За всю историю только четыре первых номера драфта НХЛ играли в нашей лиге. Венсан Лекавалье (драфт-1998) тусил в «Ак Барсе» во время локаута, даже успел отравиться яичницей в отеле и с командой вылетел в первом же раунде от «Локомотива» в год тысячелетия Казани. Илья Ковальчук (2001) провел пять лет в СКА и выиграл кучу трофеев – золото Олимпиады, два Кубка Гагарина, личные призы. Александр Овечкин (2004) приезжал в «Динамо» во время локаута – москвичи в том сезоне стали чемпионами КХЛ.

И вот Наиль Якупов, который не въезжает в город на белом коне. Три пули были в его барабане – все улетели в молоко: в «Эдмонтоне», «Сент-Луисе», «Колорадо». Наиль кочевал по Западу, его зарплата падала, но не заиграл он нигде. Никто не давал шанса форварду, о котором канадский обозреватель Марк Спектор однажды написал: «Якупов играл как парень, за которым гонится рой пчел».

То есть скорость ног опережает скорость мысли.

Вообще Наиль – замечательный человек. Просто супер. Очень общительный. Зацепишься с ним языками без диктофона, и можно болтать полчаса. Хороший разговор, когда ты не следишь за временем. Есть легкость, драйв. Суровый защитник «Эвеланш» Никита Задоров рассказывал мне, что подружился с Якуповым с первого же мига: «Я даже сам от себя не ожидал». И очень расстраивался, что Наиль никак не может заиграть в «Колорадо».

Якупов обожает свою собаку Хади из породы французских болонок. Однажды помог бездомному, купив ему еды на 100 долларов и отговорив от выпивки: «Скушай стейк и салат, а не потрать на алкоголь. Обещай мне!»

Я не знаю плохих черт у Наиля, и когда возникал скандал, будто Якупов пошел против Знарка, который не взял его в сборную – я не верил. Этот игрок никого обидеть не мог.

Просто его скорость языка опережала скорость мысли.

Как и теперь, когда Якупов брякнул: мол, русский хоккеист должен знать, что в НХЛ к нему всегда будет предвзятое отношение.

Ну как же, Наиль, что ты такое говоришь? У тебя в один сезон было «-33» в 63 матчах, а в другом – «-35» в 81 матче, не говоря уже о «-16» в 60 матчах. Это что же, был тренер-самоубийца в «Эдмонтоне», что выпускал тебя на лед, и при тебе команда пропустила на 84 шайбы больше, чем забила?

Алексей Ковалев на днях в интервью «Советскому спорту» услышал вопрос о фразе Якупова и ответил: «Не скажу, что это везде так. Может, по отдельности – где-то любят русских, а где-то – нет. Нас в НХЛ уже ни во что не ставят, больше смотрят на финнов, шведов, чехов… Нужно вернуть свое лицо, свой хоккей. Но я не согласен, что нас именно гнобят. У меня было много разных случаев в карьере. Однако есть характер, и я знаю, на что способен. А у кого характер слабый, им выживать тяжело».

Вот, характер! Теперь Якупов попал в правильную команду – в СКА умеют реанимировать карьеры. Тем более если Наиля поставят в тройку к Павлу Дацюку и Никите Гусеву, с которыми даже вы набрали бы очков 20 за сезон.

Помню, еще Владимир Крикунов зазывал Якупова в «Нефтехимик», чтобы перезагрузиться, поймать свою игру, получить доверие тренера. Если Наиль не выстрелит в СКА, то я не знаю, где он сможет стрельнуть.

И главное – Якупову нужно синхронизировать свои скорости, чтобы ноги не обгоняли голову. Вот если это подтянуть, то КХЛ и сборная России получит очень сильного игрока.

Не надо убегать от пчел. Надо играть в красивый умный хоккей.