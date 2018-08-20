– Александр Вячеславович, в прошлом сезоне «Северсталь» всех удивила – команда вышла в плей-офф и, хоть и вышла из борьбы за Кубок в первом же раунде, показала хорошую игру против одного из лидеров КХЛ питерского СКА. Чего нам ждать от клуба в этом сезоне?

– Этот вопрос нам задавали и в прошлом году. Мы не живем обещаниями, и я надеюсь, что команда выступит не хуже, чем в прошлом сезоне. Мы подняли для себя определенный уровень, ниже которого не хотелось бы опускаться. Сейчас работаем в плановом режиме. Не все так просто, ведь команда на 40% обновилась. Хоккеистам нужно время, чтобы адаптироваться, привыкнуть друг другу и найти взаимопонимание на льду. Будем каждый матч играть на победу, а там – куда кривая выведет.

– Обидно, что даже после достойного результата в десятом сезоне и отличной работы с болельщиками КХЛ снова поставила «Северсталь» на третью строчку снизу в рейтинге клубов?

– Мы делаем все для развития клуба – и в спортивном плане, и в сфере маркетинга. Но видимо тот, кто это определяет, тот и решает. Им судить, может кому-то так удобнее и выгоднее. Я считаю, что у нас сейчас выбрано правильное направление.

– Одним из главных трансферов межсезонья был переход капитана «Северстали» Дмитрия Кагарлицкого в московское «Динамо». Кто теперь станет лидером в команде?

– Может в этом сезоне у нас и нет настолько ярко выраженного лидера, но для меня главное, чтобы была команда, коллектив. На лед должны выходить 22 капитана, максимально сконцентрированные, с самоотдачей и работой на результат. Команда сейчас ровная и боевая, поэтому каждый должен и может тащить клуб вперед.

– В «Северстали» есть много воспитанников череповецкого хоккея. Получит ли молодежь шанс проявить себя?

– Я могу дать шанс, но мне потом никто шанса не даст. Результат нужен сегодня, и тут неважно какая у тебя прописка в паспорте – череповецкая или другая… Если игрок будет играть как, например, Даниил Вовченко, то я никогда не наступлю себе на горло, чтобы не ставить его в состав. Он ведь дает результат. А искусственно я никого в состав вводить не буду. Это чисто спортивный принцип.