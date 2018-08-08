- Невозможность «Авангарда» проводить домашние матчи в Омске создала массу проблем для всей лиги. Почему КХЛ не сняла омский клуб с чемпионата-2018/19, дав ему год на устранение проблем?

- Я категорически против такого крайнего варианта, - заявляет Борис Майоров. - Ну как это так – снять «Авангард» с чемпионата?! Мы ведь тем самым наказали бы огромную армию его болельщиков. И игроков омской команды здорово подставили бы! Куда они пойдут за три недели до начала сезона, когда составы уже сформированы? Велика вероятность, что многие бы вообще остались без работы. И что им пропускать из-за этого год?

Да и для лиги это был бы удар. «Авангард» - один из наших топ-клубов, с серьезной биографией. И она должна продолжаться, несмотря ни на что. К омскому клубу, как бы он не выступал, всегда приковано большое внимание. И этот сезон исключением тоже не станет.

- Весной у омского клуба полностью сменилось руководство. Затем в команду пригласили нового главного тренера – канадца Боба Хартли, не знакомого со спецификой российского хоккея. А тут еще и переезд в Балашиху! Нет опасений, что «Авангард» провалит сезон из-за экстренной ситуации?

- Проблем действительно много. Но тут многое будет зависеть от людей, которые стоят у руля клуба. Я сейчас не о тренерах говорю, а именно о руководителях. За Хартли я как раз не беспокоюсь! Наверняка Боб меньше всех почувствует неудобства от переезда из Омска в Подмосковье. Вряд ли он успел прикипеть к Сибири.

А вот у нового президента Максима Сушинского забот будет действительно много. Скажу честно, мне его сейчас просто жаль. Ведь Максим только-только взялся за совершенно новое для себя непростое дело – руководить хоккейным клубом. Опыта у него ноль. И сразу в такой переплет попал, из которого надо как-то выруливать в кратчайшие сроки.

Ведь надо не только о дворце, но и о болельщиках подумать, и об игроках. Наверняка у многих хоккеистов «Авангарда» семьи живут в Омске. Что им сейчас делать? Срочно искать жилье в Балашихе, срывать жен и детей с насиженных мест? Или восемь месяцев прожить от них отдельно? Непростой выбор. А надо ведь сделать так, чтобы бытовые проблемы не били по психологии команды.

- Понятно, что из Омска в Балашиху на матч вечером не сходишь. Туда и из Москвы-то добраться непросто. Да и в самой столице даже ЦСКА, «Спартак» и «Динамо» аншлаги собрать не могут. «Ястребам» придется играть домашние матчи вообще при пустых трибунах?

- А вот я бы как раз предложил клубу и КХЛ организовать льготные туры, чтобы омские болельщики имели возможность прилететь в Москву и поддержать любимую команду.

Да и в Балашихе надо с людьми работать. Там все-таки народ к хоккею не равнодушный. Вот сумел же СКА за достаточно короткий срок сделать так, что в Санкт-Петербурге на всех домашних матчах армейцев аншлаги. Независимо от соперника. Сейчас там собираются построить новый дворец – уже на 20 тысяч мест. И я уверен, что он тоже будет заполняться под завязку.

Конечно, для Москвы и Подмосковья это будет уже пятый клуб… Немало! И главная трудность в том, что «Авангард» не скрывает, что приехал в Балашиху на время. Понятно, что и местных (хотя бы московских) воспитанников в команде почти не будет.

Сложно! Но достучаться до болельщиков надо обязательно.

- «Авангард» уже заявил, что планирует провести четыре матча чемпионата КХЛ в Омске – под открытым небом. Не многовато ли для современного хоккея сразу четыре «Зимних классики» за один сезон?

- Учитывая особые обстоятельства омского клуба, я бы его предложение поддержал. Надеюсь, что и лига пойдет навстречу омичам. Все понимают, что команда оказалась в крайне тяжелой ситуации. И что ей надо хоть каким-то образом заявить о своем существовании непосредственно в Омске.

Раз по-другому нельзя, пусть будет четыре матча на открытом воздухе. Уверен, что на них весь город соберется. И что вот там в любую погоду проблем с посещаемостью не будет. Думаю, что и клубы, которым «Авангард» предложит такой вариант, против не будут. Если товарищ попал в беду, его надо выручать.

- Переезд «Авангарда» в Москву косвенно ударит и по восточным клубам, удлинив их выездные турне. А вот западные команды и особенно московские вроде бы в выигрыше – до Балашихи ближе, чем до Омска. Что должна сделать КХЛ, чтобы устранить этот перекос? Перевести омский клуб на Запад?

В какой бы конференции не оказался «Авангард», лиге придется очень серьезно перекраивать календарь. Оставить его в нынешнем варианте просто немыслимо. И хотя время до начала чемпионата совсем мало, вносить изменения в график игр необходимо.

У нас же календарь делается по этакому «кустовому» принципу. Если ты полетел на Восток, то проводишь там целый цикл, играя через день в Новосибирске, Омске, Астане, на Урале… А сейчас представьте, что команде надо сыграть в Новосибирске, потом вернуться в Москву, заехать на матч в Балашиху и тут же снова лететь на Восток! Какая уж тут выгода столичным командам? Наоборот, проблема.

Нет, надо серьезно перетряхнуть весь календарь с учетом нового местоположения «Авангарда», чтобы вернуть логичность в перемещение клубов по стране.