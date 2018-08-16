Много разного в своей жизни видел Кубок Стэнли, который на один день в безграничное пользование имеет право взять себе каждый игрок или деятель из чемпионской команды.

Олег Твердовский рассказывал, что игроки «Нью-Джерси» в 2003 году плавали с серебряной чашей на корабле и чуть не уронили главный трофей НХЛ в Гудзон. Интересно, как бы потом Кубок Стэнли вылавливали водолазы.

Тогда же вратарь Мартин Бродер ел попкорн из хоккейной чаши. В нее сажали новорожденных детей. Кларк Гиллис из «Айлендерс» кормил оттуда собаку. Чья-то лошадь ела овес. Вратарь «Вашингтона» Филипп Грубауэр кормил коров, и в интернете полетел заголовок: «Немецкий вратарь показал Кубок Стэнли знакомым телкам».

Хоккеисты «Торонто» в 1962 году бросили чашу в костер, и ее потом пришлось восстанавливать. Но карма есть! Именно с 60-х самый богатый клуб лиги «Мэйпл Лифс» не может завоевать Кубок Стэнли.

Марио Лемье топил его в бассейне, а Патрик Руа – в пруду. Йере Лехтинен парился с ним в сауне. Игроки «Эдмонтона» носили в стриптиз-бар. Русские игроки «Детройта» в 1997-м тащили его в бар «Голодная утка» - самое отвязное место Москвы тех лет. Это описано в бестселлере «Русская Пятерка».

И вот пришла очередь наших игроков «Кэпиталз». Александр Овечкин в июле на вечеринке наполнил Кубок Стэнли доверху черной икрой и ел большой ложкой. Буржуазный китч чистой воды. «Страшно далеки они от народа…» И мы помним, как икра осетра еще недавно была под запретом.

А Евгений Кузнецов – простой челябинский парень, от сохи. Он наполнил Кубок Стэнли… пельменями. Об этом в твиттере написал, выложив фото, хранитель чаши Фил Притчард – седовласый мужчина в вечно белых перчатках.

Как помню, еще год назад другой Джино с Урала – Малкин – был одержим такой же идеей. Но потом от нее отказался. Концепт получился другим – Малкин вместе с женой Анной уселся за стол, будто русский боярин, Кубок Стэнли был обряжен в самовар, его украсила связка калачей. Чаепитие получилось знатным.

Пельмени от Кузнецова разлетелись мемами в интернете. Теперь ждем, что будет есть из Кубка Стэнли защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов, который 17 августа выставляет трофей в Новокузнецке. Мне понравилась идея заварить там доширак. Дешево, сердито, да и китайская граница недалеко.