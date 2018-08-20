– Доминик, я всегда восхищалась не только вашими сейвами, но и шлемом с изображением знака «Stop». Это было очень креативно! В наступающем сезоне у вас новый шлем и новая команда…

– Я перешел в другую команду, и художник, который делает мне изображения на шлеме, предложит поменять дизайн. Знак «Stop» всегда красно-белый, а эти цвета теперь мне не подходят – я выступаю за «Северсталь».

– Как происходил творческий процесс по придумыванию нового рисунка для шлема…

– Не очень творчески! Я вбил в Google Череповец. Так и узнал про Октябрьский мост, рысь...

– А теперь удалось узнать город поближе? Как вам в Череповце?

– Пока у нас насыщенные тренировки, поэтому посмотрел только центр города – прогулялись, сходили с ребятами поужинать.

– В омском «Авангарде» вы провели три года и наверняка привязались к городу…

– Там я был как дома – точно знал, что где находится. Как только приехал в Омск, то сразу попробовал борщ. Вот до пельменей никак не доберусь! Тоже нужно отведать!

– Из чешской кухни ничего партнерам по команде не готовили?

– Пока что нет.

– Чехия славится пивом! Оно действительно лучшее в мире? Сами пьете пиво?

– Каждый чех пьет пиво! В Чехии оно лучшее. Во время отпуска можно.

ТЕННИС И БУЛЛИТЫ ОТ ЖЕНЫ

– Как вы в этом году отпуск провели?

– У нас в июле родился сын Яник, поэтому мы никуда не выбирались. Недавно было три выходных, и я летал в Чехию к семье. Попозже планирую перевести их в Череповец, чтобы рядом были.

– Ваша жена Катарина – тренер по теннису. Вас научила в теннис играть?

– У нас было всего две тренировки. Не скажу, что мне не понравилось. Скорее времени не хватает, потому что у нее много детей-учеников.

– А вы ее на лед не выводили?

– В данном случае нам тоже двух тренировок хватило! Знаете, как она мне буллиты пробивала! Как мастер!

– Ну, если что, то во время возможных ссор у вас не должно быть проблемы с битой посудой!

– Такого не случалось! Но вообще да – я буду все ловить! Дополнительная тренировка!

Pohoda na Lipně 😎 Публикация от Dominik Furch (@furchd38) 25 Июн 2016 в 8:32 PDT

НАДЕЖДЫ НА ШОУ ОТ ФУРХА И САМЫЕ ОПАСНЫЕ БРОСКИ

– Ваш бывший клуб «Авангард» в этом сезоне будет играть в подмосковной Балашихе. Как считаете, отразится ли это на команде? Будут играть при пустых трибунах?

– Во время игр в Москве на наши матчи приходило довольно много болельщиков. Наверное, это бывшие омичи, живущие сейчас в столице. Поэтому я не дума, что «Авангард» останется без поддержки. Но, в любом случае, это будет не та атмосфера. На арене в Омске были аншлаги, своя энергетика.

– Почему вы ушли из «Авангарда»?

– Это Омск захотел расторгнуть контракт. Надо у них спросить почему.

– Как оказались в «Северстали»?

– После расторжения контракта я искал команду. Появился вариант с Череповцом. Я сразу позвонил своим чешским друзьям Юлиусу Гудачеку и Матею Странски, расспросил их обо всем. Ребята сказали, что «Северсталь» создает хорошие условия для хоккеистов. Я перешел.

– Перешли на место как раз-таки Гудачека, который устраивал здесь настоящие послематчевые шоу. Публика привыкла! Доминик, готовы продолжать традицию?

– Тяжело после Гудачека чем-то удивлять! (смеется). Пока не знаю. Конечно, люди хотят увидеть что-то и после матча. Я подумаю над этим…

– С защитниками «Северстали» нашли взаимопонимание?

– Пока предсезонка идет есть время притереться друг к другу.

– У кого в КХЛ самый опасный бросок?

– Самый опасный? Наверное, у Мозякина и у Ковальчука, когда тот играл за СКА. Радует то, что обладатель самого сильного броска Денис Куляш играет в моей команде! (смеется).

– Ваш переход в «Северсталь» можно рассматривать с двух точек зрения. С одной стороны, это шаг назад – все же у Омска более амбициозные планы. С другой – череповецкий клуб наверняка даст голкиперу все возможности раскрыться. Здесь вы действительно должны стать половиной команды. Чувствуется груз ответственности, возложенный на вас?

– Да, я знаю, что в «Северстали» от меня ждут многого. Надеюсь, что оправдаю доверие. Я люблю, когда на меня летит град шайб, поэтому психологически чувствую себя очень комфортно и готов выходить на лед и биться.