнитка».

6. ф Патрис Кормье (Канада)

«Манитоба» – «Барыс»

Вы думали, кем «Барыс» заменит ушедшего Найджела Доуса, суперзвезду казахского хоккея всех времен. И вот ответ – в этой роли попробуют Кормье. Его должен помнить Илья Ковальчук, ведь Кормье начинал карьеру в «Атланте», потом переехал с ней в «Виннипег». Точнее, мотался между клубами НХЛ и АХЛ, а прошлый сезон провел в «Манитобе», набрав 43 (22+21) очка в 69 матчах при полезности +25. Приличная статистика для АХЛ – это как пропуск во многие клубы КХЛ. Дешево и сердито, как раз для «Барыса». Тем более Кормье брал золото и серебро с молодежной сборной Канады, даже был там капитаном. Талант и кое-какая харизма у него есть. Кстати, приглядимся и к другому форварду – канадцу Кертису Валку из «Спрингфилда». Его статистика в АХЛ (20+42=62 в 73) тоже внушает оптимизм.

7. з Клас Дальбек (Швеция)

«Каролина» – ЦСКА

Мы начали наш рейтинг с московских армейцев – ими и закончим. Еще одним легионером ЦСКА стал 27-летний габаритный защитник Дальбек (189 / 92), которого отъявленные фанаты НХЛ должны помнить по «Каролине». Там швед провел 33 матча, набрав 5 (1+4) очков. Играл по 16 минут за встречу, проводил по два силовых приема, раз в два матча блокировал бросок. Статистика не очень впечатляла, и перезагрузка в Европе выглядит логично. Дальбек может еще вернуться в НХЛ, потому что он подписал контракт всего на один год. Посмотрим, как у него пойдет игра – вот за океаном была полезность «-31». А в таком клубе, как ЦСКА, в первую очередь важно держать свои ворота на замке.