«Я САМ В ЭФИР ПОПРОСИЛСЯ»

– Есть выражение, что хоккеисты «ржавеют», если долго не работают. Случается такое с комментаторами?

– Может, они и ржавеют, но я выступаю в роли эксперта – другое амплуа на ТВ. Никаких проблем не возникло. Вышел в эфир, отработал два матча Sochi Hockey Open. Я на телевидение вернулся, просто чтобы дома не сидеть.

– Как вам поступило предложение?

– Никак. Я сам позвонил Дмитрию Федорову с «КХЛ ТВ», спросил: «Дима, что там у вас с экспертами? Не нужны?» – «Сейчас узнаю»… Да, я сам попросился.

– Вы были четыре месяца без работы с тех пор, как покинули пост генменеджера в «Салавате Юлаеве». Стало скучно?

– Я бы так не сказал. Накопилось много дел. Все-таки восемь лет был дома только наездами. А за лето со всем разобрался.

«ГОВОРИТЬ О ПЕРЕЛЕТАХ СМЕШНО»

– КХЛ сократилась на два клуба – убрали «Ладу» и «Югру». Теперь гораздо тяжелее найти работу?

– А что тут думать? Есть же голая статистика – порядка 70 человек вышли на рынок. Игроки высокого уровня как были востребованы, так и остались. Другой вопрос – с теми, кто ниже среднего. Кто быстро подписал контракты на деньги поменьше – сориентировались, они сейчас с работой. Что им предложили, на то согласились. Другие сидят без дела – ждут более весомых контрактов, вспоминая былые годы.

Но вряд ли после предсезонки руководители команд кардинально пересмотрят составы. Когда у тебя пять-шесть предложений, ты можешь выбирать. А когда их нет, надо брать то, что дают. Если играть хочешь.

– Поделитесь мнением о переезде «Авангарда» в Балашиху. Вас бы в «СЮ» возмутило, что теперь нужно больше платить за перелет? Это же крюк в Москву.

– Такая мелочь по сравнению с зарплатным бюджетом, что говорить смешно. Расходы не сильно изменятся. И через Москву всегда удобнее летать. Какая разница, что ты в воздухе проведешь на час больше? Лететь из Уфы в Новосибирск – два с лишним часа. А из Москвы – пусть четыре. Но есть чартеры, комфортные условия. И сейчас клубы посмотрят, как им удобнее скорректировать планы.

– Балашиха – хороший вариант?

– Мытищи больше нравятся, мне 10 минут от дома ехать, – улыбается Вайсфельд. – Я бы на все матчи ходил.

Даже обсуждать не надо, правильно ли поступил «Авангард». Ничего себе! Не дай бог, арена рухнет во время матча. Если команда из Омска переехала в Балашиху, значит, проблема серьезная. Они же там не дураки сидят, представляют масштаб бедствия.

А какие еще варианты? Красноярск – новая арена, большой город, но в начале марта пройдет Универсиада, нельзя играть плей-офф. Балашиха – хороший выбор. Москва идеальна с точки зрения логистики.

«А КУДА ЕХАТЬ «СПАРТАКУ»?»

– «Спартак» будет играть на «Арене ЦСКА». Фанаты красно-белых говорят, что готовы сдавать абонементы.

– А они хотят, чтобы «Спартак» играл в Одинцово, где 500 человек на трибунах? Где вы хотите выступать? На Автозаводской комфортные условия, хороший дворец.

Я другому удивлен – почему так долго никто не играл в «Мегаспорте». Вот сейчас туда «Динамо» переехало. Можно было бы с ними делить дворец, тем более динамовцы съезжают к себе в Петровский парк после Нового года. Но, может, есть подводные камни, если так долго там никто не играл?

– Как вы поняли обмен ЦСКА, который забрал Сергея Калинина у СКА и отдал очень талантливого Андрея Кузьменко?

– Все говорят, что ЦСКА проиграл, а СКА выиграл в этом обмене, как и Кузьменко. Возможно, так и есть. Но серьезный аргумент – похоже, главный тренер ЦСКА Игорь Никитин очень хотел получить Калинина, которого сразу на четыре года подписали. Это прямо его игрок. Меня больше удивило, что Романа Любимова выставляли на драфт отказов…

– У него солидная зарплата, плохая статистика.

– Такая большая, что никто не интересовался игроком, которого в сборную России привлекали? А обмен?

– Слышал, Любимов может перейти в «Локомотив».

– Я о том и говорю – могли же просто так потерять игрока на драфте. Но вообще странные вещи происходят. Тот же «Локомотив» спешно подписывает Максима Тальбо, быстрее-быстрее. И вдруг – бах, расторгают контракт.

«ЗЕРНОВ – ЭТО ЗВЕЗДА»

– Новичок «Авангарда» Денис Зернов, ставший самым ценным игроком турнира в Сочи – восходящая звезда КХЛ?

– На уровне нашей лиги – да. Потенциальный кандидат в сборную. Зернов в такой же ситуации, как Артемий Панарин, когда его обменяли из «Чикаго». Тогда говорили, что его в тройке Патрик Кейн тянул. Теперь обсуждают Зернова: он так хорошо играл, потому что в «Ладе», которой ничего не надо. И вот теперь Денис в большом клубе с амбициями. Интересно, как он себя там проявит.

Вообще в Омске молодцы – сразу заплатили деньги и забрали Зернова. А остальные клубы ждали, что получат такого игрока бесплатно.

– Новый главный тренер «Магнитки» Йозеф Яндач не стал брать семью в Россию, объяснив это тем, что «меня, может, вообще уволят к октябрю». Это типично для КХЛ?

– Это типично для всего мира.

– Не соглашусь. Недавно был сезон в НХЛ, когда не уволили вообще ни одного тренера.

– Бывает. А в следующем десятерых уволят. Раз на раз не приходится… Если Яндач так говорит, то он или лукавит, или условия контракта таковы. Если у него гарантированные деньги, то он готов к тому, что его выгонят уже через месяц. А может, просто жена не хочет жить в России, или дети учатся в школе в Чехии – и найдена отговорка.

«Я БЫ УГОВАРИВАЛ ВЕСТЕРЛУНДА»

– Скажите честно, чего ждать от «Салавата Юлаева» в этом сезоне? Там теперь молодой тренер…

– Мне симпатичен Николай Цулыгин. Но мой план был в том, чтобы он еще один год поработал с Эрккой Вестерлундом, а потом пошел бы наверх.

Вот читаю о Цулыгине: «Переводчик стал главным тренером». Что за бред! Просто человек знает английский язык.

– Илья Воробьев был переводчиком Майка Кинэна на пресс-конференциях, а теперь возглавил сборную России.

– Вот именно. У меня похожая тема возникла с Игорем Улановым, когда мы его приглашали в «Автомобилист». Он сразу отказался: «Переводчиком работать не буду!» Мы долго объясняли, что нам нужен именно тренер со знанием английского языка.

И мне обидно за Цулыгина – тут ведь не мальчика в инязе взяли, это хороший тренер с опытом игры в НХЛ.

– Вы привели Вестерлунда в клуб, но он некрасиво простился с КХЛ, показав себя жадным аллигатором: «Если бы мне дали еще больше денег, я бы остался в Уфе».

– Когда я был в клубе, ничто не предвещало такого поворота. Но думаю, произошло вот что. Вестерлунд попал под очень серьезное давление, к чему финн не привык. В этой ситуации он прикинул: елки-палки, в таком состоянии находиться? Ну их… Пусть платят в два раза больше, тогда останусь. Наверное, было так.

Возможно, Вестерлунд уже не хотел оставаться. Но если дадут бешеные деньги, то можно потерпеть. Так и в Уфе не ждали, что Эркка не согласится.

– Если вернуть время назад, вы бы не взяли Вестерлунда?

– Нет-нет, я бы взял! И попытался бы уговорить его на второй год. Мне кажется, останься сейчас Вестерлунд, «Салават Юлаев» был бы очень сильной командой. Ребята уже поняли его философию. И некоторых игроков в «СЮ» подписывали под него. Вряд ли Цулыгин категорически против того же вратаря Юхи Метсолы. Есть вопросы… Но Эркка сказал: «Я хочу вот этого». Его и взяли. Ну что ж, посмотрим. В любом случае желаю удачи «Салавату Юлаеву».

ВОПРОС РЕБРОМ

«НЕ ЖДИТЕ БУНТ ИНОСТРАНЦЕВ»

Доллар снова начал расти. Не вспыхнет ли бунт со стороны иностранцев, выступающих в КХЛ?

– Такого уже быть не может, – говорит Вайсфельд. – Легионеры этому не радуются. Но они подписывают контракт в валюте страны, где играют. Поэтому и зарплата больше, чем на родине. Так бы они дома остались.

Зарплаты в Европе в несколько раз меньше. Может, отдельные персонажи получают большие деньги. Но в целом – конечно… После КХЛ идут Швейцария, Германия, Швеция, Финляндия, еще меньше в Чехии. Проверить просто. Мы видим мало швейцарцев в нашей лиге, а вот чехов и финнов – полно.