В последние годы ассоциация новогодних праздников с молодежным чемпионатом мира по хоккею стала очевидной и четкой. Где-то между оливье и холодцом наши должны рубиться с Канадой. Так нас учит семья, школа и комментатор Юрий Розанов.

Этот турнир не бывает скучным. И если молодых отправят еще и на Олимпиаду - это может стать реальным выходом из ситуации, в которой оказался мировой хоккей. Дело в том, что Олимпиада с НХЛ-овцами оказалась довольно предсказуемой. А без них - утомила качеством хоккея (это никак не девальвирует нашу победу). Вопрос только в том, отпустит ли НХЛ молодых, таких как Остон Мэтьюс. Патрик Лайне или Конор Макдэвид.

В аналогичном формате давно состязаются футболисты. Тому есть серьезная причина - высокий вес континентальных турниров для сборных. Они важнее. Впихнуть в сложный международный календарь еще один турнир для сборных просто невозможно. Чилийцы играли 4 года подряд каждое лето, и в итоге доигрались до того, что не попали на ЧМ-2018. Чемпионат Европы, Кубки Америки, Азии и Африки - не отдадут своего престижа. Спросите любого аргентинца, что важнее - победа Месси на Олимпиаде, или регулярное фиаско со сборной на Кубке Америки?

Хоккей - другое дело. Там чемпионат мира проводится каждый год, а говорить о турнирах континентов просто смешно - таковых нет, и они никому не нужны. Так что идея, посетившая умы в ИИХФ и МОК - очень неплоха. В любом случае, сейчас вообразить себе победу на Олимпиаде кого-то из стран не топ-4 (Канада, Россия, США, Швеция - порядок алфавитный) практически невозможно. Как раз в формате U-23 могут появиться большие шансы у Чехии и Финляндии.

Да и вообще - это было бы круто. Посмотреть на то, как будут вести себя молодые (от 17 и старше), зная, что через 4 года им предстоит не просто новогодний мировой чемпионат (один раз можно его и не проводить), а уникальное событие для любого спортсмена. Так что хотя бы попробовать стоит!