Евгений Кузнецов: Да это не я придумал есть пельмени из Кубка Стэнли!
Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов классно сыграл в плей-офф НХЛ, потом в Челябинске ел пельмени из Кубка Стэнли. И вот прилетел в Сочи.
СЕЛЯННЕ С ГЕРБАМИ РОССИИ
Да, Кузя махнул в Сочи, где состоялся благотворительный матч «От чистого сердца».
…Я не поверил своим глазам, когда встал у бортика. Прямо на меня в красном свитере с восьмеркой на спине, с логотипами «Красной машины» и гербами России на плечах, бежал знакомый форвард. Но это был не Александр Овечкин, а представляете, легендарный финн Теему Селянне. Бронзовый загар, шлем с эмблемой «Анахайма».
Кстати, Селянне был признан самым ценным игроком Олимпиады в Сочи. Этот город для него не чужой. А как он оказался в таком свитере… Да просто звезды разбились на две команды – красных и синих. Первые победили со счетом 10:8. Между прочим, Селянне сделал дубль – и это в 48 лет!
Но главное, что звезды хоккея собрали 20 млн рублей для отделения онкологии, гематологии и химиотерапии Тульской детской областной клинической больницы. Акция проходит уже девять лет, в ее рамках состоялись 11 игр. И каждый раз собирали крупные суммы – для детей.
«ВСЯ ЖИЗНЬ – ПРИКОЛ!»
Евгений Кузнецов терпеливо ждал, пока оператор возился с камерой, которая никак не хотела включаться.
- Батарейки сели в микрофоне, - разводил тот руками.
- Может, я попозже приду? – интересовался Кузя, которого вытащили из раздевалки. – А то матч без меня начнется. Но если надо, то подожду.
- Сейчас я починю звук, - беспокоился оператор.
- Да ты не торопись, - заботливо говорил ему Евгений.
Наконец, вопрос прозвучал. И он был о сериале «Молодежка». Ну что ж…
- Да хорошая идея. Пусть молодые смотрят, узнают про хоккей, - сказал Кузнецов, сам снявшийся в 2013 году в сериале «Универ». – Какие-то моменты… Понятно, не все о спорте расскажут. Но основы дадут. Я знаю, многие люди смотрят «Молодежку».
Раньше и я смотрел. Теперь в НХЛ сложнее с этим стало. Но я желаю создателям сериала, чтобы актеры никогда не старели. Вроде в Молодежной хоккейной лиге играют, а выглядят старше меня.
Оставайтесь всегда молодыми! А тем, кто создает сериал – им побольше фантазии.
- В среду – день рождения Артема Дзюбы. Вы ему бросали вызов, чтобы он прилетел в Сочи?
- Я-то его не звал! – засмеялся Кузнецов. – Вообще у меня не получилось приехать в Сочи в июле на четвертьфинал Россия - Хорватия. Но футбольный чемпионат мира порадовал. Даже по городам посмотрите, что с ними стало. Люди начали жить футболом. Вот на второй дивизион по 35 тысяч зрителей приходит. Это дорогого стоит.
- Ваши пельмени в Кубке Стэнли уже стали мемом. Как пришла эта идея?
- Да почему мем? Я особо не придумывал. Это все организаторы: «Что-то надо оттуда съесть». А я просто пельмени люблю, поэтому мне сделали такой подарок. Не считаю, что этим кого-то обидел.
- Наоборот, это прикол.
- Да. Вся жизнь – прикол! – улыбнулся Кузя.
«НИКОМУ НЕ ОТКАЗЫВАЮ»
Снова я увидел Кузнецова после матча, когда он опять пришел в микст-зону. Ничего себе!
- У вас в команде был перспективный форвард под восьмым номером.
- Это кто? – не сразу сообразил Кузя.
- Да Селянне же.
- О, солидный нападающий! Селянне – легенда. Вообще у финнов были замечательные поколения, еще о Яри Курри можно вспомнить. Есть чему поучиться. Посмотреть, как он раньше забивал голы, как играл человек. Он в такой форме, что и сейчас еще бы выступал.
- Шлем его в руках подержать не хотели? Такой раритет!
- Нет, стесняюсь!
- Евгений Малкин накануне попал в Книгу рекордов Гиннесса. У вас есть желание тоже попасть в какую-нибудь книгу рекордов?
- Пока нет. Но Малыча поздравляю!
- Может, самая длинная смена?
- Чтобы легкие на лавочке выплюнуть? – усмехнулся Кузнецов.
- Трудно будет играть в новом сезоне после очень сильного прошлого плей-офф?
- Посмотрим. Надеюсь, все будет нормально. Хорошо начнем. И самое главное, как команда играет. Индивидуальные призы остаются за стеной. Подготовку я начал уже давно. Немножко, правда, получилось рвано из-за Кубка Стэнли. Нужно везде успеть. Летать в Москву, еще куда-то.
Жена в отпуске побывала. А я толком не отдохнул – был в Челябинске, готовился все это время. Понимал, что неделя из жизни выпадет.
- Чья вина, что Кубок Стэнли из Челябинска полетел не в Новокузнецк, а в Новосибирск?
- Точно не моя!
- У вас в Челябинске что ни день, то праздник. Теперь здесь…
- Да все лето такое. Я сам был маленьким. Помню, как просил автографы у взрослых, у кого-то – клюшку. Когда отказывали, было неприятно. Наверное, это запало в голову. Поэтому никогда никому не отказываю.
Даже вам сейчас, корреспондентам. Все хоккеисты мимо проходят. А я к вам вышел, - засмеялся Женя.
Какой же хороший парень!