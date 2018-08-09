Армейцы в четверг объявили, что сменили название стадиона. Теперь это не «ВТБ Ледовый дворец», а «ЦСКА Арена». А ведь там «Спартак»!

Вы заметили, что еще один клуб КХЛ стал бездомным? И это не «Авангард», переехавший в Балашиху. «Спартак» арендует площадку в «ВТБ Ледовый дворец», и собственники дворца спорта сегодня переименовали его в «ЦСКА Арену».

Так «Спартак» давно не унижали. И я бы начал историю с того, что форвард ЦСКА Максим Шалунов поиграл в форме хоккейного «Спартака», когда сборная России перед Олимпиадой проводила контрольный матч с красно-белыми. Ну просто Олег Знарок решил именно так использовать Шалунова, а потом не взял его в Корею.

Руководство ЦСКА было вне себя от ярости, что их игрока облачили в форму «Спартака». Это же не просто команда, а лютый враг! Не конкурент в турнирной таблице, но нередко перед матчами между фанатами ЦСКА и «Спартака» вспыхивают драки, неприязнь друг к другу идет еще из футбола.

ЦСКА не имел своего нормального дворца, «Спартак» же присоседился к московскому «Динамо» в «ВТБ Ледовом дворце». И вот с этого сезона туда переехал и ЦСКА. А зачем долго строить что-то в Нижних Мневниках, если можно просто купить лед? Тем более «Динамо» выехало в «Мегаспорт», чтобы оттуда перебазироваться на свой стадион.

Монтекки и Капуллетти в одной квартире! Боже ты мой. Но у ЦСКА гораздо больше денег, и армейцы быстро начали наводить порядок в новом жилье.

«Мы пришли к соглашению о новом названии арены в Парке Легенд, - сообщил президент ЦСКА Игорь Есмантович. – Сегодня началась работа по демонтажу старой и установке новой вывески. Стадион получит название «ЦСКА Арена», и логотип нашего клуба будет размещен на фасадах здания. Болельщики, которые придут на матчи Кубка мэра Москвы, уже смогут оценить новое название дворца. Я надеюсь, что это станет дополнительным стимулом для нашей команды, чтобы в новом сезоне сыграть на «отлично».

Реакция «Спартака» - «согласно действующему договору играть будем на арене, расположенной на Автозаводской улице. Другие варианты не рассматриваем. Изменение названия арены в «Парке легенд» находится в компетенции новых собственников дворца спорта, а наш клуб не может повлиять на эту ситуацию».

Кто виноват в том, что «Авангард» стал бездомным? Точно не КХЛ, потому что арену в Омске построили в 2007 году, когда лиги еще не было. Все власти везде сменились, стрелки сводятся на прежнего главу Омской области Леонида Полежаева, которому уже 78 лет.

И в случае со «Спартаком» не виноват никто. ЦСКА может делать все, что захочет. У клуба есть деньги. Бизнесмен Руслан Гутнов построил арену в «Парке легенд», в прошлом году ее купили структуры, близкие к Аркадию Ротенбергу. А в июле этого года, когда в разгаре был чемпионат мира по футболу, не все заметили, что владельцем комплекса стал «Интер РАО», совет директоров которого возглавляет Игорь Сечин – глава наблюдательного совета ХК ЦСКА.

Болельщики «Спартака» говорят, что их унизили, хотят сдать абонементы? Тут нужно сказать спасибо, что красно-белым вообще дают играть еще сезон на этой арене. Через год закончится контракт. Конечно, «Спартак» уедет, не спеша подобрав варианты. Это будет «Мегаспорт» или МСА в «Лужниках».

Ну а пока – терпите. Или шутите, чтобы легче стало. Например, мне понравилось: «Ну а что? Шалунов в форме «Спартака» поиграл, а теперь «Спартак» в арене ЦСКА поиграет».

Главное, чтобы спартачи попали в плей-офф и там бы пошумели. А в каком дворце это случится – через год уже никто не вспомнит.