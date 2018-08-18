«Да, в семье Овечкиных прибыло! – радостно сообщила по телефону вашему обозревателю Татьяна Николаевна, мама знаменитого хоккеиста. – Только что разговаривала с Сашей по видеосвязи. Он показал малыша, как его кормит супруга Настя. Такой радостный день! И вы заметили, когда именно мой внук появился на свет? 18.08.2018. Три восьмерки! А ведь это наш фирменный номер!»

Кстати, да. Татьяна Овечкина стала двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу с восьмым номером на майке. Сам Овечкин выступает в «Кэпиталз» под восьмеркой. Это не просто номер, а его бренд.

«Почему назвали первенца Сергеем? В честь старшего брата», - подтвердила Татьяна Овечкина в разговоре.

Напомню, что Сергей Овечкин погиб в 25 лет, когда попал в автокатастрофу. Саше в то время было всего 10 лет. Однажды у него спросили об этом в интервью: «Когда погиб ваш брат, на следующий день родители повели вас на хоккейную тренировку. Как трудно вам было выходить на лед?»

«Это было тяжело, я плакал… Сидел на лавке и рыдал. Но подошел мой тренер и сказал: «Иди играть. Твоя смена». Я бежал, а слезы бежали по лицу. Очень трудный момент для всей семьи, для мамы и папы. Мне было 10 лет. И в этом возрасте ты не всегда осознаешь в полной мере, что происходит. Я всегда гордился своим братом. И надеюсь, он тоже гордится, глядя на меня с небес, - рассказал Саша. – Мы не знаем, как могла повернуться жизнь. Будь он в живых, может, я не стал бы хоккеистом. Это ведь судьба. Мы не можем заглянуть в будущее и изменить прошлое.

Брат всегда мотивировал меня на то, чтобы заниматься спортом. Наставлял на путь истинный. И та трагедия изменила меня. Понял, что у родителей остались только я и брат Миша. Мы должны больше о них заботиться…»

Сергей Овечкин появился на свет в больнице Южной Флориды. Многие хоккейные журналисты США отметили, что через 18 лет Овечкин-джуниор пойдет на драфт НХЛ, а еще у него будет американское гражданство. Но я напомню, что у сына Александра Великого появится и российский паспорт, который дают в таких случаях. И скорее всего, он будет играть за сборную России.

А главное – чтобы просто рос хорошим и здоровым человеком.