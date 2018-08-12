Мы пока не знаем, случится это в самом деле или нет. Пока есть только твитот Горда Миллера – и все. Но тема поднята серьезная, и это всерьез может разворошить залежавшиеся пласты мирового хоккея.

Почему я считаю решение убрать хоккей из олимпиад (если оно случится) решением, имеющим рациональное зерно?

Олимпиада – турнир сильнейших. Хоккейные турниры на Зимних Играх никто никогда в мире не считал самыми главными турнирами. Исключение составлял всегда Советский союз, который жил в параллельной реальности. Нам объясняли, что золото олимпийского хоккея – это круто. Мы и верили, что это круто. Обыгрывали нас на Играх-80 американские студенты – мы искренне отчаивались, полагая, что уплыло главное золото планеты.

Собственно, конструкция мирового хоккея интересна сегодня только ИИХФ, глава которой Рене Фазель давно и плотно управляется из России, и ФХР, руководители которой готовы поддерживать жизнь в слабых олимпиадах и посредственных чемпионатах мира – ради новых звездочек, званий и наград себе, любимым.

Кризис хоккея на Олимпиадах становился очевиден уже в 90-е, но осознание кризиса было поставлено на пару десятилетий на паузу, так как 16 Игр прошли с участием НХЛовцев, но помогло ли это статусу олимпийского хоккея глобально? Нет, конечно. Не интересен корейский рынок североамериканскому хоккею – не приезжают, интересен будет китайский – приедут. Других мотивов нет.

Так что тема «с НХЛ» или «без НХЛ» тут даже не является решающей. Предложить вариант a la футбол – U23? Не вариант тем более. МОК и ФИФА негласно и давно поделили эту футбольно-олимпийскую поляну. Но кто-то всерьез следит за олимпийским футбольным турниром? Считает ли Месси, ставший олимпийским чемпионом в 2008 году, что он выиграл главное золото в своей жизни? Конечно, нет.

Олимпийский хоккейный турнир имеет во многом бессмысленную формулу: 12 команд проводят групповой турнир, из которого в игры навылет выходят вообще все участники, кто – в ¼, кто в 1/8 финала.

Увидеть в этом решении антироссийский заговор (как многие точно будут готовы) – точно не получится. Мы выиграли в этом году впервые за последние четверть века, и выиграли на самом слабом и непредставительном по составу турнире.

Если нет возможности изменить статус турнира – пора прекратить мучиться, и просто надо признать, что Кубок мира (бывший Кубок Канады), если займет свое стабильное место в календаре, имеет шансов собрать куда более зрительской любви. А уж по поводу качества хоккея там нет сомнений и у самых отъявленных скептиков.