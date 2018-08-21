Молодой нападающий «Северстали» Игорь Гераськин за прошлый сезон сделал большой шаг вперед – смог пробиться из молодежки в основной состав, поучаствовать в Матче звезд и показать настоящий характер в плей-офф. И кто знает – может именно за его трансфер через пару сезонов будут бороться клубы из верхней части турнирной таблицы КХЛ.

– Игорь, у вас через несколько дней юбилей – 20 лет. Как планируете отмечать?

– Мы будем на турнире в Питере, поэтому особо никак отмечать не буду. Мне хватит поздравлений от родных и близких.

– От команды ждете поздравление? В прошлом году вы неплохо поздравили Гудачека, сделав ему маску для лица из торта!

– Если бы Юлиус остался в команде, то я предполагал бы, что он захочет мне отомстить! Но Гудачек теперь в «Спартаке». Конечно, может другие ребята решат меня так поздравить…

– Как провели отпуск?

– Я решил побыть с родными дома в Клину. Я ведь не так часто их вижу. Помогал на огороде – траву косил, поливал. А вот с грядками возиться мне не доверяют – могу что-то не вырвать!

ИГРА В ТЕЛО И ПРОВОКАЦИЯ ОТ АМЕРИКАНЦЕВ

– Хоккеем начали заниматься в Клину?

– Я начал в Клину, но нужно было расти и попадать в команду МХЛ, КХЛ. У меня появился шанс поиграть в Мытищах. Мой первый тренер перешел работать туда с моим же годом и позвал меня с собой. Я пробился в «Атланты» и играл там. Потом у клуба начались проблемы, команду КХЛ закрыли, а как раз в тот год была ярмарка молодых игроков, где меня и выбрала «Северсталь». Но в начале я год отыграл в сборной U-17, которая тогда была заявлена и как команда в МХЛ, и готовилась к чемпионату.

– Международные турниры в составе сборной особенно запомнились?

– Эмоции, когда ты надеваешь форму с орлом на груди, непередаваемые. Ты слышишь гимн и просто отключаешься от мира, думаешь только об игре. Игры с американцами отложились в памяти. Там не на жизнь, а на смерть борьба. Они провоцируют, у них стиль игры такой, что постоянно играют в тело.

– Вы же предпочитаете техничный хоккей?

– Да. Но я легко подстраиваюсь под требования тренерского штаба. Если скажут играть в тело – я буду играть в тело.



Фото: ХК «Северсталь»

ДРУГОЙ ХОККЕЙ И ПЛЮСЫ НЕСТАНДАРТНОГО РОСТА

– Помните день, когда вам сказали, что вы выходите на лед с «Северсталью»?

– Это было спонтанно. Я вернулся с выезда с молодежкой. Был выходной, когда мне позвонили и сказали быть утром на раскатке с основной командой и быть готовым к игре против «Авангарда». Я разволновался немного, позвонил родителям. Все игроки основного состава поддержали меня. Первые смены тяжело было – другие скорости, другой хоккей. Но вкатился. Жалко, что не выиграли тогда.

– Думаю, что вас постоянно спрашивают про рост. Для хоккеиста он нестандартный (164 см)…

– Постоянно спрашивают! Мой плюс в скорости и юркости. Наверное, это помогает мне убегать от защитников. Наш тренер Александр Гулявцев тоже невысокого роста, но прекрасно играл. Он мне много подсказывает. Еще я следил за Мартеном Сан-Луи.

– Читала, что вы хотели бы когда-нибудь завести собаку. Какую породу?

– Мне нравятся красивые собаки, особенно немецкие овчарки. Возможно, когда-нибудь заведу.

– В детстве смотрели «Комиссара Рекса»?

– Кстати, да! Я смотрел этот сериал. Он мне нравился.

– Сейчас молодые люди увлекаются PlayStation. Как у вас в команде обстоит с этим дело? Играете? Кто побеждает?

– Да. На сборах, когда было свободное время играли по парам в футбол на приставке. Даже призовой фонд сделали. Лапин и Веревкин победили, они хорошо сыгрались.

ЗВЕЗДЫ КХЛ И «СЕВЕРСТАЛИ»

– Вы участвовали в Матче Звезд КХЛ….

– Сначала я не знал, как вести себя в такой компании! Я видел этих игроков по телевизору, на картинках в журналах, а тут я сижу с ними в одной раздевалке и разговариваю. Потом освоился. Мы весело провели время.

– Прошлый сезон лично для вас можно назвать удачным – вы попали в основной состав команды КХЛ. Как сами его оцениваете? И какие планы на будущее?

Для меня лично прошлый сезон, может быть, сложился неплохо. Но концовка была очень эмоциональная. Мы боролись изо всех сил, могли зацепить какие-то матчи в серии со СКА. Болельщики нас поддержали. Я никогда не играл при таких трибунах, когда действительно яблоку негде упасть. Атмосфера сумасшедшая. Сейчас я связываю свое будущее с «Северсталью». У нас есть все условия, чтобы развиваться, заниматься хоккеем. Мне нравится город, коллектив, болельщики. Надеюсь, что сможем в этом сезоне поднять уровень клуба еще выше.