Нападающий «Северстали» Даниил Вовченко рассказал о хоккее, футболе, а также лайфхаках для шоппинга и бодрости с раннего утра.

– Даниил, один мой коллега из хоккейного отдела периодически сравнивает вас с Мозякиным в молодости. Какой хоккей предпочитаете вы и игра каких хоккеистов вам наиболее импонирует?

– Это приятное сравнение. Я люблю техничный хоккей, игру в пас. Мне не нравится, когда игра становится вязкой, когда ты большое количество времени обороняешься. В детстве я любил игру Александра Овечкина. Сейчас же мне нравится стиль Артемия Панарина – скоростной, техничный. Стремлюсь к такому же уровню игры.

– Вы – воспитанник череповецкой «Северстали». Помните, как пришли в хоккейную школу?

– Однажды отец сводил меня на матч «Северстали» с «Ак Барсом». Я был впечатлен и попросил завтра же отвести меня в хоккейную школу. Так и произошло. На лед я вышел в четыре года. Хоккей полюбил, сам будил родителей, чтобы отвезли меня на тренировку к 7 утра.

– Раннее утро. Как взбодриться перед тренировкой?

– Юные хоккеисты всегда найдут способ. Мне, например, как-то приклеили скотч к лезвию. Он прозрачный, его сложно заметить до того момента, пока на лед не шагнешь!

– Наказали весельчака?

– Месть – это блюдо, которое подают холодным! Поэтому я налил стакан холодной воды и поставил на полку под шлем, который обычно все резко тянут на себя. Почему бы лишний раз не умыться? Чистота – залог здоровья! (смеется).

– Когда вы впервые вышли играть за основной состав родного клуба?

– В 19 лет. Это был победный матч против «Барыса» на домашней арене. В дебютном матче я забросил свою первую шайбу в КХЛ, поэтому эмоции были незабываемые.

– Другие виды спорта любите?

– Могу поиграть в футбол на позиции нападающего. Голы забиваю, но футболист из меня, конечно, корявенький.

– Чемпионат мира по футболу смотрели?

– Только матчи с участием сборной России. Дзюба понравился. И своей игрой, и своим жестом после голов.

– Может вам тоже стоит так отмечать заброшенные шайбы?

– Об этом стоит подумать! Хотя я эмоций стараюсь не показывать.

– Удалось ли отдохнуть перед сезоном? Где провели отпуск?

– Вырвался на десять дней в Дубаи. Но жара +45 не дала особо посмотреть город. Зато после посещения торгового центра пришлось второй чемодан покупать. Имейте в виду, если собираетесь туда заглянуть.

– Впереди новый сезон. Какие цели ставите перед собой?

– Провести его лучше, чем предыдущий. Не потерять место в составе, больше забрасывать и побеждать вместе с командой. Нам поставили задачу зайти в плей-офф, и желательно с 6-7 места. Будем работать над этим.