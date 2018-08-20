Доминик Фурх: После Гудачека тяжело чем-то удивить!
Новоиспеченный голкипер «Северстали» Доминик Фурх рассказал про уход из «Авангарда», чешское пиво и буллиты от жены…
– Доминик, я всегда восхищалась не только вашими сейвами, но и шлемом с изображением знака «Stop». Это было очень креативно! В наступающем сезоне у вас новый шлем и новая команда…
– Я перешел в другую команду, и художник, который делает мне изображения на шлеме, предложит поменять дизайн. Знак «Stop» всегда красно-белый, а эти цвета теперь мне не подходят – я выступаю за «Северсталь».
– Как происходил творческий процесс по придумыванию нового рисунка для шлема…
– Не очень творчески! Я вбил в Google Череповец. Так и узнал про Октябрьский мост, рысь...
– А теперь удалось узнать город поближе? Как вам в Череповце?
– Пока у нас насыщенные тренировки, поэтому посмотрел только центр города – прогулялись, сходили с ребятами поужинать.
– В омском «Авангарде» вы провели три года и наверняка привязались к городу…
– Там я был как дома – точно знал, что где находится. Как только приехал в Омск, то сразу попробовал борщ. Вот до пельменей никак не доберусь! Тоже нужно отведать!
– Из чешской кухни ничего партнерам по команде не готовили?
– Пока что нет.
– Чехия славится пивом! Оно действительно лучшее в мире? Сами пьете пиво?
– Каждый чех пьет пиво! В Чехии оно лучшее. Во время отпуска можно.
ТЕННИС И БУЛЛИТЫ ОТ ЖЕНЫ
– Как вы в этом году отпуск провели?
– У нас в июле родился сын Яник, поэтому мы никуда не выбирались. Недавно было три выходных, и я летал в Чехию к семье. Попозже планирую перевести их в Череповец, чтобы рядом были.
– Ваша жена Катарина – тренер по теннису. Вас научила в теннис играть?
– У нас было всего две тренировки. Не скажу, что мне не понравилось. Скорее времени не хватает, потому что у нее много детей-учеников.
– А вы ее на лед не выводили?
– В данном случае нам тоже двух тренировок хватило! Знаете, как она мне буллиты пробивала! Как мастер!
– Ну, если что, то во время возможных ссор у вас не должно быть проблемы с битой посудой!
– Такого не случалось! Но вообще да – я буду все ловить! Дополнительная тренировка!
НАДЕЖДЫ НА ШОУ ОТ ФУРХА И САМЫЕ ОПАСНЫЕ БРОСКИ
– Ваш бывший клуб «Авангард» в этом сезоне будет играть в подмосковной Балашихе. Как считаете, отразится ли это на команде? Будут играть при пустых трибунах?
– Во время игр в Москве на наши матчи приходило довольно много болельщиков. Наверное, это бывшие омичи, живущие сейчас в столице. Поэтому я не дума, что «Авангард» останется без поддержки. Но, в любом случае, это будет не та атмосфера. На арене в Омске были аншлаги, своя энергетика.
– Почему вы ушли из «Авангарда»?
– Это Омск захотел расторгнуть контракт. Надо у них спросить почему.
– Как оказались в «Северстали»?
– После расторжения контракта я искал команду. Появился вариант с Череповцом. Я сразу позвонил своим чешским друзьям Юлиусу Гудачеку и Матею Странски, расспросил их обо всем. Ребята сказали, что «Северсталь» создает хорошие условия для хоккеистов. Я перешел.
– Перешли на место как раз-таки Гудачека, который устраивал здесь настоящие послематчевые шоу. Публика привыкла! Доминик, готовы продолжать традицию?
– Тяжело после Гудачека чем-то удивлять! (смеется). Пока не знаю. Конечно, люди хотят увидеть что-то и после матча. Я подумаю над этим…
– С защитниками «Северстали» нашли взаимопонимание?
– Пока предсезонка идет есть время притереться друг к другу.
– У кого в КХЛ самый опасный бросок?
– Самый опасный? Наверное, у Мозякина и у Ковальчука, когда тот играл за СКА. Радует то, что обладатель самого сильного броска Денис Куляш играет в моей команде! (смеется).
– Ваш переход в «Северсталь» можно рассматривать с двух точек зрения. С одной стороны, это шаг назад – все же у Омска более амбициозные планы. С другой – череповецкий клуб наверняка даст голкиперу все возможности раскрыться. Здесь вы действительно должны стать половиной команды. Чувствуется груз ответственности, возложенный на вас?
– Да, я знаю, что в «Северстали» от меня ждут многого. Надеюсь, что оправдаю доверие. Я люблю, когда на меня летит град шайб, поэтому психологически чувствую себя очень комфортно и готов выходить на лед и биться.