Приятно, что наши первые ласточки в НХЛ стараются продолжают карьеру на тренерском поприще. Сергей Зубов второй сезон успешно работает с ХК «Сочи». Теперь в КХЛ появился Алексей Ковалев, партнер Зубова по золотой олимпийской команде-1992 и «Нью-Йорк Рейнджерс», завоевавшим в 1994-м Кубок Стэнли. С новым тренером китайского «Куньлуня» поговорил спецкор «Советского спорта».

ХОЧУ ЗАКОНЧИТЬ НА НОРМАЛЬНОЙ НОТЕ

– Главный тренер «Куньлуня» Юсси Тапола недавно заявил: «Ковалев на лавке – для нас усиление». Неужели есть мысли выйти на лед?

– После этих слов стала гулять шутка. Я же поддерживаю форму. И хотел бы закончить игровую карьеру нормально, на правильной ноте. Меня ведь выкинули из «Флориды». Вызвал генеральный менеджер и сказал, что в моих услугах не нуждается. Даже в фарм-клубе доиграть не дали. Заставили написать отказ от контракта. Я был в шоке. Возобновить карьеру после этого мог только через два года. Столько ведь сделал для хоккея, «Флориде» помог с молодежью. И пропал человек. Начинал я в СССР, потом СНГ, НХЛ, Россия, НХЛ… И закончить хотел бы на родине.

– В родной «Ладе», «Куньлуне» или…

– Все-таки в «Динамо». Там из меня сделали хоккеиста, я попал в сборную, стал олимпийским чемпионом.

– Тем более что «Ладу» исключили из КХЛ.

– Денег нет. При мне «Ладу» уже один раз выгоняли из КХЛ. Может, команда переедет из Тольятти в Самару, там больше возможностей, легче найти финансирование.

– Как вы оказались на китайской орбите? Благодаря Майку Кинэну, с которым в «Рейнджерс» завоевали Кубок Стэнли?

– Нет. Майк не причем. Начал тренерское дело в Швейцарии, работал там два года во второразрядном клубе. Но там не было движения вперед, прогресса, развития, они просто использовали мое имя. Мне это не интересно. Я уехал.

В позапрошлом году в тренировочном лагере в Торонто просматривал молодых китайских игроков, которые обучались в канадских школах. Моя работа, видимо, понравилась. Вот и получил предложение из «Куньлуня».

– Ваш участок работы в штабе «драконов»? Виже, с ноутбуком не расстаетесь…

– На мне организация игры после вбрасываний, в своей и чужой зоне, розыгрыш большинства. Очень важные компоненты в хоккее.

НАШ ХОККЕЙ ПОХОЖ НА КАРДИОГРАММУ

– Почему не сложилось в 2012-м в Мытищах?

– В начале сезона получил травму мениска, лечился, надо было набрать форму. В команде же пошел разлад, каша какая-то. Меня вызвал генеральный директор Веревко: «Хотим разорвать контракт…»

– И вы заявили, что в российский хоккей больше ни ногой…

– Мои слова неправильно поняли. Просто я люблю, когда если говорят, то делают. Если я вхожу в российский хоккей, то должен помогать. Тогда такого ощущения не было. Нас же сейчас за океаном ни во что не ставят. Финнам проигрываем, шведам…

– Олимпиаду в Пхенчхане смотрели?

– Смотрел только финал. Мне нынешняя схема олимпийского турнира не нравится. Слишком долгий групповой турнир. Я играл в финале с канадцами, сейчас – с немцами. Совсем другое дело. Хотя ребята молодцы, вытащили матч.

– Разочарование от российского хоккея усилилось после отказа Вячеслава Быкова взять вас в сборную на чемпионат мира?

– Я хотел выиграть корону (войти в «Тройной золотой клуб» – прим. ред.), не хватало золота чемпионата мира. Считаю, что был тогда в приличной форме, но… Потом в 2009-м приехал в Москву на олимпийский сбор, он проходил в «Мегаспорте», тренеры вызвали меня и сказали: «Спасибо за работу, в твоих услугах больше не нуждаемся». Я ведь не мальчик какой-то, чтобы так со мной поступали.

– Вернемся к «Куньлуню». Китайцев многие называют роботами.

– Не сказал бы. Работящие игроки. У них есть и технари, но все-таки они берут работоспособностью. Много энергии тратят на беготню. А восполнить ее не могут. Если им добавить мышление, выйдут на новый уровень.

– И все-таки за последние 5-6 лет российский хоккей поднялся?

– Мне наш хоккей напоминает кардиограмму. Идет подъем, готовимся, готовимся, а потом раз и падение. Многое зависит от результатов сборной. Надо всем вместе налечь на хоккей. Вернуть ему тарасовское лицо.

– Нет желания поучаствовать в этом процессе? На руководящей должности?

– Интересовался, спрашивал, но не напрашивался. Ответов мало было, иногда вообще не получал. Я ведь и с детьми не прочь повозиться, тренировочные лагеря в России проводил. Люблю видеть результаты своей работы. Но интереснее тренировать профессионалов. Подскажешь им что-то, они тебе так благодарны.

– Теперь в штабе сборной России канадский тренер по развитию игроков и силовому катанию. Вас бы такой специалист вряд ли чему-то мог научить…

– Катание – важный элемент. Ко мне тоже обращаются потренировать катание. В Америке. Тот же Чара (словацкий защитник, ставший одним из элитных в НХЛ – прим. ред.), приехав в НХЛ, плохо катался, потом дважды побывал в русских тренировочных лагерях и резко добавил.

ВСЕ БЕГУТ, НО ЗАБЫВАЮТ ИГРАТЬ

– За НХЛ следите? Кубок Стэнли смотрели?

– Я мало в последнее время смотрю хоккей в НХЛ. Он стал неинтересным. Всего несколько команд, которые можно смотреть. «Питтсбург» с нашими, где есть комбинационное начало. Как-то дети попросили сводить их на «Рейнджерс», так я глазам не мог поверить. За 40 секунд шайба в игре находилась секунд десять. Бросил-закинул ее по борту в зону… Есть Макдэвид в «Эдмонтоне», звено в «Чикаго»… А в основном все бегут, как лоси, обгоняя шайбу. Так и хочется им крикнуть: «Чуть помедленнее, притормозите!» Давным-давно, когда Пеле приехал в Союз и Бразилия выиграла 3:0, его спросили: «Как вам наш футбол?» Он ответил: «Все бегут, но забывают играть».

– Из-за чего хоккей становится примитивным?

– Может, тренеры боятся ошибок игроков. Есть технари, а их заставляют заниматься не своим делом. Когда я во второй раз пришел в «Питтсбург», тренер Байлсма требовал, чтобы я тупо вкидывал шайбу в зону. Говорил, что если так не буду делать делаю, посадит в запас. Так я ему сразу заявил, что не буду. Для меня важно дать хоккеисту раскрыться.

– Кинэн не такой?

– Нет, он требовал самоотдачи, работоспособности. Поэтому я у него и сыграл смену в десять (!) минут. Он не пускал на лавку. Хотел меня, пацана, проучить, чтобы не заигрывался. Потом я подошел к Гретцки: «У тебя куча рекордов, но такого нет». Есть чем хвалиться!

– Какое прозвище вам ближе – «АК-27», «Артист» или Кови?

– В «Питтсбурге» меня называли «Коммандер» – Командир. За лидерские качества, я там много забивал, хет-трики делал. «Артистом» называли в Канаде. Но приклеилось «АК-27».

– Как вы относитесь к перспективе возглавить сборную Китая на Олимпиаде-2022 в Пекине?

– Я бы с удовольствием. На Олимпиаде всегда приятно побывать. И выиграть! Для меня работа главным тренером – не проблема. Я всегда срабатывался в коллективе. Люблю входить в заполненную раздевалку. Ловлю от этого кайф, возвращается адреналин.