СЕМЕЙНАЯ ПРЕМЬЕРА

– Не поверю, что Антон играет в десять раз хуже, чем он, – возмущался летом 2012 года агент Антона Бурдасова, на тот момент форварда «Трактора».

Хуже кого, спрашивается? Евгения Кузнецова, которому в челябинском клубе насыпали кучу денег, да еще и стипендию государственную платили.

В результате Бурдасов отправился в СКА и через три года отхлебнул шампанского из Кубка Гагарина. В финальной серии с «Ак Барсом» он забрасывал важные шайбы.

После триумфа Антон пошел извилистой дорогой, правда, по топ-клубам – «Авангард», ЦСКА, «Салават Юлаев»… Другие просто не потянули бы его увесистый контракт.

Кузнецов тоже прорывался к «звездам» – Кубку Стэнли – через тернии, отстояв в НХЛ свой стиль, очень напоминающий всеми любимый, советский.

Год назад Евгений подписал с «Вашингтоном» сумасшедший восьмилетний контракт на общую сумму 62,4 миллиона долларов. Теперь зарплаты Кузнецова и Бурдасова разнятся уже не десять, где-то в четыре раза.

Правда, Антона в сборную не приглашают, Кузнецова же встречают в главной команде нашей страны с распростертыми объятиями.

Эта историю всплыла в памяти, когда уфимец, выйдя к воротам омича Карри Рямо, уложил шайбу в девятку и сквитал счет (1:1). «Салават Юлаев» вырвал волевую победу в овертайме благодаря силовому проходу от ворот до ворот Петра Хохрякова, еще одного обладателя Кубка Гагарина в составе быковского СКА.

Как сообщал «Советский спорт», на вечернее уральское дерби не вышел капитан «Магнитки» Сергей Мозякин и еще несколько лидеров «сталеваров». Зато на льду появились отец и сын Платоновы – 36-летний Денис и 18-летний Юрий. Как и несколько лет назад, Платонов-старший примерил капитанскую нашивку. Ведомые ветераном масочники задали жару хозяевам, но не совладали с Рихардом Гюнге. В честь хет-трика шведа благодарные болельщики усыпали лед кепками-бейсболками. А Кузнецову соперники отсалютовали десятком голов.

Как и накануне, не ушел со льда без заброшенной шайбы 18-летний Виталий Кравцов, недавно получивший приглашение в молодежную сборную. Похоже, новый тренер «Трактора» Герман Титов сконструировал интересное звено: Кравцов – Райан Стоа – Антон Глинкин.

Не за горами еще одна семейная премьера – Сергея и Андрея Мозякиных. В апреле 2016-го в Москве сын капитана «Магнитки» получил из его волшебных рук приз самому ценному игроку плей-офф.

ПЕРВЫЙ ТРАНСФЕР ТЕЛЕВЕДУЩЕЙ

Во вторник пришла новость о прекращении работы на матчах в Челябинске тележурналистки Софии Гудим. По сути, «Трактор» выставил ее, участницу Матча звезд КХЛ-2018, на драфт отказов. Гудим недолго оставалась без работы. Ей предложил контракт «Спартак», принимающий соперников на «Арене ЦСКА», что в Парке легенд.

Гудим будет работать в микст-зоне, ее дебют состоится19 сентября в матче с… «Трактором».

– Очень рада продолжить работу в КХЛ, приятно, что «Спартак» так быстро предоставил мне такую возможность, – призналась София. – Классно, что я буду в такой команде, Долго привыкать к новой обстановке не придется. Профессионально подойду к работе – в микст-зоне буду соблюдать нейтралитет, а на клубном ТВ примерю новые для себя красно-белые цвета.

Известная хоккейная журналистка София Гудим будет работать в микст-зоне на нашем матче. Дебют состоится 19 сентября на игре красно-белых против… челябинского «Трактора». Также в этот день София примет участие в съёмках программ для клубного телевидения. https://t.co/a26tVfhhQh pic.twitter.com/iMwkySljCJ — Спартак Москва (@spartak_hc) 15 августа 2018 г.

К слову, в среду обнародовал билетную и абонементную программу ЦСКА. Цены сильно разнятся в зависимости от категории соперников. Их три, этих категорий. В топ попала… одна команда – конечно, СКА. За разовый билет на Павла Дацюка и Никиту Гусева придется выложить от 300 до 4000 рублей. Дерби – это вторая группа – обойдется чуть дешевле – в 300-3500. Действующего обладателя Кубка Гагарина «Ак Барс» оценили ниже – до 2000 рэ. Детские билеты не намного дешевле.

Прошерстив сайт ЦСКА, я обнаружил любопытную вещь – из раздела «Команда» исчез Сергей Шумаков, требовавший через своего агента обмена и пропускающий уже второй сбор красно-синих. Что бы это значило?

– Мы разговаривали с Шумаковым перед сезоном, а что произошло дальше, я не знаю. Мне он не говорил, что не хочет играть за ЦСКА, – заявил главный тренер красно-синих Игорь Никитин после второго контрольного матча с «Адмиралом» (1:2 бул.). – Если Шумаков останется в команде, моя задача – найти ему место. Если нет – буду искать место для других.

Армейцы на сборе в Швейцарии одержали три победы подряд – над «Лозанной», «Женевой-Серветтом» и «Давосом».

Многообещающе смотрится новая «олимпийская» тройка Кирилл Капризов – Линден Вей – Михаил Григоренко. Канадец, бронзовый призер Пхенчхана, не только исправно выполняет прямые обязанности плеймейкера, но и сам не устает забивать. На его счету уже три шайбы, в том числе две победные.