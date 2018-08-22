Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов классно сыграл в плей-офф НХЛ, потом в Челябинске ел пельмени из Кубка Стэнли. И вот прилетел в Сочи.

СЕЛЯННЕ С ГЕРБАМИ РОССИИ

Да, Кузя махнул в Сочи, где состоялся благотворительный матч «От чистого сердца».

…Я не поверил своим глазам, когда встал у бортика. Прямо на меня в красном свитере с восьмеркой на спине, с логотипами «Красной машины» и гербами России на плечах, бежал знакомый форвард. Но это был не Александр Овечкин, а представляете, легендарный финн Теему Селянне. Бронзовый загар, шлем с эмблемой «Анахайма».

Кстати, Селянне был признан самым ценным игроком Олимпиады в Сочи. Этот город для него не чужой. А как он оказался в таком свитере… Да просто звезды разбились на две команды – красных и синих. Первые победили со счетом 10:8. Между прочим, Селянне сделал дубль – и это в 48 лет!

Но главное, что звезды хоккея собрали 20 млн рублей для отделения онкологии, гематологии и химиотерапии Тульской детской областной клинической больницы. Акция проходит уже девять лет, в ее рамках состоялись 11 игр. И каждый раз собирали крупные суммы – для детей.

«ВСЯ ЖИЗНЬ – ПРИКОЛ!»

Евгений Кузнецов терпеливо ждал, пока оператор возился с камерой, которая никак не хотела включаться.

- Батарейки сели в микрофоне, - разводил тот руками.

- Может, я попозже приду? – интересовался Кузя, которого вытащили из раздевалки. – А то матч без меня начнется. Но если надо, то подожду.

- Сейчас я починю звук, - беспокоился оператор.

- Да ты не торопись, - заботливо говорил ему Евгений.

Наконец, вопрос прозвучал. И он был о сериале «Молодежка». Ну что ж…

- Да хорошая идея. Пусть молодые смотрят, узнают про хоккей, - сказал Кузнецов, сам снявшийся в 2013 году в сериале «Универ». – Какие-то моменты… Понятно, не все о спорте расскажут. Но основы дадут. Я знаю, многие люди смотрят «Молодежку».

Раньше и я смотрел. Теперь в НХЛ сложнее с этим стало. Но я желаю создателям сериала, чтобы актеры никогда не старели. Вроде в Молодежной хоккейной лиге играют, а выглядят старше меня.

Оставайтесь всегда молодыми! А тем, кто создает сериал – им побольше фантазии.

- В среду – день рождения Артема Дзюбы. Вы ему бросали вызов, чтобы он прилетел в Сочи?

- Я-то его не звал! – засмеялся Кузнецов. – Вообще у меня не получилось приехать в Сочи в июле на четвертьфинал Россия - Хорватия. Но футбольный чемпионат мира порадовал. Даже по городам посмотрите, что с ними стало. Люди начали жить футболом. Вот на второй дивизион по 35 тысяч зрителей приходит. Это дорогого стоит.

- Ваши пельмени в Кубке Стэнли уже стали мемом. Как пришла эта идея?

- Да почему мем? Я особо не придумывал. Это все организаторы: «Что-то надо оттуда съесть». А я просто пельмени люблю, поэтому мне сделали такой подарок. Не считаю, что этим кого-то обидел.

- Наоборот, это прикол.

- Да. Вся жизнь – прикол! – улыбнулся Кузя.

«НИКОМУ НЕ ОТКАЗЫВАЮ»

Снова я увидел Кузнецова после матча, когда он опять пришел в микст-зону. Ничего себе!

- У вас в команде был перспективный форвард под восьмым номером.

- Это кто? – не сразу сообразил Кузя.

- Да Селянне же.

- О, солидный нападающий! Селянне – легенда. Вообще у финнов были замечательные поколения, еще о Яри Курри можно вспомнить. Есть чему поучиться. Посмотреть, как он раньше забивал голы, как играл человек. Он в такой форме, что и сейчас еще бы выступал.

- Шлем его в руках подержать не хотели? Такой раритет!

- Нет, стесняюсь!

- Евгений Малкин накануне попал в Книгу рекордов Гиннесса. У вас есть желание тоже попасть в какую-нибудь книгу рекордов?

- Пока нет. Но Малыча поздравляю!

- Может, самая длинная смена?

- Чтобы легкие на лавочке выплюнуть? – усмехнулся Кузнецов.

- Трудно будет играть в новом сезоне после очень сильного прошлого плей-офф?

- Посмотрим. Надеюсь, все будет нормально. Хорошо начнем. И самое главное, как команда играет. Индивидуальные призы остаются за стеной. Подготовку я начал уже давно. Немножко, правда, получилось рвано из-за Кубка Стэнли. Нужно везде успеть. Летать в Москву, еще куда-то.

Жена в отпуске побывала. А я толком не отдохнул – был в Челябинске, готовился все это время. Понимал, что неделя из жизни выпадет.

- Чья вина, что Кубок Стэнли из Челябинска полетел не в Новокузнецк, а в Новосибирск?

- Точно не моя!

- У вас в Челябинске что ни день, то праздник. Теперь здесь…

- Да все лето такое. Я сам был маленьким. Помню, как просил автографы у взрослых, у кого-то – клюшку. Когда отказывали, было неприятно. Наверное, это запало в голову. Поэтому никогда никому не отказываю.

Даже вам сейчас, корреспондентам. Все хоккеисты мимо проходят. А я к вам вышел, - засмеялся Женя.

Какой же хороший парень!