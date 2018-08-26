Форвард-трудяга Роман Любимов, который оказался не нужен ЦСКА, сразу же начал забивать в Магнитогорске. В «Магнитке» появилась тройка мечты?

В выходной день мемориала Ромазана в Магнитогорске проходил фестиваль болельщиков «Братья по огню». Со сцены презентовали новичков, которым вручили новую форму – в ней «Магнитка» проведет сезон. После этого хоккеисты разошлись по разным зонам, где готовили еду, раздавали автографы и фотографировались с болельщиками. Роману Любимову досталась роль аниматора.

– В ворота стрелять проще, – улыбался форвард детям. Ему нужно было плюшевой птицей попасть в мягкую свинью – на манер известной мобильной игры. Получилось не сразу.

Зато с голами за «Металлург» пошло моментально. Любимов забил в первой же игре за «Магнитку», а потом немало помог партнерам по первому звену. По ходу матча с «Торпедо» «сталевары» дважды отыгрывались с разницы в два гола. И залогом этих камбэков во многом стала тройка Варфоломеев – Любимов – Мозякин, которую по ходу дела придумал Йозеф Яндач.

Варфоломеев – самый результативный игрок «Магнитки» на домашнем мемориале Ромазана. В двух матчах он забил три гола. Разыгрался и капитан Мозякин. Но в хоккее все решают трио, а не дуэты, и пробы Любимова на эту роль прошли успешно.

– Мне не принципиально – играть в центре или на краю. Опыт имеется, – подтверждает сам Роман. – Тренерам решать, на какой позиции я буду максимально полезен. Нужно подтянуть работу на вбрасываниях – я над этим компонентом работаю!

Любимов много пахал летом на персональных тренировках с тренером по ОФП, а затем частично прошел предсезонку с ЦСКА. Правда, в контрольных играх уже не участвовал. Форварду предстоит освоиться на новом месте: привыкнуть к часовому поясу, режиму дня, войти в игровой ритм. Габаритный молодой нападающий, голодный до больших побед, привыкший к муштре армейских нагрузок – чем не замена Яну Коваржу?

В заключительный день мемориала, чтобы завоевать кубок, «Магнитке» необходимо побеждать в основное время. «Сибирь» тоже бьется за первое место, так что эта игра с точки зрения результата – главная в турнире.

«Металлургу» удается ураганный старт. Инновационная ударная тройка «Металлурга» выглядит внушительно. Знамя в одной из кружевных атак подхватывает второе звено, сибиряки ошибаются и от синей заряжает не успевший поменяться Береглазов. «Сибири» остается ждать ошибки «Магнитки», и один из немногих шансов во втором периоде реализует Зырянов.

На мемориале Ромазана впервые можно увидеть, как работают новые правила КХЛ. В дебюте третьего периода голкипер «Сибири» Тэйлор, которому приходит шайба, торопится ее выбросить – если прижать ко льду арбитры зажгут удаление. Спешка приводит к ошибке, за которую наказывает Архип Неколенко. В «Магнитке» и молодежь готова грызть лед! «Сталеваров» не остановить, они выигрывают и матч, и домашний мемориал – спустя три года.

Но важнее предсезонного кубка – новая ударная тройка «Металлурга», дебюта которого уральцы ждут в чемпионате КХЛ.