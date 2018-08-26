Шведы открыли счет на 22-й секунде второго периода, когда отличился Макс Веннлунд. Через четыре минуты забросил шайбу Николай Коваленко, но на 40-й минуте ворота ярославцев поразил Эббе Фьелльстрем. Драматизм в ситуацию вносило то, что еще в первом периоде до конца матча был удален капитан «Локо» Георгий Иванов – за атаку соперника в область головы и шеи.

Перелом в игру внес Кирилл Слепец, реализовавший большинство на 49-й минуте. А победный гол забил Данил Гизатуллин, который отличился на 52-й минуте. Шведы так и не спасли матч, который в целом получился равным (31-28 по броскам).

Вообще это был восьмой Кубок мира. Шесть из них завоевали российские клубы. Действующий чемпион МХЛ «Локо» выиграл второй такой трофей за последние три года.

Юрий Яковлев – президент «Локомотива» с 1990 года. Обстоятельные интервью он дает, на моей памяти, раз в 10 лет. Но теперь Яковлев пообщался с прессой.

- Со временем вы будете подключать к основе КХЛ вашу перспективную молодежь?

- Почему со временем? Они уже сейчас будут играть. Это стратегия клуба. Мы верим в молодежь. Подводят иногда, засранцы, - улыбнулся Яковлев. – Но ничего… В целом я считаю, что ребята проявили характер, свои лучшие качества. Одержали важную победу. И вы сами знаете, шведы очень сильные.

- Готов ли к следующему шагу Дмитрий Красоткин? У него два Кубка Харламова, два Кубка мира.

- Ребят, Красоткин для нас – очень важный человек. Он провел 16 сезонов за «Локомотив», был капитаном команды. Мы будем очень внимательно за ним следить. Мы на него очень надеемся. Как только созреет – не думайте, что мы не мечтаем об этом.

… Ого, неужели зашатался стул под главным тренером «Локомотива» Дмитрием Квартальновым?

- Объясните ваши ходы с легионерами – Козун, Тальбо, Деарне.

- Ребят, понимаете, я читаю прессу, разную нашу аналитику. И порой удивляюсь, откуда столько наносного. Мы ведь не дураки. И прекрасно понимаем, что нам необходимы игроки, которые вписываются в состав, в какие-то связки.

Мы приняли решение – тренерский состав прежде всего, что мы оставим тот состав легионеров, который у нас есть сейчас. На этом остановились. Рассказывать всю глубину наших рассуждений сейчас бессмысленно.

- Изначально тот же Деарне был согласован с Квартальновым?

- Конечно, был.

- Тогда зачем центрфорварда из НХЛ ставили постоянно на край?

- Ребят, я коротко уже дал объяснение на ваш вопрос. Все решения в клубе принимаются коллегиально. Главный тренер – один из участников. У вас не должно быть сомнений, что решают одни, а отвечает Квартальнов. Нет, конечно.

- Илья Коновалов будет вторым вратарем «Локомотива» в этом сезоне?

- Да, в этом нет сомнений. Повторю, что мы будем следовать своей стратегии. И не сомневаемся в своей правоте.

- Можете сформулировать задачу «Локомотива» на сезон?

- Каждый год – один и тот же вопрос. Задача тоже одна и та же.

СТАТИСТИКА

Кубок мира среди молодежных команд

Полуфиналы: «Оттава Кэпиталз» (Канада) – ХВ-71 (Швеция) – 2:4. «Ред Булл» (Австрия) – «Локо» (Россия) – 2:8. Матч за третье место: «Оттава» - «Ред Булл» - 2:1 бул. Финал: «Локо» - ХВ-71 – 3:2.